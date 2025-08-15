เปิดเงินเดือนหมอเถื่อน ฉีดเพิ่มขนาดไอ้จ้อน ได้เท่าไร แถมจับคาหนังคาเขา สภาพสุดอี๋

จับคลินิกเถื่อน รับฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย เปิดเงินเดือนหมอคนทำ ทั้งที่ไม่จบตรงสายได้เท่าไร แถมสภาพคลินิกเห็นแล้วจะอ้วกมาก กล้าทำได้ยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสถานพยาบาลรับทำศัลยกรรมอวัยวะเพศเถื่อน และแพทย์เถื่อน ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จำนวน 2 จุด จับกุมหมอเถื่อน จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. คลินิกบริเวณถนนรังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โฆษณาเปิดรับศัลยกรรมความงาม ยกคิ้ว ตัดถุงใต้ตา รับฉีดเพิ่มขนาดและขริบอวัยวะเพศชาย ระหว่างเข้าจับกุมพบนายเคนโซ (สงวนนามสกุล) วัย 28 ปี กำลังทำหัตถการให้กับผู้มารับบริการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
จากการตรวจสอบสถานพยาบาลดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลแต่อย่างใด โดยพบว่า ภายในคลินิกที่ใช้ตรวจรักษามีสภาพไม่ถูกสุขอนามัยเป็นอย่างมาก โดยวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งที่ใช้แล้ว และยังไม่ใช้รวมกันบนพื้นและในห้องครัว อีกทั้งนำหลอดฉีดยาที่เจาะเลือดแล้วผู้ป่วยวางรวมอยู่ในตู้เก็บของ โดยไม่มีการแยกขยะติดเชื้อแต่อย่างใด รวมถึงนำขยะที่อาจติดเชื้อทิ้งไว้รวมกับขยะหรืออุปกรณ์การแพทย์อื่น
ส่วนของกลางที่ยึดได้ เป็นยาแผนปัจจุบันและเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ในการรักษา จำนวน 30 รายการ รวม 625 ชิ้น
ด้านนายเคนโซ สารภาพว่า ตนจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มาทำงานที่นี่ได้ประมาณ 3-4 เดือน รับเงินเดือนเดือนละ 27,000 บาท โดยคลินิกนี้มีแพทย์เข้ามาทำหัตถการเป็นบางวันและตนก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ที่มาทำรักษา วันใดที่มีประชาชนมาใช้บริการโดยไม่มีหมอ ก็จะทำหัตถการด้วยตนเอง ซึ่งสถานพยาบาลดังกล่าวเปิดดำเนินการมีสาขาทั่วประเทศหลายสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
2. คลินิกบริเวณถนนรังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยคลินิกดังกล่าวเปิดให้บริการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ เลเซอร์ ร้อยไหม และศัลยกรรมอื่น พบ นางสาวอริยา (สงวนนามสกุล) วัย 37 ปี กำลังทำหัตการฉีดวิตามินให้กับผู้มารับบริการ
จากการตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้อง แต่ไม่มีแพทย์อยู่ประจำ สอบถาม นางสาวอริยา รับว่า ตนเองจบการศึกษาระดับ ปวช. และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด ทำงานมาประมาณ 1 ปี รายได้เดือนละ 15,500 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมกันจับกุมตัว พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น ยาแผนปัจจุบัน และยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา รวม 13 รายการ จำนวน 175 ขวด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
1. กรณีสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฐาน ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ฐาน ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ฐาน
- ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ขายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค