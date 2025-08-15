HILIGHT
พิธีกรสาวสวยวัย 27 ปี เสียชีวิต เหตุภาวะเลือดออกในสมอง เผยนิสัยเสี่ยงในคนรุ่นใหม่


 
          พิธีกรสาวสวยวัย 27 ปี เสียชีวิตกะทันหัน เหตุภาวะเลือดออกในสมองเฉียบพลัน เผยนิสัยและพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

พิธีกรสาวสวยวัย 27 ปี เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Douyin 

           วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยข่าวเศร้า พิธีกรสาวสวยชาวจีนวัย 27 ปี ที่รู้จักกันในชื่อ MC ถังถัง (糖糖) เสียชีวิตอย่างกะทันหัน สร้างความตกใจให้กับแฟน ๆ ผู้ติดตาม รวมถึงผู้คนบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากมีการเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิต เนื่องจากภาวะเลือดออกในสมองเฉียบพลัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในคนหนุ่มสาวที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะนิสัยและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ส่งผลให้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง 

           โดยบัญชีตัวแทนได้เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ระบุว่า พิธีกรหญิงถังถัง ได้เสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมองเฉียบพลัน เมื่อช่วงบ่ายของวันอังคาร (12 สิงหาคม 2568) ชาวเน็ตจำนวนมากต่างตกใจกับการจากไปอย่างกะทันหันของเธอ หลายคนเข้าไปแสดงความเสียใจและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง 

           ในขณะเดียวกัน สาเหตุการเสียชีวิตของเธอได้สร้างความตระหนักให้กับผู้คน และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึง เนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่า ถังถัง เป็นพิธีกรจัดรายการออนไลน์ที่โต้ตอบกับผู้ชมแบบเรียลไทม์ แทบจะตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งพูดคุย ให้ความบันเทิง และร้องเพลง เธอทำงานหลายชั่วโมงติดต่อกันเป็นประจำจนมีเวลาพักผ่อนน้อย ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าอาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเธอ  

           โดยรายงานระบุว่า ภาวะเลือดออกในสมอง (Cerebral Hemorrhage) เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดในสมองแตกหรือฉีกขาด ทำให้เลือดไหลเข้าไปสะสมในเนื้อสมองหรือบริเวณรอบ ๆ จนทำให้เซลล์สมองได้รับความเสียหาย ทำให้หลอดเลือดสมองแตก และมีอัตราเสียชีวิตสูง 

พิธีกรสาวสวยวัย 27 ปี เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Douyin 

สาเหตุของภาวะเลือดออกในสมอง 

           ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหลักของภาวะเลือดออกในสมอง รวมไปถึงโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ภาวะที่มีการสะสมของไขมัน คอเลสเตอรอล จนกลายเป็นคราบพลัคภายในหลอดเลือด เนื่องจากภาวะเรื้อรังเหล่านี้มักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในสมอง

พฤติกรรมเสี่ยงในคนรุ่นใหม่ - ปัจจัยกระตุ้น 

           - การนอนดึกและขาดการนอนหลับเป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่กระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และเพิ่มภาระให้กับหัวใจและสมอง ขัดขวางการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะเหนื่อยล้าและเครียด 

           - ความเครียด แรงกดดันจากการทำงาน การเรียน และการใช้ชีวิตแบบรีบเร่ง เมื่อเกิดความเครียด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวและหัวใจเต้นเร็วขึ้น หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน จะทำให้หลอดเลือดเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

           - กินอาหารไม่ดี ได้แก่ ฟาสต์ฟู้ด อาหารแปรรูป และอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง เป็นสาเหตุโดยตรงของโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง 

           - ไม่ขยับร่างกาย วิถีชีวิตที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว การนั่งเป็นเวลานาน และการออกกำลังกายน้อย ทำให้น้ำหนักเกินและเกิดโรคอ้วน ลดการไหลเวียนโลหิต ส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและสมอง 

           - การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้สารกระตุ้นอื่น ๆ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลายเท่า สารพิษในบุหรี่และแอลกอฮอล์ทำลายผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและเปราะบาง


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Sohu 


โพสต์เมื่อ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 17:37:34
