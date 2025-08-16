HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ได้เหรอ ? อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดไป 4,000 ทั้งที่เขียนในเมนู 1,500

          ได้เหรอ ? พีชชี่ อินฟลูเอนเซอร์ดัง พาต่างชาติไปชิมไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดราคา 4,000 ทั้งที่เขียนในเมนู 1,500 ได้ราคาจุ่มซีเครทแบบไม่แจ้ง คนแนะฟ้อง สคบ. 
อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดไป 4,000
ภาพจาก X @impeachii 

          เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ เมื่อ พีชชี่ อินฟลูเอนเซอร์ดัง ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเพจ ชะนีพีชชี่ & สตีเฟ่นโอปป้า และช่อง YouTube PEACHII ออกมาเผยประสบการณ์ หลังพา มาร์ธา น้องสาวชาวเน็ต ไปชิมเมนูเด็ดอย่างไข่เจียวปูที่ร้านดัง แต่กลับเกิดเหตุชวนเอ๊ะ เมื่อพบว่าทางร้านคิดค่าไข่เจียวปู 4,000 บาท ทั้งที่ระบุราคาในเมนู 1,500 บาท เรียกว่าจู่ ๆ เจอไข่เจียวปูแบบวัตถุดับอัปเกรด โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ! 

          โดย พีชชี่ โพสต์ผ่าน X ว่า "ไข่เจียวปู__ ล่าสุด 4,000 บาท ราคาแบบปูคุณภาพดีเข้าใจได้ __จัดแบบพิเศษหวานฉ่ำเต็มพวง อร่อยเต็มคำ แต่ประเด็นคือไม่ได้สั่งพิเศษ และไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคา varies จากเมนูได้ (บนเมนูเขียน 1,500 ถ้วน) รู้อีกทีมาในบิลเลย ได้ราคาจุ่มซีเคร็ต งง"
อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดไป 4,000
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชะนีพีชชี่ & สตีเฟ่นโอปป้า 

          พร้อมกันนั้นยังระบุเพิ่มเติมว่า "เอาจริง ๆ ราคาสูงคุ้มอร่อยมั้ยก็เรื่องนึงนะ debatable กันได้เพราะคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่การที่เมนูราคานึง แล้วอยู่ ๆ โอมากาเสะปรับขนาด/ingredient ตามใจเชฟ ก็ควรจะเขียน range ราคามาให้ครอบคลุมแต่แรก ถึงสุดท้ายมันจะอร่อย แต่เสียความรู้สึกอะ

          ความเศร้ากว่าคือ Marta เอนจอยมาก อร่อยมาก แฮปปี้ น้องเห็นเราหน้างง ๆ ตอนจ่ายเงิน ขอเมนูมาดูอีกรอบเอยใดเอย ก็เป็นห่วง สงสัย ๆ ถาม ๆ แต่ไม่กล้าบอกชีเลย กลัวรู้สึกไม่ดีไปด้วย 55555 โถหนูรูกกก"

อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดไป 4,000
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชะนีพีชชี่ & สตีเฟ่นโอปป้า 

อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดไป 4,000
ภาพจาก X @impeachii 

          ทั้งนี้ เมื่อมีคนเข้ามาสอบถามว่าได้ถามร้านก่อนจ่ายเงินหรือไม่ เพราะเช็กราคาดูเมื่อเดือนพฤษภาคม พบว่ายังระบุไว้ 1,500 บาท การที่ถูกคิดราคาไปเกิน 2 เท่า แบบนี้ไม่โอเคจริง ๆ ซึ่งทาง พีชชี่ ก็ได้ตอบว่า 

          "ถามค่า ทางร้านบอกว่า 4,000 คือปูมาจาก source ที่ดีกว่าปูในราคาเวอร์ชั่น 1,500 ซึ่งอร่อยจริงค่า ปูแน่นหวานชิ้นเต็มคำมาก แต่ที่งงเพราะว่าในเมนูเขียนราคาเดียวโดดๆ และไม่เห็นมีใครถามก่อนว่าอยากได้แบบไหน ฟิลปุบปับรับโชคนิดนึง ไม่เคยเจอร้านอาหารที่ operate แบบนี้"

          และเมื่อลองเช็กข้อมูลดูเพิ่มเติม ก็ยืนยันได้ว่าราคาไข่เจียวปูในเมนูนั้น ระบุไว้ที่ 1,500 บาทจริง ๆ ไม่ได้มีกำหนดช่วงราคาแบบเมนูอื่น ๆ ที่อาจะผันเปลี่ยนตามวัตถุดิบได้ 

          ทั้งนี้ กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น ยืนยันว่าเจอแบบนี้ไม่โอเคเลยจริง ๆ บางคนมองว่าอาจเจอทางร้านลักไก่ เห็นเป็นคนต่างชาติมาเลยจัดเวอร์ชั่นแพงพิเศษให้ โดยไม่ถามความสมัครใจของลูกค้า พร้อมแนะนำว่าเจอแบบนี้ควรแจ้ง สคบ. ให้เข้ามาตรวจสอบ 

อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง

อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง

อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง

อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง

อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง

อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ได้เหรอ ? อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดไป 4,000 ทั้งที่เขียนในเมนู 1,500 อัปเดตล่าสุด 16 สิงหาคม 2568 เวลา 14:20:57 4,153 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย