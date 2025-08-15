HILIGHT
ลูกค้าช็อก เตรียมแกะซองเต้าหู้ปลา เจอตัวอะไรติดอยู่ข้างใน แจงสาเหตุไม่รับเงินคืน

          ลูกค้าซื้อเต้าหู้ปลากลับบ้าน ส่องดูเจอแมลงสาบติดมาในซอง แจงสาเหตุไม่รับเงินคืน แม้บริษัทติดต่อมาแล้ว
แมลงสาบในถุงเต้าหู้ปลา

          จากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งแชร์ประสบการณ์สุดช็อก หลังซื้อเต้าหู้ปลาจากซูเปอร์มาร์เกต แต่กลับเจอแมลงปริศนา คล้ายแมลงสาบ ติดมาในซองทั้งที่ยังไม่ทันได้แกะออกมา จนต้องตัดสินใจทิ้งไปเพราะไม่กล้ากิน

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค รายงานว่า ลูกค้าเคสดังกล่าวอัปเดตว่า ทางบริษัททราบเรื่องและติดต่อกลับมาแล้ว แต่เธอนั้นไม่ได้อยากได้เงินตั้งแต่แรก โดยจุดประสงค์แค่แจ้งบริษัทต้นผลิตให้ทราบว่า เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับสินค้าของเขา และอยากให้ตรวจสอบว่าผลิตกันยังไงถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้

        ซึ่งทางสินค้าเสนอก็คือโอนเงินคืนให้ตามราคาสินค้า แต่ผู้บริโภคไม่เอา เพราะเป็นระบบบริษัท จะต้องใช้เอกสารพวกหน้าบุ๊กแบงก์ บัตรประชาชน ซึ่งตนเองมองว่า มันวุ่นวายเกินกว่าจะให้โอนมาแค่ 15 บาท เลยขอไม่รับ 
แมลงสาบในถุงเต้าหู้ปลา


ลูกค้าช็อก เตรียมแกะซองเต้าหู้ปลา เจอตัวอะไรติดอยู่ข้างใน แจงสาเหตุไม่รับเงินคืน อัปเดตล่าสุด 15 สิงหาคม 2568 เวลา 11:06:00
