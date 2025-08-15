กองทัพบกเผย พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ หลบหนีค่าย พร้อมอาวุธปืน รัวกระสุนโดนประชาชนบาดเจ็บ 2 ราย ล่าสุดพบร่าง คาดจบชีวิตหนีความผิด
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานว่า เมื่อเวลา 00.45 น. กำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ยินเสียงปืนดังเป็นชุด จำนวน 10 นัด บริเวณถนนข้างวัดบ้านเขื่อนแก้ว อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ต่อมาเวลา 00.54 น. ได้ยินเสียงปืนเพิ่มอีก 2 นัด
จากการตรวจสอบกำลังพลและอาวุธประจำกาย พบว่า พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่
1. นายอนุวัฒน์ สิงห์ชัย อายุ 32 ปี ชาวบ้านเขื่อนแก้ว ถูกกระสุนปืนทะลุปอดด้านขวา อาการสาหัสแต่ยังรู้สึกตัว ขณะนี้ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์
2. นายวุทธนา นาประโคน อายุ 35 ปี ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระจกที่เท้าซ้าย อาการปลอดภัย
ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งโรงพยาบาลกาบเชิง ก่อนส่งต่อรักษาตามความเหมาะสม โดยขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจร่วมกับกำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 1623 ตรวจสอบพื้นที่และสอบถามพยาน เบื้องต้นคาดว่าพลทหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ จึงได้จัดกำลังออกลาดตระเวนค้นหาโดยรอบพื้นที่
ต่อมา เวลา 10.34 น. สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม รายงานว่า พบตัว พลทหารผู้ก่อเหตุยิง 12 นัด เหตุเกิดที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ทำให้ชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย (สาหัส 1) ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวผู้ก่อเหตุหลบอยู่ในบ้านใกล้ที่เกิดเหตุ และอยู่ระหว่างเจรจาให้มอบตัว
ล่าสุด เวลา 11.01เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานว่า พบร่างพลทหารเครียด ทำร้ายตัวเองหนีความผิด ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องกั้นจุดพบร่าง รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์ ร่วมตรวจที่เกิดเหตุ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
