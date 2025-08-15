สาวโพสต์อ้างเป็นหมอ แต่โดนจับโป๊ะเพียบ หมอจริงเห็นแป๊บเดียวรู้ แนะวิธีแยกดูยังไง

สาวโพสต์อ้างเป็นแพทย์ โชว์ใส่ชุด พร้อมบัตรและโปรไฟล์หรู แต่หมอจริงเห็นแป๊บเดียวก็รู้ว่าปลอม พร้อมแนะวิธีการแยกง่าย ๆ อันไหนหมอจริง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
จากกรณีหลายเพจในวงการแพทย์ ออกมาเตือนพฤติกรรมของหญิงคนหนึ่งที่แอบอ้างว่าจบหมอ โดยโชว์บัตรประจำตัว รวมทั้งโชว์ภาพถ่ายที่ใส่ชุดกาวน์ แต่ปรากฏว่า มีหมอจริงหลายคนเห็นไลฟ์สไตล์เพียงแป๊บเดียว ก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่หมอจริงนั้น
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 พล.อ.อ. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เตือนถึงเคสดังกล่าว ระบุว่า ปลอมเป็นหมอผิดกฎหมาย การตรวจสอบหมอ ว่าได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือไม่ ใน 1 นาที เข้าที่เว็บแพทยสภา กดตรวจสอบแพทย์ ใส่ชื่อและนามสกุล ก็จะบอกว่าคุณหมอจริงหรือไม่ พร้อมมีรูปให้ดู จบปีไหน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหน ถ้ามีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพก็ใส่ได้เลย จะบอกว่าใช่หรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
อีกวิธีคือตรวจสอบ MD Card หรือบัตรประจำตัวแพทย์ ซึ่งจะมีอายุ 5 ปี ของแท้จะตรวจสอบได้โดย UV หรือด้วย แสง PL สามารถขยายดูตัวหนังสือเล็ก ๆ คำว่าแพทยสภาอยู่ ในบัตรพร้อมโลโก้ 3 มิติ และมีภาพเงาของรูป 3 มิติ แบบพาสปอร์ต ปลอมไม่ได้ง่าย
กรณีดังกล่าว ที่มีผู้แจ้งมา หลักฐานปรากฏ มีบัตรประจำตัวปลอม ใช้เลขที่ปลอม ของคุณหมอผู้ชายท่านหนึ่ง แอบอ้างวุฒิ โดยปลอมเว็บไซต์แพทยสภา ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม หากมีผู้ถูกหลอกแล้วเสียหาย แจ้งความได้ อ้างแพทยสภาเป็นพยานได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
ท่านใดมีหลักฐานพฤติกรรมเพิ่ม ขอส่งให้ผมด้วยนะครับ โพสต์มาก็ได้ ตอนนี้รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่าง มอบอำนาจดำเนินคดีกับตำรวจ ตามหลักฐานที่ปรากฏ แม้ว่า ไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้ แพทยสภา พักใช้ แต่ก็มีโทษปรับและจำคุก โดยตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
เพจดังแนะวิธีสังเกตจากภาพ หมอจริง - หมอปลอม ต่างกันตรงไหน
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict แชร์เคสดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่างภาพหนึ่งที่หญิงที่ปลอมเป็นหมอ ถ่ายภาพใส่ชุดกาวน์และห้อยหูฟังตรวจคนไข้ พร้อมระบุว่า วิธีสังเกตหมอจริงหมอปลอมโดยง่าย ๆ หมอตัวจริงมักจะไม่ค่อยมีภาพถ่ายลักษณะนี้ลงโซเชียล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
จากกรณีหลายเพจในวงการแพทย์ ออกมาเตือนพฤติกรรมของหญิงคนหนึ่งที่แอบอ้างว่าจบหมอ โดยโชว์บัตรประจำตัว รวมทั้งโชว์ภาพถ่ายที่ใส่ชุดกาวน์ แต่ปรากฏว่า มีหมอจริงหลายคนเห็นไลฟ์สไตล์เพียงแป๊บเดียว ก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่หมอจริงนั้น
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 พล.อ.อ. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เตือนถึงเคสดังกล่าว ระบุว่า ปลอมเป็นหมอผิดกฎหมาย การตรวจสอบหมอ ว่าได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือไม่ ใน 1 นาที เข้าที่เว็บแพทยสภา กดตรวจสอบแพทย์ ใส่ชื่อและนามสกุล ก็จะบอกว่าคุณหมอจริงหรือไม่ พร้อมมีรูปให้ดู จบปีไหน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหน ถ้ามีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพก็ใส่ได้เลย จะบอกว่าใช่หรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
อีกวิธีคือตรวจสอบ MD Card หรือบัตรประจำตัวแพทย์ ซึ่งจะมีอายุ 5 ปี ของแท้จะตรวจสอบได้โดย UV หรือด้วย แสง PL สามารถขยายดูตัวหนังสือเล็ก ๆ คำว่าแพทยสภาอยู่ ในบัตรพร้อมโลโก้ 3 มิติ และมีภาพเงาของรูป 3 มิติ แบบพาสปอร์ต ปลอมไม่ได้ง่าย
กรณีดังกล่าว ที่มีผู้แจ้งมา หลักฐานปรากฏ มีบัตรประจำตัวปลอม ใช้เลขที่ปลอม ของคุณหมอผู้ชายท่านหนึ่ง แอบอ้างวุฒิ โดยปลอมเว็บไซต์แพทยสภา ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม หากมีผู้ถูกหลอกแล้วเสียหาย แจ้งความได้ อ้างแพทยสภาเป็นพยานได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
ท่านใดมีหลักฐานพฤติกรรมเพิ่ม ขอส่งให้ผมด้วยนะครับ โพสต์มาก็ได้ ตอนนี้รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่าง มอบอำนาจดำเนินคดีกับตำรวจ ตามหลักฐานที่ปรากฏ แม้ว่า ไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้ แพทยสภา พักใช้ แต่ก็มีโทษปรับและจำคุก โดยตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
เพจดังแนะวิธีสังเกตจากภาพ หมอจริง - หมอปลอม ต่างกันตรงไหน
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict แชร์เคสดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่างภาพหนึ่งที่หญิงที่ปลอมเป็นหมอ ถ่ายภาพใส่ชุดกาวน์และห้อยหูฟังตรวจคนไข้ พร้อมระบุว่า วิธีสังเกตหมอจริงหมอปลอมโดยง่าย ๆ หมอตัวจริงมักจะไม่ค่อยมีภาพถ่ายลักษณะนี้ลงโซเชียล
1. ขี้เกียจเปิดเผยตัวว่าเป็นหมอ พอคนรู้ว่าเป็นหมอชอบเอาเรื่องสุขภาพมาถามในเวลาพัก ขอพักสบาย ๆ มั่งสิ2. หมอของจริงจะไม่ค่อยห้อยหูฟังติดตัว ส่วนมากจะขโมยในวอร์ดใช้เอา เห็นมีแต่ช่วงนักศึกษาแพทย์ที่ห้อยหูฟังเดินไปเดินมา พอเรียนจบมาก็ไปสดเอาในวอร์ดกันทั้งนั้น ใครเขาพกติดตัวกัน เกะกะ
นอกจากนี้ ยังมีหมออีกหลายคน แนะวิธีเช็กไลฟ์สไตล์ในโซเชียลของหมอตัวจริง เช่น หมอจริงปกปิดตัวเองสุด ๆ, หมอแท้ชอบเที่ยว ส่วนหมอผู้ชายชอบอวดหุ่นแน่น ๆ เข้าฟิตเนส, ในเฟซหมอต้องมีแค่รูปน้องแมวและน้องหมา, หมอจริงมีแต่รูปเที่ยว แก้ผ้าที่ทะเล เข้ายิม อวยหมาแมว เข้าคาเฟ่ หรือเมาหัวทิ่มตามงาน EDM, หมอปลอม จะมีปากกาของตัวเอง เป็นต้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict