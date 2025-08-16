สึกแล้ว ! เจ้าอาวาสวัดดังเชียงราย เซ่นคลิปฉันบวบ ถูกสอบจนรับเป็นคนในคลิปจริง

เจ้าอาวาสวัดดังเชียงรายยอมลาสิกขา หลังว่อนคลิปฉาวพระฉันบวบ รับเป็นคนในคลิปจริงหลังโดนสอบ
จากกรณีปรากฏคลิปพระสงฆ์ฉันบวบ เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนัก ล่าสุด (16 สิงหาคม 2568) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น. อดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง อายุ 72 ปี ในพื้นที่ ต.แม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย ยอมลาสิกขาแล้ว โดยมีพระครูสิริธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พร้อมคณะสงฆ์เป็นสักขีพยานในการทำพิธีลาสิกขาบท ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เชียงราย และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ร่วมสังเกตการณ์
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมประชุมพิจารณาพฤติกรรมพระสงฆ์ โดยมีพระครูสิริธรรมนิวิฐ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการสงฆ์ 7 รูป
โดยเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหา ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง จึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการยื่นขอลาสิกขา ซึ่งหลังเสร็จพิธีลาสิกขาแล้ว อดีตเจ้าอาวาสได้เดินทางกลับทันที
