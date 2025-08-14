รวมดาวโหนกระแส 5 แขกรับเชิญตัวตึง อัปเดตสถานะล่าสุด ใครเป็นไงบ้าง !?

เพจดังเปิดโผ 5 ดาวโหนกระแส แขกรับเชิญตัวตึง ชี้รายการนี้เฮี้ยนมาก หลายคนมาออกแล้วโดนคดี-เจอตำรวจสอบ อัปเดตสถานะล่าสุดแต่ละคน เป็นไงบ้าง
ภาพจาก โหนกระแส
เป็นอีกครั้งที่รายการ "โหนกระแส" ถูกชาวโซเชียลพูดถึงในเรื่องของความ "เฮี้ยน" กับกรณีที่แขกรับเชิญที่ไปเปิดใจพูดคุยให้สัมภาษณ์กับ หนุ่ม กรรชัย เคลียร์ดราม่าที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคม ก่อนที่จะงานเข้าแบบเต็ม ๆ โดนจับกุม เจอคดีความ จนกระทั่งไปลงเอยที่เรือนจำมาแล้วหลายราย ซึ่งหลายคนแซวว่าเป็นเหมือนอาถรรพ์ และสงสัยว่าจะมีใครเป็นรายต่อไปหรือเปล่า
ล่าสุด (14 สิงหาคม 2568) เพจดัง Drama-addict ได้ออกมาโพสต์ภาพรวมดาว 5 แขกรับเชิญ ในรายการ โหนกระแส ที่ตกเป็นประเด็นร้อน ๆ ในสังคม จนได้มาออกรายการเพื่อเคลียร์ตัวเอง แต่ก็ต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากหลายสิ่งที่พูดในรายการ ก่อนเจอคดีความเข้าแบบเต็ม ๆ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ พร้อมลงข้อความว่า "รายการนี้แม่งเฮี้ยนจัด ๆ" ทำเอาชาวเน็ตมาคอมเมนต์และแชร์กันสนั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
1. ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด
ประเด็น : ถูกกล่าวหาว่าหลอกให้เจ๊อ้อยลงทุนทำแอปขายสลากฯ และดีลซื้อรถหรู รวมความเสียหายกว่า 111 ล้านบาท
ข้อกล่าวหา :
- ฉ้อโกง
- ฟอกเงิน / สมคบฟอกเงิน
- ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ
- นำเข้าข้อมูลเท็จในระบบคอมพิวเตอร์
- แจ้งความเท็จ / ใช้เอกสารอันเป็นเท็จ
สถานะ :
- ต้องโทษจำคุก 1 ปี 4 เดือน คดีหมิ่นประมาทอดีตรองประธานสภา
- ถูกยึดและอายัดทรัพย์ 71 ล้าน คดีฉ้อโกง-ฟอกเงิน
ภาพจาก โหนกระแส
2. ลุงพล ไชย์พล วิภา
ประเด็น : คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ ให้จำคุกรวม 26 ปี
ข้อกล่าวหา :
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเล็งเห็นผล
- พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
- กระทำต่อศพหรือบริเวณที่พบศพ ก่อนการชันสูตร
สถานะ : ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างฎีกา ศาลไม่ให้ประกันตัว
ภาพจาก โหนกระแส
ประเด็น : ผู้นำธุรกิจ "ดิไอคอนกรุ๊ป" ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ และธุรกิจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน
ข้อกล่าวหา :
- ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
- ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3
สถานะ : ยังคงถูกฝากขังในเรือนจำ รอการพิจารณาคดี
ภาพจาก โหนกระแส
4. จอนนี่ มือปราบ ด.ต. ยุทธพล ศรีสมพงษ์
ประเด็น : ถูกจับพร้อมภรรยาในคดีบุกรุกพื้นที่ป่า สร้างรีสอร์ตโดยมิชอบ และเอื้อประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ข้อกล่าวหา :
- สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ
- สนับสนุนให้รับรองหลักฐานอันเป็นเท็จ
- สนับสนุนการใช้อำนาจโดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตน
สถานะ :
- ถูกจับกุมพร้อมภรรยา
ภาพจาก โหนกระแส
ประเด็น :
ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการบริหารเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ผ่านบัญชีชื่อ "ใจฟ้าอาทรประชานาถ" และการออกใบอนุโมทนาบัตร
สถานะ :
- อยู่ระหว่างตรวจสอบโดยตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก โหนกระแส
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อรรถรส-สรุปข่าว