HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สึกแล้ว ! เจ้าอาวาสวัดดังเชียงราย เซ่นคลิปฉันบวบ ถูกสอบจนรับเป็นคนในคลิปจริง

         เจ้าอาวาสวัดดังเชียงรายยอมลาสิกขา หลังว่อนคลิปฉาวพระฉันบวบ รับเป็นคนในคลิปจริงหลังโดนสอบ 
สึกเจ้าอาวาสวัดดังเชียงราย เซ่นคลิปฉันบวบ
ภาพจาก ข่าวเชียงราย ทันเหตุการณ์

         จากกรณีปรากฏคลิปพระสงฆ์ฉันบวบ เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนัก ล่าสุด (16 สิงหาคม 2568) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น. อดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง อายุ 72 ปี ในพื้นที่ ต.แม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย ยอมลาสิกขาแล้ว โดยมีพระครูสิริธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พร้อมคณะสงฆ์เป็นสักขีพยานในการทำพิธีลาสิกขาบท ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เชียงราย และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ร่วมสังเกตการณ์ 

         ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมประชุมพิจารณาพฤติกรรมพระสงฆ์ โดยมีพระครูสิริธรรมนิวิฐ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการสงฆ์ 7 รูป  


สึกเจ้าอาวาสวัดดังเชียงราย เซ่นคลิปฉันบวบ
ภาพจาก ข่าวเชียงราย ทันเหตุการณ์

         โดยเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหา ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง จึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการยื่นขอลาสิกขา ซึ่งหลังเสร็จพิธีลาสิกขาแล้ว อดีตเจ้าอาวาสได้เดินทางกลับทันที 

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3
 

 





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สึกแล้ว ! เจ้าอาวาสวัดดังเชียงราย เซ่นคลิปฉันบวบ ถูกสอบจนรับเป็นคนในคลิปจริง โพสต์เมื่อ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 15:02:41 2,982 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย