ได้เหรอ ? อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดไป 4,000 ทั้งที่เขียนในเมนู 1,500

ได้เหรอ ? พีชชี่ อินฟลูเอนเซอร์ดัง พาต่างชาติไปชิมไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดราคา 4,000 ทั้งที่เขียนในเมนู 1,500 ได้ราคาจุ่มซีเครทแบบไม่แจ้ง คนแนะฟ้อง สคบ.
ภาพจาก X @impeachii
เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ เมื่อ พีชชี่ อินฟลูเอนเซอร์ดัง ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเพจ ชะนีพีชชี่ & สตีเฟ่นโอปป้า และช่อง YouTube PEACHII ออกมาเผยประสบการณ์ หลังพา มาร์ธา น้องสาวชาวเน็ต ไปชิมเมนูเด็ดอย่างไข่เจียวปูที่ร้านดัง แต่กลับเกิดเหตุชวนเอ๊ะ เมื่อพบว่าทางร้านคิดค่าไข่เจียวปู 4,000 บาท ทั้งที่ระบุราคาในเมนู 1,500 บาท เรียกว่าจู่ ๆ เจอไข่เจียวปูแบบวัตถุดับอัปเกรด โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า !
โดย พีชชี่ โพสต์ผ่าน X ว่า "ไข่เจียวปู__ ล่าสุด 4,000 บาท ราคาแบบปูคุณภาพดีเข้าใจได้ __จัดแบบพิเศษหวานฉ่ำเต็มพวง อร่อยเต็มคำ แต่ประเด็นคือไม่ได้สั่งพิเศษ และไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคา varies จากเมนูได้ (บนเมนูเขียน 1,500 ถ้วน) รู้อีกทีมาในบิลเลย ได้ราคาจุ่มซีเคร็ต งง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชะนีพีชชี่ & สตีเฟ่นโอปป้า
พร้อมกันนั้นยังระบุเพิ่มเติมว่า "เอาจริง ๆ ราคาสูงคุ้มอร่อยมั้ยก็เรื่องนึงนะ debatable กันได้เพราะคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่การที่เมนูราคานึง แล้วอยู่ ๆ โอมากาเสะปรับขนาด/ingredient ตามใจเชฟ ก็ควรจะเขียน range ราคามาให้ครอบคลุมแต่แรก ถึงสุดท้ายมันจะอร่อย แต่เสียความรู้สึกอะ
ความเศร้ากว่าคือ Marta เอนจอยมาก อร่อยมาก แฮปปี้ น้องเห็นเราหน้างง ๆ ตอนจ่ายเงิน ขอเมนูมาดูอีกรอบเอยใดเอย ก็เป็นห่วง สงสัย ๆ ถาม ๆ แต่ไม่กล้าบอกชีเลย กลัวรู้สึกไม่ดีไปด้วย 55555 โถหนูรูกกก"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชะนีพีชชี่ & สตีเฟ่นโอปป้า
ภาพจาก X @impeachii
"ถามค่า ทางร้านบอกว่า 4,000 คือปูมาจาก source ที่ดีกว่าปูในราคาเวอร์ชั่น 1,500 ซึ่งอร่อยจริงค่า ปูแน่นหวานชิ้นเต็มคำมาก แต่ที่งงเพราะว่าในเมนูเขียนราคาเดียวโดดๆ และไม่เห็นมีใครถามก่อนว่าอยากได้แบบไหน ฟิลปุบปับรับโชคนิดนึง ไม่เคยเจอร้านอาหารที่ operate แบบนี้"
และเมื่อลองเช็กข้อมูลดูเพิ่มเติม ก็ยืนยันได้ว่าราคาไข่เจียวปูในเมนูนั้น ระบุไว้ที่ 1,500 บาทจริง ๆ ไม่ได้มีกำหนดช่วงราคาแบบเมนูอื่น ๆ ที่อาจะผันเปลี่ยนตามวัตถุดิบได้
ทั้งนี้ กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น ยืนยันว่าเจอแบบนี้ไม่โอเคเลยจริง ๆ บางคนมองว่าอาจเจอทางร้านลักไก่ เห็นเป็นคนต่างชาติมาเลยจัดเวอร์ชั่นแพงพิเศษให้ โดยไม่ถามความสมัครใจของลูกค้า พร้อมแนะนำว่าเจอแบบนี้ควรแจ้ง สคบ. ให้เข้ามาตรวจสอบ
ภาพจาก X @impeachii
เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ เมื่อ พีชชี่ อินฟลูเอนเซอร์ดัง ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเพจ ชะนีพีชชี่ & สตีเฟ่นโอปป้า และช่อง YouTube PEACHII ออกมาเผยประสบการณ์ หลังพา มาร์ธา น้องสาวชาวเน็ต ไปชิมเมนูเด็ดอย่างไข่เจียวปูที่ร้านดัง แต่กลับเกิดเหตุชวนเอ๊ะ เมื่อพบว่าทางร้านคิดค่าไข่เจียวปู 4,000 บาท ทั้งที่ระบุราคาในเมนู 1,500 บาท เรียกว่าจู่ ๆ เจอไข่เจียวปูแบบวัตถุดับอัปเกรด โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า !
โดย พีชชี่ โพสต์ผ่าน X ว่า "ไข่เจียวปู__ ล่าสุด 4,000 บาท ราคาแบบปูคุณภาพดีเข้าใจได้ __จัดแบบพิเศษหวานฉ่ำเต็มพวง อร่อยเต็มคำ แต่ประเด็นคือไม่ได้สั่งพิเศษ และไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคา varies จากเมนูได้ (บนเมนูเขียน 1,500 ถ้วน) รู้อีกทีมาในบิลเลย ได้ราคาจุ่มซีเคร็ต งง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชะนีพีชชี่ & สตีเฟ่นโอปป้า
พร้อมกันนั้นยังระบุเพิ่มเติมว่า "เอาจริง ๆ ราคาสูงคุ้มอร่อยมั้ยก็เรื่องนึงนะ debatable กันได้เพราะคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่การที่เมนูราคานึง แล้วอยู่ ๆ โอมากาเสะปรับขนาด/ingredient ตามใจเชฟ ก็ควรจะเขียน range ราคามาให้ครอบคลุมแต่แรก ถึงสุดท้ายมันจะอร่อย แต่เสียความรู้สึกอะ
ความเศร้ากว่าคือ Marta เอนจอยมาก อร่อยมาก แฮปปี้ น้องเห็นเราหน้างง ๆ ตอนจ่ายเงิน ขอเมนูมาดูอีกรอบเอยใดเอย ก็เป็นห่วง สงสัย ๆ ถาม ๆ แต่ไม่กล้าบอกชีเลย กลัวรู้สึกไม่ดีไปด้วย 55555 โถหนูรูกกก"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชะนีพีชชี่ & สตีเฟ่นโอปป้า
ภาพจาก X @impeachii
ทั้งนี้ เมื่อมีคนเข้ามาสอบถามว่าได้ถามร้านก่อนจ่ายเงินหรือไม่ เพราะเช็กราคาดูเมื่อเดือนพฤษภาคม พบว่ายังระบุไว้ 1,500 บาท การที่ถูกคิดราคาไปเกิน 2 เท่า แบบนี้ไม่โอเคจริง ๆ ซึ่งทาง พีชชี่ ก็ได้ตอบว่า
"ถามค่า ทางร้านบอกว่า 4,000 คือปูมาจาก source ที่ดีกว่าปูในราคาเวอร์ชั่น 1,500 ซึ่งอร่อยจริงค่า ปูแน่นหวานชิ้นเต็มคำมาก แต่ที่งงเพราะว่าในเมนูเขียนราคาเดียวโดดๆ และไม่เห็นมีใครถามก่อนว่าอยากได้แบบไหน ฟิลปุบปับรับโชคนิดนึง ไม่เคยเจอร้านอาหารที่ operate แบบนี้"
และเมื่อลองเช็กข้อมูลดูเพิ่มเติม ก็ยืนยันได้ว่าราคาไข่เจียวปูในเมนูนั้น ระบุไว้ที่ 1,500 บาทจริง ๆ ไม่ได้มีกำหนดช่วงราคาแบบเมนูอื่น ๆ ที่อาจะผันเปลี่ยนตามวัตถุดิบได้
ทั้งนี้ กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น ยืนยันว่าเจอแบบนี้ไม่โอเคเลยจริง ๆ บางคนมองว่าอาจเจอทางร้านลักไก่ เห็นเป็นคนต่างชาติมาเลยจัดเวอร์ชั่นแพงพิเศษให้ โดยไม่ถามความสมัครใจของลูกค้า พร้อมแนะนำว่าเจอแบบนี้ควรแจ้ง สคบ. ให้เข้ามาตรวจสอบ