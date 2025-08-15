พาลูก 3 ขวบไปคาเฟ่หรู ทำโต๊ะหินอ่อนหัก แม่ซีดรู้ราคาครึ่งแสน แต่ร้านไม่ยอมให้กลับ

แม่เล่าประสบการณ์พาลูกน้อยวัย 3 ขวบไปคาเฟ่หรู ทำโต๊ะหินอ่อนราคาครึ่งแสนหัก แต่ร้านไม่ยอมให้กลับ แม้บอกว่าจะจ่ายค่าเสียหาย
ภาพจาก TikTok @beautihut
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวของคุณแม่รายหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด ภายหลังจากพาลูกน้อยวัย 3 ขวบ ไปที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง แต่ลูกของเธอดันทำโต๊ะสวยงามของทางร้านหัก ซึ่งเป็นโต๊ะหินอ่อนที่มีราคาสูงกว่าครึ่งแสน แม้เธอจะยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แต่ทางร้านกลับไม่ยอมให้เธอออกจากร้าน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ร้านแห่งหนึ่งในเมืองลาวาลเลตต์ ริมชายฝั่งในนิวเจอร์ซีย์ โดยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกนำมาเผยแพร่โดยสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ผู้เป็นแม่กำลังเข้าคิวรอจ่ายเงินค่ากาแฟและไอศกรีม เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ซึ่งเป็นลูกสาวของเธอได้ใช้เท้าเตะโต๊ะหินอ่อนที่ตั้งอยู่ภายในร้าน จนเป็นเหตุให้โต๊ะที่มีน้ำหนัก 110 ปอนด์ (ราว 50 กิโลกรัม) ล้มและเกิดความเสียหาย
แคธี เดนแมน ได้โพสต์คลิปวิดีโอบนบัญชี TikTok เล่าเหตุการณ์เช่นเดียวกัน โดยเธอย้ำว่า เธอตั้งใจที่จะรับผิดชอบและจ่ายชดเชย แต่ทัศนคติของร้านทำให้เธอรู้สึกอับอาย โดยทางร้านบังคับให้เธอให้ข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ใบขับขี่ และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ โดยอ้างว่า "คุณทำโต๊ะพัง คุณต้องจ่ายเงิน" ไม่เช่นนั้นเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากร้าน สุดท้ายเธอจึงถูก "กักตัว" อยู่ในร้านนานกว่า 20 นาที
"ฉันรู้สึกอับอายและขายหน้ามากในตอนนั้น" แคธี กล่าว
ภาพจาก TikTok @beautihut
โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้ทำให้เด็กหญิง หรือลูกค้าคนอื่น ๆ ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่ชัดเจนว่าแคธีได้ให้ข้อมูลบัตรเครดิตกับทางร้านไปหรือไม่ แต่ผู้ใช้โซเชียลพบว่า โต๊ะหินอ่อนของร้านตัวนี้ที่กำลังเป็นประเด็นมีราคาสูงถึง 1,598 ดอลลาร์ (ราว 52,000 บาท)
โดยหลังจากนั้น แคธี ได้อัปเดตเรื่องราวเผยว่า ทางร้านได้โทรศัพท์มาขอโทษสำหรับการปฏิบัติที่เธอได้รับในวันนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ยุติเรื่องโดยสันติแล้ว ขณะที่ทางร้านระบุว่า จะรื้อโต๊ะแบบเดียวกับตัวที่เกิดเหตุในร้านออกทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
อย่างไรก็ดี ทางร้านยืนยันว่า "ไม่ได้กระทำการกักขังใครไว้โดยปราศจากความยินยอม และแคธีจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับโต๊ะที่เสียหาย" พร้อมทั้งกล่าวว่า "เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เด็กหญิงวัย 3 ขวบ คุณยาย คุณแม่ และลูกค้าทุกคนที่มาในร้านปลอดภัย และไม่ได้รับอันตรายใด ๆ"
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post