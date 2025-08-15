ส่องปฏิทิน 2568 หยุดยาวหลังจากนี้มาอีกทีเมื่อไร แต่การันตีให้ว่า คุ้มแน่นอน

ส่องปฏิทิน 2568 หยุดยาวหลังจากนี้จะต้องรออีกนานแค่ไหน แต่รับรองว่า คุ้มแน่นอน เพราะมีถึง 2 ช่วงใน 1 เดือน
ผ่านพ้นไปเรียบร้อยสำหรับหยุดยาวในเดือนสิงหาคม 2568 หลายคนได้หยุดแบบจุก ๆ 9 วันติดต่อกัน แบบรวมลาพักร้อน รวมวันหยุดพิเศษ แล้วทีนี้ก็มีคำถามขึ้นมาว่า วันหยุดยาวรอบหน้าจะมีอีกเมื่อไร ทางกระปุกดอทคอม ก็ไปเช็กปฏิทิน 2568 และสรุปมาให้เรียบร้อยแล้ว
วันหยุดยาวรอบหน้า มีทั้งหมด 2 ช่วง อาจจะใช้เวลานานหน่อย ต้องรอถึงเดือนตุลาคม ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 วันนวมินทรมหาราช และยังมีวันปิยมหาราช ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนตุลาคม ทำให้คนไทยมีหยุดยาวแบบไม่ต้องลาพักร้อน 1 ช่วงเวลาถ้วน ได้แต่วันที่ 11-13 ตุลาคม 2568 ส่วนวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันหยุดที่ไม่ติดวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ อาจต้องใช้ลาพักร้อนช่วย
