HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าของบ้านผงะ ไม่อยู่ห้องแต่บิลค่าน้ำพุ่ง 2 หมื่น ก่อนพบต้นตอ ที่แท้ไม่ได้ถูกใครโกง

         ชายกลับห้องหลังหายไปหนึ่งเดือน ผงะเจอบิลค่าน้ำกว่า 20,000 บาท ทั้งที่ไม่ได้ใช้ ช่างตรวจเจอเต็ม ๆ ที่แท้ไม่ได้โดนโกง แต่เกิดจากความผิดพลาด
เจ้าของบ้านผงะ ไม่อยู่ห้องแต่บิลค่าน้ำพุ่ง 2 หมื่น
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

         วันที่ 16 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ soha รายงานว่า เจ้าของบ้านรายหนึ่งตกใจหนักมากกับตัวเลขค่าน้ำที่สูงผิดปกติ ทั้งที่เขานั้นไม่ได้ใช้น้ำเลยแม้แต่น้อย ซึ่งเมื่อทำการตรวจสอบจึงได้พบกับความจริงชวนคาดไม่ถึง กับที่มาของตัวเลขบนมิเตอร์ 

         เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นายหวง ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์หรูแห่งหนึ่ง ในเมืองหางโจว ประเทศจีน เพิ่งกลับมาที่ห้องพักหลังจากเดินทางไปทำงานที่เมืองอื่นนานหนึ่งเดือน เขาได้ตรวจสอบบิลค่าน้ำในกล่องจดหมาย แต่ก็ต้องตกใจหนัก เพราะในบิลระบุว่าห้องของเขาใช้น้ำไปเป็นจำนวนมากในเดือนที่ผ่านมา คิดเป็นเงินกว่า 4,500 หยวน (ราว 20,000 บาท) ทั้งที่เจ้าตัวไม่อยู่บ้านและไม่ได้ใช้น้ำเลยตลอดเดือนที่ผ่านมา ดังนั้นตัวเลขนี้จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

         นายหวง รีบติดต่อบริษัทประปาเพื่อสอบถามข้อมูล โดยพนักงานยืนยันว่า ข้อมูลที่บันทึกจากมิเตอร์นั้นถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด ย้ำด้วยว่าระบบมิเตอร์ของบริษัททำงานอย่างเสถียร และมีการตรวจสอบตามรอบอยู่ตลอด ซึ่งการชี้แจงเช่นนี้ทำให้ นายหวง รู้สึกไม่พอใจ และยืนกรานให้พนักงานต้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุ เพราะเขานั้นไม่ได้ใช้น้ำเลย เนื่องจากไม่ได้อยู่บ้านตลอดเดือนที่ผ่านมา

         เช้าวันต่อมา ช่างเทคนิคถูกส่งมาตรวจสอบที่อพาร์ตเมนต์ เมื่อเปิดฝาครอบพื้นที่ดูแลท่อประปา ปรากฏว่าทั้งนายหวงและช่างต่างก็ต้องตกใจ เมื่อพบว่ามิเตอร์น้ำยังคงวิ่งไม่หยุด แม้ว่าในห้องจะไม่ได้เปิดน้ำเลย ทำให้ช่างตัดสินใจทำการตรวจสอบระบบท่อน้ำของทั้งอาคาร


เจ้าของบ้านผงะ ไม่อยู่ห้องแต่บิลค่าน้ำพุ่ง 2 หมื่น
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

         หลังการตรวจสอบอย่างละเอียดตลอดทั้งวัน ช่างก็พบเข้ากับความจริงที่คาดไม่ถึง นั่นคือ ระหว่างการบำรุงรักษาระบบน้ำของอาคารเมื่อเดือนก่อน หน่วยก่อสร้างกลับติดตั้งท่อผิด ทำให้น้ำจากอพาร์ตเมนต์ห้องข้าง ๆ ไหลผ่านเข้ามิเตอร์ของนายหวง

         ตรวจสอบห้องดังกล่าวพบว่า เป็นครอบครัวที่เพิ่งย้ายเข้ามา อาศัยอยู่ 6 คน ทั้งหมดใช้น้ำในปริมาณมากในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ พวกเขายังเปิดบริการซักรีดในห้องพัก แต่ค่าน้ำทั้งหมดที่ใช้กลับเข้าในคิดผ่านมิเตอร์ของนายหวง เพราะความผิดพลาดของระบบ

         ปรากฏว่า ครอบครัวดังกล่าวก็ไม่ได้เอะใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แม้จะแปลกใจอยู่บ้างที่บิลค่าน้ำนั้นออกมาถูกผิดปกติ ขณะเดียวกัน บริษัทประปา ก็ไม่ได้สังเกตความผิดปกติจากข้อมูลการใช้น้ำ เพราะเจ้าหน้าที่เพียงบันทึกตัวเลขจากมิเตอร์เท่านั้น โดยไม่เปรียบเทียบกับการใช้งานจริง

         เมื่อความจริงเปิดเผย นายหวง จึงขอให้บริษัทประปาและคณะกรรมการนิติบุคคลของอาคารจัดประชุมเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา บริษัทประปายอมรับว่า ความผิดพลาดเกิดจากฝ่ายก่อสร้าง และยืนยันว่าจะคืนเงินทั้งหมดที่คำนวณเกินให้แก่นายหวง รวมทั้งให้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบท่อน้ำ และจ่ายเงินชดเชยบางส่วนให้นายหวงอีกด้วย

         เหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความสนใจไปทั่วชุมชนโดยรอบ ผู้คนต่างเริ่มหันมาตรวจสอบบิลค่าน้ำ-ค่าไฟของตนเอง และเรียกร้องให้นิติบุคคลอาคาร ทำการตรวจเช็กระบบเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้

         สุดท้ายนี้ นายหวง ยอมรับว่า ตัวเขาเองถือว่าโชคดีที่ตามหาจนเจอต้นตอของปัญหา รวมทั้งยังยืนกรานให้หน่วยงานมีการตรวจสอบจนได้รับความกระจ่าง ไม่เช่นนั้น เขาคงต้องเสียเงินจำนวนมหาศาลไปโดยไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำ 

ขอบคุณข้อมูลจาก soha  


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าของบ้านผงะ ไม่อยู่ห้องแต่บิลค่าน้ำพุ่ง 2 หมื่น ก่อนพบต้นตอ ที่แท้ไม่ได้ถูกใครโกง โพสต์เมื่อ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 16:15:49
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย