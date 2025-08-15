HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK อย่างเป็นทางการ

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดให้เข้าชมเต็มรูปแบบ ต.ค. 68
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

            วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK ณ อาคาร 1 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทายาทสายสกุล แสง ชู-โต พนักงานและอดีตพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าฯ รับเสด็จ 
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

            โอกาสนี้ได้เสด็จทรงปลูกต้นทองกวาว ต้นไม้ประจำองค์กร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นสิริมงคลยิ่ง จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK อาคาร 1 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทย อายุ 109 ปี เคยเป็นสำนักงานใหญ่แห่งแรกของการไฟฟ้านครหลวงและเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2459 ตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยามีกันสาดโดยรอบ โดดเด่นด้วยองค์ประกอบดั้งเดิมที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งการบูรณะอาคารดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม พร้อมปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อรองรับการจัดแสดงภายใน
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

             สำหรับพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อวิถีชีวิตมหานคร ที่เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ภายใต้ภารกิจ Back to the Future Journey นำผู้เยี่ยมชมย้อนรอยประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะในอนาคต ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งใหม่ของเมืองมหานคร ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในอนาคตของสังคม และเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ณ สถานที่จริง จุดประกายให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สังคม และประเทศชาติ และต่อยอดสู่การพัฒนาความรู้เพื่ออนาคตของประเทศ
พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

           ภายในพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK แบ่งออกเป็น 3 ชั้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทย มีการออกแบบจัดแสดงโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ทั้งวัตถุ ศิลปกรรมโมเดล อิมเมอร์ซีฟ แสงสี ประกอบดนตรีร่วมสมัย และแอปพลิเคชัน เพื่อสื่อสารกับผู้ชมทุกวัย 
พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

           ชั้นที่ 3 บอกเล่าเรื่องราว "แสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in Siam" ช่วงประวัติศาสตร์ก่อนมีไฟฟ้าใช้ จนถึงจุดกำเนิดกิจการไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าวัดเลียบ 

           ชั้นที่ 2 "แสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light" ถ่ายทอดการพัฒนากิจการไฟฟ้าไทย การก่อตั้งการไฟฟ้านครหลวง และเรื่องราวผู้ว่าการในอดีต 

           ชั้นที่ 1 จัดแสดงการอนุรักษ์และบูรณะอาคาร พร้อมบริเวณ SPARK Zone เล่าเรื่องราว แสงแห่งอนาคต Symphony of Light ที่นำเสนออนาคตพลังงาน และนวัตกรรม Smart City
พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

             อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK จะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทย ควบคู่กับนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตที่ร้อยเรียงอย่างงดงามในอาคารประวัติศาสตร์กว่า 100 ปี โปรดติดตามรายละเอียดการเข้าชม และกิจกรรมพิเศษได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ measpark.mea.or.th 
พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK อย่างเป็นทางการ อัปเดตล่าสุด 15 สิงหาคม 2568 เวลา 20:51:27
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย