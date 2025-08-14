HILIGHT
เปิดใจสาวไซซ์มินิ สูง 120 ซม. เข้าวงการสยิวจนดังเปรี้ยง รายได้เดือนละ 3 ล้าน

 
            สาวไซซ์มินิ ส่วนสูงแค่ 120 ซม. เข้าวงการสยิวจนดังเปรี้ยง จากปมด้อยกลายเป็นจุดขาย รายได้เดือนละ 3 ล้าน 

OnlyFans
ภาพจาก Instagram airikacal_ 

             บนโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มมีการแข่งขันดุเดือด หลายคนพยายามสร้างตัวตนให้ดูดี เพื่อขยายฐานแฟน ๆ และเพิ่มรายได้ ทว่ามีสาวไซซ์มินิรายหนึ่งได้สร้างปรากฏการณ์ฮือฮา ด้วยส่วนสูงแค่ 120 เซนติเมตร จนโดนเปรียบเทียบรูปร่างเหมือน "ม้าแคระ" แต่เธอกลับทำให้ปมด้อยกลายเป็นจุดขาย เอาชนะคู่แข่งขายาวหุ่นดี สามารถสร้างรายได้เดือนละหลายล้าน  

             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวของ เอริกา คาลาเบรเซ (Erika Calabrese) สาวชาวอเมริกันวัย 25 ปี จากเมืองแทมปา รัฐฟลอริดา ด้วยส่วนสูงเพียงแค่ 120 เซนติเมตร ทำให้เธอต้องเผชิญกับการเยาะเย้ยและล้อเลียนมาทั้งชีวิต อดีตเธอเคยทำงานเป็นพนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ รายได้ปีละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ จนเมื่อ 5 ปีก่อน เธอตัดสินใจลาออกจากงาน และหันหน้าเข้าสู่วงการ OnlyFans เต็มตัว 

             เอริกา ยอมรับว่า เธอถูกสังคมมองว่าเป็นตัวตลก เธอต้องอดทนกับแรงกดดันภายนอกมากมาย โดยเฉพาะอคติที่มีต่อความสูงของเธอ ซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริง แต่เธอคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอาย และเมื่อเธอเข้ามาสู่วงการนี้ เธอสามารถเอาชนะอุปสรรคความท้าทายเหล่านั้นได้ และสิ่งนี้ได้กลายเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดแฟน ๆ ได้จำนวนมาก จนปัจจุบันเธอกลายเป็นสาวฮอตคนดัง มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 852,000 ฟอลโลเว่อร์ 

             เอริกา เผยตัวเลขรายได้ โดยเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่เธอเป็นพนักงานขาย เธอหาเงินได้เพียงปีละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 970,000 บาท) แต่หลังจากเธอทุ่มเททำงานให้กับ OnlyFans รายได้ของเธอก็พุ่งสูงขึ้นมากกว่าเดือนละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.2 ล้านบาท) 

OnlyFans
ภาพจาก Instagram airikacal_ 

             อย่างไรก็ดี แม้ว่าเธอจะได้รับความนิยมมาก แต่ในขณะเดียวก็ยังต้องเผชิญกับคอมเมนต์ในแง่ลบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่เธอก็พยายามเปิดใจและยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยเธอได้เผยว่าหนึ่งในส่วนที่สนุกที่สุดของการทำ OnlyFans คือการได้พูดคุยกับผู้ติดตาม เธอได้รับข้อความส่วนตัวที่เหนือความคาดหมายมากมาย 

             เอริกา กล่าวว่า "บางคนเป็นชายคนดังที่แต่งงานและมีลูกแล้ว บางคนเป็นนักศึกษาที่ชวนไปงานปาร์ตี้ของสมาคม และบางคนเป็นผู้ชายสูงวัยที่แสดงความปรารถนาที่จะสัมผัสประสบการณ์การอยู่กับคนตัวเตี้ย" 

             ทั้งนี้ เธอยังเผยว่า บางคนถึงขนาดจัดให้เธออยู่ใน "ลิสต์สิ่งที่ต้องลองก่อนตาย" ซึ่งมันทำให้เธอทั้งหัวเราะและร้องไห้ออกมา แต่แม้จะเป็นเช่นนั้น เธอก็ยังคงเลือกใช้ปมด้อยของเธอเป็นจุดเด่นสร้างเส้นทางของตัวเอง ซึ่งผลก็คือ ไม่เพียงแค่เธอจะเอาชนะคู่แข่ง แต่ยังสามารถลบคำสบประมาทและทำลายอคติของบางคนได้ด้วย  

             "ฉันมีทางเลือก 2 ทาง คือใช้ความสูงของตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วทำให้เกิดผลอะไรสักอย่าง หรือยอมทำตามที่สังคมกำหนดไว้สำหรับคนตัวเล็ก ซึ่งเป็นเหมือนแค่กระสอบทรายให้ผู้คนคลายเครียด" เอริกา กล่าว  

OnlyFans
ภาพจาก Instagram airikacal_ 

OnlyFans
ภาพจาก Instagram airikacal_ 

OnlyFans
ภาพจาก Instagram airikacal_ 

OnlyFans
ภาพจาก Instagram airikacal_ 


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, New York Post 



