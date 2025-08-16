HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวเตือนใจ น้องสาวคัน-เหม็นเหมือนหนูตาย ไม่ได้ติดโรค หมอผงะเจอสิ่งที่ลืมไว้เป็นเดือน


          สาวแชร์ประสบการณ์ น้องสาวคันยิบ กลิ่นเหม็นเหมือนหนูตาย ไปหาหมอไม่เจอสาเหตุ ชี้ไม่ได้ติดโรค แต่เสี่ยงติดเชื้อรุนแรง ช็อกต้นเหตุเกิดจากสิ่งที่ลืมไว้เป็นเดือน

เตือนภัย ผ้าอนามัยแบบสอด
ภาพจาก TikTok @savannahcmiller

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ซาวันนาห์ มิลเลอร์ (Savannah Miller) สาวอเมริกันวัย 24 ปี ซึ่งโด่งดังจากรายการวาไรตี้ ออกมาเผยเรื่องราวเตือนใจหญิงสาว เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการใช้ผ้าอนามัย หลังจากที่เธอเคยเจอประสบการณ์สุดสะพรึงมาแล้วจากการปล่อยผ้าอนามัยแบบสอดทิ้งไว้ในตัวนานร่วมเดือน

          ซาวันนาห์ ซึ่งปรากฏตัวในรายการ The Circle ซีซั่น 7 ทาง Netflix ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่กลายมาเป็นแผลใจ แม้จะโชคดีที่ยังไม่เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง จากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดนานจนเกินไป โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน ตอนที่เธอยังเป็นนักศึกษา ขณะที่อยู่ช่วงท้าย ๆ ของการมีรอบเดือน เธอออกไปเที่ยวบาร์กับเพื่อน ๆ และเลือกที่จะใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเพื่อป้องกันการรั่วซึมใด ๆ

          แต่วันต่อมา ผ้าอนามัยที่เธอสอดไว้กลับหายไป เพราะไม่มีเลือดออกและไม่มีเชือกโผล่ออกมา เธอจึงมองไม่เห็นและหลงลืมไปว่าสอดผ้าอนามัยไว้

          ภายในไม่กี่วันต่อมา เธอก็เริ่มมีอาการต่าง ๆ เช่น รู้สึกไม่ค่อยสบาย คัน และมีกลิ่นเหม็น โดยกลิ่นนั้นรุนแรงมากราวกับมีหนูตายอยู่ในตัวเธอ ซึ่งนั่นทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจเลยทุก ๆ คลาสที่เข้าเรียน

          เพราะคิดว่าอาจเป็นกลิ่นเลือดประจำเดือนเก่า เธอจึงใช้ผ้าอนามัยแบบสอดชิ้นใหม่ยัดเข้าไป จนดันผ้าอนามัยเก่าให้เข้าไปลึกยิ่งกว่าเดิม

เตือนภัย ผ้าอนามัยแบบสอด
ภาพจาก TikTok @savannahcmiller

          ทั้งนี้ ซาวันนาห์ เข้ารับการตรวจที่คลินิกในมหาวิทยาลัยหลายครั้ง แต่ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ แม้แต่ลองตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผลก็ยังออกมาปกติดี เดิมทางคลินิกนึกว่าเกิดจากภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) แต่สุดท้ายในการตรวจครั้งที่ 3 แพทย์จึงสังเกตเห็นอณูของผ้าฝ้ายอยู่ในตัวอย่างปัสสาวะของเธอ จึงถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีผ้าอนามัยแบบสอดอยู่ในตัวเธอ

          "แต่ฉันไม่คิดแบบนั้น ฉันยังแบบ...เป็นไปได้เหรอ ?!" ซาวันนาห์ กล่าว

          อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแพทย์พบว่ามีผ้าอนามัยแบบสอดอยู่ในตัวเธอจริง ๆ ซึ่งมันอยู่ลึกเข้าไปจากปากมดลูกมากจนเธอไม่สามารถมองเห็น จากนั้นแพทย์จึงดึงมันออกมา

          แม้จะโชคดีที่เธอยังไม่มีอาการช็อกจากพิษติดเชื้อ แต่เธอก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะไว้เพื่อป้องกัน โดยภาวะช็อกจากพิษติดเชื้อนั้นนับเป็นภาวะอันตราย ที่แบคทีเรียผลิตสารพิษเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรง เช่น อวัยวะล้มเหลว หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต

          หลังผ่านเหตุการณ์ในครั้งนั้นมา 2 ปี ซาวันนาห์สามารถนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเล่าแบบติดขำได้แล้ว อย่างไรก็ตาม เธอหวังว่าการแชร์ประสบการณ์ของเธอจะเป็นเรื่องเตือนใจสาว ๆ ให้ดูแลตัวเองดี ๆ และมีความระมัดระวังกันไว้ระหว่างมีประจำเดือน และเธอจะดีใจมากหากมันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้

เตือนภัย ผ้าอนามัยแบบสอด
ภาพจาก TikTok @savannahcmiller

เตือนภัย ผ้าอนามัยแบบสอด
ภาพจาก TikTok @savannahcmiller


ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวเตือนใจ น้องสาวคัน-เหม็นเหมือนหนูตาย ไม่ได้ติดโรค หมอผงะเจอสิ่งที่ลืมไว้เป็นเดือน โพสต์เมื่อ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 16:27:07
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย