ทลายโรงงานกลางกรุง ปลอมซอส กาแฟยี่ห้อดัง กรอกมือเต็มตา แนะวิธีได้ของแท้ราคาถูก

บุกทลายโรงงานกลางกรุง ปลอมซอส กาแฟ ผงชูรสยี่ห้อดัง กรอกมือเต็มตาชวนอี๋ พร้อมแนะวิธีเลี่ยงเจอของปลอม ต้องทำยังไงถึงรอด แถมได้ราคาถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกโรงงานลับกลางกรุง-ปทุมธานีผลิตซีอิ๊ว ซอสปรุงรส กาแฟ และผงชูรส ปลอมยี่ห้อดัง ยัดสีผสม-กลิ่นเคมี กรอกมือสุดสกปรก กระจายขายทั่วประเทศ ก่อนรวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมของกลางกว่า 75,000 ชิ้น จาก 3 จุด ทั้งห้องแถว-บ้านเช่า พบกระบวนการผลิตผิดสุขลักษณะ ใช้สารเคมีอันตราย อ้างชื่อแบรนด์ดังเพียบ
สำหรับคดีดังกล่าว มาจากการขยายผลจากตลาดลาวบางปะกงถึงโรงงานใหญ่ในปทุมธานี พบกระบวนการผลิตใช้มือกรอกน้ำซีอิ๊วใส่ขวด สารเคมีอื้อ สติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ครบครัน พร้อมส่งขายหลอกลวงผู้บริโภค แม้กระทั่งกาแฟซองก็ยังเจอ
ขณะเดียวกัน ทางเพจมีการแนะนำว่า ทำยังไงให้รอดจากการซื้อของปลอม มีวิธีง่าย ๆ คือ การซื้อออนไลน์ ให้เน้นร้านที่เป็น Official store ไปเลย แล้วใช้โค้ดลดลดราคา อย่าเห็นแก่ของถูกกว่าตลาดมาก ๆ แม้จะเป็นร้านแนะนำก็ตาม
