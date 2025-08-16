ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา คนตกใจปิดกิจการหรือไม่ ส่องเมนต์ดี ๆ มีคำตอบ

ซานตา เฟ่ สเต๊ก โพสต์บอกลา ไปแล้วน้า คนตกใจปิดกิจการหรือไม่ ขออย่าเพิ่งไป ก่อนชาวเน็ตแห่เฉลย ทำแอดมินถึงกับร้องอุ๊ย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Santa Fe' Steak
เป็นร้านอาหารที่นักกินคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี สำหรับ ซานตา เฟ่ สเต๊ก อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (15 สิงหาคม 2568) ทำเอาหลาย ๆ คนต่างก็ตกใจ เมื่อทางเพจ Santa Fe' Steak ได้โพสต์ขอความบอกลา พร้อมติดแท็กถึงร้านอื่น ๆ อย่างซิสเลอร์ สวนผักโอ้กะจู๋ MK และเชสเตอร์ โดยระบุว่า "ไปแล้วน้าาาาาาาาาาา ไว้เจอกัน ปู๊น ปู๊น"
นอกจากนี้ยังแท็กหาร้านอื่น ๆ ในส่วนคอมเมนต์ ซึ่งก็มีเพจร้านอื่น ๆ เข้ามาคอมเมนต์ ถามว่าจะไปไหน รวมถึงชาวเน็ตหลาย ๆ คนที่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ตกใจว่าร้านจะปิดแล้ว โดยบางคนยังขอเมนูโปรดให้กลับมาก่อนบอกลากันด้วย
อย่างไรก็ตาม พบว่าชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยตั้งข้อสังเกตว่าจริง ๆ อาจไม่ใช่การปิดกิจการ แต่เป็นการรีแบรนด์ใหม่ ซึ่งทางแอดมินเพจ Santa Fe' Steak ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์สั้น ๆ ว่า "อุ๊ย !"