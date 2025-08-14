HILIGHT
รวมดาวโหนกระแส 5 แขกรับเชิญตัวตึง อัปเดตสถานะล่าสุด ใครเป็นไงบ้าง !?

 

           เพจดังเปิดโผ 5 ดาวโหนกระแส แขกรับเชิญตัวตึง ชี้รายการนี้เฮี้ยนมาก หลายคนมาออกแล้วโดนคดี-เจอตำรวจสอบ อัปเดตสถานะล่าสุดแต่ละคน เป็นไงบ้าง

ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

            เป็นอีกครั้งที่รายการ "โหนกระแส" ถูกชาวโซเชียลพูดถึงในเรื่องของความ "เฮี้ยน" กับกรณีที่แขกรับเชิญที่ไปเปิดใจพูดคุยให้สัมภาษณ์กับ หนุ่ม กรรชัย เคลียร์ดราม่าที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคม ก่อนที่จะงานเข้าแบบเต็ม ๆ โดนจับกุม เจอคดีความ จนกระทั่งไปลงเอยที่เรือนจำมาแล้วหลายราย ซึ่งหลายคนแซวว่าเป็นเหมือนอาถรรพ์ และสงสัยว่าจะมีใครเป็นรายต่อไปหรือเปล่า

            ล่าสุด (14 สิงหาคม 2568) เพจดัง Drama-addict ได้ออกมาโพสต์ภาพรวมดาว 5 แขกรับเชิญ ในรายการ โหนกระแส ที่ตกเป็นประเด็นร้อน ๆ ในสังคม จนได้มาออกรายการเพื่อเคลียร์ตัวเอง แต่ก็ต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากหลายสิ่งที่พูดในรายการ ก่อนเจอคดีความเข้าแบบเต็ม ๆ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ พร้อมลงข้อความว่า "รายการนี้แม่งเฮี้ยนจัด ๆ" ทำเอาชาวเน็ตมาคอมเมนต์และแชร์กันสนั่น

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

รวมดาว โหนกระแส 5 แขกรับเชิญตัวตึง
        ต่อมาทางเพจดัง อรรถรส-สรุปข่าว ก็ได้ออกมาอัปเดตสถานะของ 5 ดาว "โหนกระแส" ซึ่งสรุปได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2568)

1. ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด

          ประเด็น : ถูกกล่าวหาว่าหลอกให้เจ๊อ้อยลงทุนทำแอปขายสลากฯ และดีลซื้อรถหรู รวมความเสียหายกว่า 111 ล้านบาท

ข้อกล่าวหา :

          - ฉ้อโกง
          - ฟอกเงิน / สมคบฟอกเงิน
          - ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ
          - นำเข้าข้อมูลเท็จในระบบคอมพิวเตอร์
          - แจ้งความเท็จ / ใช้เอกสารอันเป็นเท็จ

สถานะ :

          - ต้องโทษจำคุก 1 ปี 4 เดือน คดีหมิ่นประมาทอดีตรองประธานสภา
          - ถูกยึดและอายัดทรัพย์ 71 ล้าน คดีฉ้อโกง-ฟอกเงิน

ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

2. ลุงพล ไชย์พล วิภา

          ประเด็น : คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ ให้จำคุกรวม 26 ปี

          ข้อกล่าวหา :

          - ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเล็งเห็นผล
          - พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
          - กระทำต่อศพหรือบริเวณที่พบศพ ก่อนการชันสูตร

          สถานะ : ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างฎีกา ศาลไม่ให้ประกันตัว

ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

3. บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล

          ประเด็น : ผู้นำธุรกิจ "ดิไอคอนกรุ๊ป" ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ และธุรกิจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน

          ข้อกล่าวหา :

          - ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
          - ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

          ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3

          สถานะ : ยังคงถูกฝากขังในเรือนจำ รอการพิจารณาคดี 

ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

4. จอนนี่ มือปราบ ด.ต. ยุทธพล ศรีสมพงษ์

          ประเด็น : ถูกจับพร้อมภรรยาในคดีบุกรุกพื้นที่ป่า สร้างรีสอร์ตโดยมิชอบ และเอื้อประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

          ข้อกล่าวหา :

          - สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ
          - สนับสนุนให้รับรองหลักฐานอันเป็นเท็จ
          - สนับสนุนการใช้อำนาจโดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตน

          สถานะ  :

          - ถูกจับกุมพร้อมภรรยา

ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

5. หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ (เสกสันต์ ทรัพย์สืบสกุล)

          ประเด็น :

          ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการบริหารเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ผ่านบัญชีชื่อ "ใจฟ้าอาทรประชานาถ" และการออกใบอนุโมทนาบัตร

          สถานะ :

          - อยู่ระหว่างตรวจสอบโดยตำรวจสอบสวนกลาง

ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส




ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อรรถรส-สรุปข่าว 
 

