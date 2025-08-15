HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พลทหารหนีค่าย พร้อมอาวุธ ยิงชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย ก่อนจบชีวิตหนีความผิด

          กองทัพบกเผย พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ หลบหนีค่าย พร้อมอาวุธปืน รัวกระสุนโดนประชาชนบาดเจ็บ 2 ราย ล่าสุดพบร่าง คาดจบชีวิตหนีความผิด
ล่าตัว พลทหารหนีค่าย พร้อมอาวุธ ยิงชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force 

          วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานว่า  เมื่อเวลา 00.45 น. กำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ยินเสียงปืนดังเป็นชุด จำนวน 10 นัด บริเวณถนนข้างวัดบ้านเขื่อนแก้ว อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ต่อมาเวลา 00.54 น. ได้ยินเสียงปืนเพิ่มอีก 2 นัด

          จากการตรวจสอบกำลังพลและอาวุธประจำกาย พบว่า พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่
ล่าตัว พลทหารหนีค่าย พร้อมอาวุธ ยิงชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Charoensuk

          1. นายอนุวัฒน์ สิงห์ชัย อายุ 32 ปี ชาวบ้านเขื่อนแก้ว ถูกกระสุนปืนทะลุปอดด้านขวา อาการสาหัสแต่ยังรู้สึกตัว ขณะนี้ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์

          2. นายวุทธนา นาประโคน อายุ 35 ปี ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระจกที่เท้าซ้าย อาการปลอดภัย

          ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งโรงพยาบาลกาบเชิง ก่อนส่งต่อรักษาตามความเหมาะสม โดยขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว

ล่าตัว พลทหารหนีค่าย พร้อมอาวุธ ยิงชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Charoensuk

          เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจร่วมกับกำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 1623 ตรวจสอบพื้นที่และสอบถามพยาน เบื้องต้นคาดว่าพลทหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ จึงได้จัดกำลังออกลาดตระเวนค้นหาโดยรอบพื้นที่ 

          ต่อมา เวลา 10.34 น. สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม รายงานว่า  พบตัว พลทหารผู้ก่อเหตุยิง 12 นัด เหตุเกิดที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ทำให้ชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย (สาหัส 1) ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวผู้ก่อเหตุหลบอยู่ในบ้านใกล้ที่เกิดเหตุ และอยู่ระหว่างเจรจาให้มอบตัว 

           ล่าสุด เวลา 11.01เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานว่า พบร่างพลทหารเครียด ทำร้ายตัวเองหนีความผิด ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องกั้นจุดพบร่าง รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์ ร่วมตรวจที่เกิดเหตุ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ล่าตัว พลทหารหนีค่าย พร้อมอาวุธ ยิงชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย
ภาพจาก สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พลทหารหนีค่าย พร้อมอาวุธ ยิงชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย ก่อนจบชีวิตหนีความผิด อัปเดตล่าสุด 15 สิงหาคม 2568 เวลา 11:37:48 5,895 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย