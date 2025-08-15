HILIGHT
แวะเข้าห้องน้ำที่หาด ปลื้มมีสายชำระให้ใช้ พอลองฉีดถึงกับเหวอ คนแห่เมนต์เป็นเสียงเดียว

          เมื่อแวะเข้าห้องน้ำที่ชายหาด เห็นมีสายชำระก็ดีใจ แต่พอกดน้ำเท่านั้นถึงกับกลุ้มหนัก ชาวเน็ตแซวนี่มันชาไทยชัด ๆ

ห้องน้ำสาธารณะ
ภาพจาก TikTok @phatnarin2930 

          เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่หลายคนขาดไม่ได้เมื่อต้องเข้าห้องน้ำ สำหรับ สายชำระ เพราะนอกจากจะให้ความรู้สึก สะอาด มั่นใจกว่าการใช้ทิชชู ยังไม่ก่อให้เกิดขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังไงก่อนใช้งานอย่าลืมเช็กให้ดีเสมอ ไม่เช่นนั้นอาจต้องจะบอกลาเรื่องของความสะอาดไปได้เลย

          วันที่ 15 สิงหาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @phatnarin2930 แชร์ประสบการร์ชวนพีค หลังไปเข้าห้องน้ำที่ชายหาดแห่งหนึ่ง ซึ่งดูจะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวไม่น้อย เพราะมีสายชำระไว้ให้บริการในห้องน้ำด้วย

          อย่างไรก็ดี เมื่อลงกดน้ำออกมาก็เจอกับเรื่องไม่คาดคิด เพราะจากน้ำที่ควรจะใสตามปกติ กลับกลายเป็นสีส้มเข้ม ชนิดว่าฉีดกับผนังยังเป็นคราบติดอยู่เลย เรียกว่าโล่งไปหากน้ำดังกล่าวยังไม่ได้โดนกับร่างกาย แต่ก็อาจจะวุ่นตามหากระดาษทิชชูใช้งานแทนแบบด่วน ๆ


          คลิปนี้กลายเป็นไวรัลจนมียอดเข้าชมกว่า 7 แสนครั้ง งานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สีน้ำช่างเหมือน ชาไทย แบบสุด ๆ บ้างก็แซวว่า สงสัยที่นี่จะเสิร์ฟบุฟเฟต์ชาเย็นด้วย เป็นต้น

ห้องน้ำสาธารณะ

ห้องน้ำสาธารณะ

ห้องน้ำสาธารณะ

ห้องน้ำสาธารณะ

ห้องน้ำสาธารณะ


15 สิงหาคม 2568
