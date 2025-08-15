HILIGHT
ลูกสาว 5 ขวบ เดินออกบ้านกลางดึกไปโผล่อยู่ริมน้ำ แม่เห็นกล้องสะพรึง สาเหตุน่าตกใจ

 
           ลูกสาว 5 ขวบ เดินออกจากบ้านกลางดึกไปโผล่อยู่ริมน้ำ โชคดีคนช่วยไว้ได้ปลอดภัย แม่ภาพจากกล้องวงจรปิด เผยสาเหตุน่าตกใจ 

เด็กออกจากบ้าน
ภาพจาก Weibo 

            เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองหวยอัน มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน เมื่อกลางดึกคืนหนึ่ง เด็กหญิงวัย 5 ขวบ ได้เดินออกจากบ้านไปตามลำพัง ในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับ ก่อนจะมีคนแจ้งว่าพบลูกสาวของพวกเขาอยู่ที่ริมทะเลสาบ สร้างความตกใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด 

            ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น หญิงชื่อสกุล จ้าว ผู้เป็นแม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ว่า ในวันนั้นเธอตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. พบว่าประตูบ้านถูกเปิดทิ้งเอาไว้ และลูกสาวก็หายตัวไป หลังจากไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในบริเวณบ้านจึงเห็นว่า ลูกสาวเดินออกจากบ้านไปด้วยตัวเอง โดยเดินไปเพียงลำพัง ไม่ได้ถูกข่มขู่หรือมีใครบังคับ ทางครอบครัวจึงติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุมชน เพื่อให้ช่วยเหลือตามหาเธอ

            กระทั่งช่วงเช้าตรู่ ในที่สุดทางครอบครัวก็ได้รับแจ้งข่าวดี มีผู้พบเด็กหญิงที่หายตัวไปยืนอยู่ที่ริมทะเลสาบเทียมในพื้นที่ชุมชน ใกล้กับหงส์ดำจำลอง 3 ตัว โดยเด็กน้อยอยู่ในอาการปลอดภัยและมีสติ โชคดีที่เธอไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บรุนแรง มีเพียงรองเท้าแตะหายไปทั้งสองข้าง ทำให้เธออยู่ในสภาพเท้าเปล่า แม้ทางครอบครัวจะโล่งใจ แต่ก็รู้สึกช็อกมาก เนื่องจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ริมถนนแสดงให้เห็นว่า เด็กหญิงเดินเตร่ไปมาอยู่นานกว่า 10 นาที 

            "เราหวาดกลัวแทบตาย" จ้าว กล่าว 

            ทั้งนี้ จ้าวยังเผยว่า สามีของเธอซึ่งเป็นพ่อของเด็กหญิงมีประวัติการละเมอเดิน (Sleepwalking) เมื่อตอนที่ยังเด็ก จึงสงสัยว่าพฤติกรรมของลูกสาวที่ปรากฏให้เห็นนี้อาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์ แต่ก่อนหน้านี้ลูกสาวก็ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ครั้งนี้นับว่าเคราะห์ดีที่ลูกสาวไม่เป็นอะไร โดยหลังจากเกิดเหตุ ทางครอบครัวได้ติดตั้งตัวล็อกประตูหน้าไว้ 2 ชั้น เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต

เด็กออกจากบ้าน
ภาพจาก Weibo 

            หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกัน โดยทั้งตกใจและกังวลเรื่องความปลอดภัยเด็ก ในขณะที่บางรายก็เชื่อเรื่องพลังงานลี้ลับเหนือธรรมชาติ 

            "นี่มันน่ากลัวเกินไป ถ้าหาเด็กไม่เจอ หรือตกน้ำไปจะเป็นอย่างไร" 
            "น่ากลัวมาก อาการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง"
            "คนที่เดินละเมอ แม้ว่าจะลืมตา แต่ขาดการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ไม่ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้าง หรือมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในระยะสายตา ซึ่งนั่นเป็นอันตรายมาก โดยเฉพาะเมื่อออกไปนอกบ้านเช่นนี้" 
            "เด็กโชคดีมากที่ปลอดภัย พ่อแม่ต้องระวังให้มาก" 
            "คุณไม่คิดว่าหงส์ดำ 3 ตัวนั้น จะมีพลังงานบางอย่างเหรอ ?" 
            "เหมือนมีอะไรบางอย่างเรียกเธอให้ออกไป..."  

เด็กออกจากบ้าน
ภาพจาก Weibo 



ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, CTWANT


