HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องปฏิทิน 2568 หยุดยาวหลังจากนี้มาอีกทีเมื่อไร แต่การันตีให้ว่า คุ้มแน่นอน

            ส่องปฏิทิน 2568 หยุดยาวหลังจากนี้จะต้องรออีกนานแค่ไหน แต่รับรองว่า คุ้มแน่นอน เพราะมีถึง 2 ช่วงใน 1 เดือน



วันหยุดเดือนตุลาคม

            ผ่านพ้นไปเรียบร้อยสำหรับหยุดยาวในเดือนสิงหาคม 2568 หลายคนได้หยุดแบบจุก ๆ 9 วันติดต่อกัน แบบรวมลาพักร้อน รวมวันหยุดพิเศษ แล้วทีนี้ก็มีคำถามขึ้นมาว่า วันหยุดยาวรอบหน้าจะมีอีกเมื่อไร ทางกระปุกดอทคอม ก็ไปเช็กปฏิทิน 2568 และสรุปมาให้เรียบร้อยแล้ว

            วันหยุดยาวรอบหน้า มีทั้งหมด 2 ช่วง อาจจะใช้เวลานานหน่อย ต้องรอถึงเดือนตุลาคม ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 วันนวมินทรมหาราช และยังมีวันปิยมหาราช ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568


            ในวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนตุลาคม ทำให้คนไทยมีหยุดยาวแบบไม่ต้องลาพักร้อน 1 ช่วงเวลาถ้วน ได้แต่วันที่ 11-13 ตุลาคม 2568 ส่วนวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันหยุดที่ไม่ติดวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ อาจต้องใช้ลาพักร้อนช่วย

วันหยุดเดือนตุลาคม




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องปฏิทิน 2568 หยุดยาวหลังจากนี้มาอีกทีเมื่อไร แต่การันตีให้ว่า คุ้มแน่นอน โพสต์เมื่อ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 09:32:50 6,747 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย