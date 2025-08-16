สลด นักแสดงสาวเสียชีวิต หลังรถชนโคม่า คู่กรณีช่วยเต็มที่ - แม่เล่านาทีรู้ข่าวช็อก

บุ๋ม นิรวรรณ นักแสดงสาวเสียชีวิต หลังประสบอุบัติเหตุโคม่า 6 วัน พบกะโหลกร้าว สมองตาย ทางคู่กรณีช่วยเต็มที่ แม่เศร้าเล่านาทีรู้ข่าวช็อก ลูกต้องผ่าตัดด่วน
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 แนวหน้า รายงานกรณีการเสียชีวิตของ น.ส.นิรวรรณ ศรีสุพรรณ อายุ 35 ปี หรือ บุ๋ม นิรวรรณ อาชีพนักแสดงสมทบและพยาบาลวิชาชีพ หลังประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น. บริเวณหน้าหมู่บ้านเมลาวิลล์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยได้รับการเปิดเผยจาก น.ส.สมคิด อายุ 53 ปี แม่ของ บุ๋ม นิรวรรณ ซึ่งนำคลิปการเกิดอุบัติเหตุมามอบให้ผู้สื่อข่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
โดย น.ส.สมคิด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เวลาประมาณ 20.00 น. ตนได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาล แจ้งว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุ มีอาการโคม่าสมองตาย กะโหลกร้าว และมีเลือดคั่งในสมองมาก แพทย์ต้องรีบผ่าตัดด่วน ตนจึงอนุญาตให้ผ่าตัดทันที จากนั้นก็รีบเดินทางมาจากบ้านที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อมาดูอาการของลูกสาวที่โรงพยาบาลปทุมธานี
อย่างไรก็ตาม ลูกสาวตนรักษาตัวจนกระทั่งวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 15.06 น. จึงได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ซึ่งทางครอบครัวจะนำร่างของลูกกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่ จ.บุรีรัมย์ ส่วนเรื่องคดีความขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
ด้านพนักงานสอบสวน เปิดเผยว่า นายวีรเชษฏ์ อายุ 56 ปี คู่กรณี แจ้งว่าขณะที่รถกระบะของตนกำลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเมลสวิลล์ ได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของ บุ๋ม นิรวรรณ ซึ่งขับมาในทิศทางเดียวกัน ทำให้รถทั้ง 2 คันได้รับความเสียหาย และ บุ๋ม นิรวรรณ ได้รับบาดเจ็บ โดยมีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาล นายวีรเชษฏ์จึงมาพบพนักงานสอบสวน ซึ่งมีการลงบันทึกไว้เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ขณะที่ นายปัญญาวิศิษฐ์ อายุ 28 ปี ลูกชายคู่กรณี เผยว่า หลังจากตนทราบว่าพ่อมีเหตุรถชน ก็รีบมาที่เกิดเหตุทันที ทางตำรวจได้เชิญพ่อตนไปให้การเบื้องต้นที่โรงพัก จากนั้นครอบครัวเราก็ทราบว่าผู้บาดเจ็บมารักษาตัวที่โรงพยาบาลปทุมธานี ซึ่งในวันแรกผู้บาดเจ็บยังไม่มีญาติมา ตนกับครอบครัวตึงช่วยดำเนินการเรื่องเอกสาร และพยายามติดต่อญาติผู้บาดเจ็บ
กระทั่งสามารถติดต่อแฟนหนุ่มของผู้บาดเจ็บได้ และส่งข่าวไปยังครอบครัวทันที ซึ่งครอบครัวเราก็มาเยี่ยมผู้บาดเจ็บอยู่ตลอด คอยสอบถามอาการจากครอบครัวผู้บาดเจ็บเสมอ กระทั่งวันนี้ทราบข่าวการเสียชีวิต ทำให้ครอบครัวตนเสียใจอย่างยิ่ง
อนึ่ง ตอนนี้ครอบครัวตนทราบแล้วว่าจะมีการนำร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดใน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทางเราก็มีแผนจะไปร่วมงานศพ และช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป
