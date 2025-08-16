HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่ ส่องเมนต์ดี ๆ มีคำตอบ

        ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา ไปแล้วน้า คนตกใจปิดกิจการหรือไม่ ขออย่าเพิ่งไป ก่อนชาวเน็ตแห่เฉลย ทำแอดมินถึงกับร้องอุ๊ย
ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Santa Fe' Steak 

          เป็นร้านอาหารที่นักกินคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี สำหรับ ซานตา เฟ่ สเต๊ก อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (15 สิงหาคม 2568) ทำเอาหลาย ๆ คนต่างก็ตกใจ เมื่อทางเพจ Santa Fe' Steak  ได้โพสต์ขอความบอกลา พร้อมติดแท็กถึงร้านอื่น ๆ อย่างซิสเลอร์ สวนผักโอ้กะจู๋ MK และเชสเตอร์ โดยระบุว่า "ไปแล้วน้าาาาาาาาาาา ไว้เจอกัน ปู๊น ปู๊น"
  
ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่

          นอกจากนี้ยังแท็กหาร้านอื่น ๆ ในส่วนคอมเมนต์ ซึ่งก็มีเพจร้านอื่น ๆ เข้ามาคอมเมนต์ ถามว่าจะไปไหน รวมถึงชาวเน็ตหลาย ๆ คนที่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ตกใจว่าร้านจะปิดแล้ว โดยบางคนยังขอเมนูโปรดให้กลับมาก่อนบอกลากันด้วย 


          อย่างไรก็ตาม พบว่าชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยตั้งข้อสังเกตว่าจริง ๆ อาจไม่ใช่การปิดกิจการ แต่เป็นการรีแบรนด์ใหม่ ซึ่งทางแอดมินเพจ Santa Fe' Steak ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์สั้น ๆ ว่า "อุ๊ย !"

ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่

ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่

ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่

ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่

ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่

ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่

 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่ ส่องเมนต์ดี ๆ มีคำตอบ โพสต์เมื่อ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 14:52:40 1,526 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย