สาวเตือนใจ น้องสาวคัน-เหม็นเหมือนหนูตาย ไม่ได้ติดโรค หมอผงะเจอสิ่งที่ลืมไว้เป็นเดือน

สาวแชร์ประสบการณ์ น้องสาวคันยิบ กลิ่นเหม็นเหมือนหนูตาย ไปหาหมอไม่เจอสาเหตุ ชี้ไม่ได้ติดโรค แต่เสี่ยงติดเชื้อรุนแรง ช็อกต้นเหตุเกิดจากสิ่งที่ลืมไว้เป็นเดือน
ภาพจาก TikTok @savannahcmiller
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ซาวันนาห์ มิลเลอร์ (Savannah Miller) สาวอเมริกันวัย 24 ปี ซึ่งโด่งดังจากรายการวาไรตี้ ออกมาเผยเรื่องราวเตือนใจหญิงสาว เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการใช้ผ้าอนามัย หลังจากที่เธอเคยเจอประสบการณ์สุดสะพรึงมาแล้วจากการปล่อยผ้าอนามัยแบบสอดทิ้งไว้ในตัวนานร่วมเดือน
ซาวันนาห์ ซึ่งปรากฏตัวในรายการ The Circle ซีซั่น 7 ทาง Netflix ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่กลายมาเป็นแผลใจ แม้จะโชคดีที่ยังไม่เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง จากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดนานจนเกินไป โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน ตอนที่เธอยังเป็นนักศึกษา ขณะที่อยู่ช่วงท้าย ๆ ของการมีรอบเดือน เธอออกไปเที่ยวบาร์กับเพื่อน ๆ และเลือกที่จะใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเพื่อป้องกันการรั่วซึมใด ๆ
แต่วันต่อมา ผ้าอนามัยที่เธอสอดไว้กลับหายไป เพราะไม่มีเลือดออกและไม่มีเชือกโผล่ออกมา เธอจึงมองไม่เห็นและหลงลืมไปว่าสอดผ้าอนามัยไว้
ภายในไม่กี่วันต่อมา เธอก็เริ่มมีอาการต่าง ๆ เช่น รู้สึกไม่ค่อยสบาย คัน และมีกลิ่นเหม็น โดยกลิ่นนั้นรุนแรงมากราวกับมีหนูตายอยู่ในตัวเธอ ซึ่งนั่นทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจเลยทุก ๆ คลาสที่เข้าเรียน
เพราะคิดว่าอาจเป็นกลิ่นเลือดประจำเดือนเก่า เธอจึงใช้ผ้าอนามัยแบบสอดชิ้นใหม่ยัดเข้าไป จนดันผ้าอนามัยเก่าให้เข้าไปลึกยิ่งกว่าเดิม
ภาพจาก TikTok @savannahcmiller
ทั้งนี้ ซาวันนาห์ เข้ารับการตรวจที่คลินิกในมหาวิทยาลัยหลายครั้ง แต่ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ แม้แต่ลองตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผลก็ยังออกมาปกติดี เดิมทางคลินิกนึกว่าเกิดจากภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) แต่สุดท้ายในการตรวจครั้งที่ 3 แพทย์จึงสังเกตเห็นอณูของผ้าฝ้ายอยู่ในตัวอย่างปัสสาวะของเธอ จึงถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีผ้าอนามัยแบบสอดอยู่ในตัวเธอ
"แต่ฉันไม่คิดแบบนั้น ฉันยังแบบ...เป็นไปได้เหรอ ?!" ซาวันนาห์ กล่าว
แม้จะโชคดีที่เธอยังไม่มีอาการช็อกจากพิษติดเชื้อ แต่เธอก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะไว้เพื่อป้องกัน โดยภาวะช็อกจากพิษติดเชื้อนั้นนับเป็นภาวะอันตราย ที่แบคทีเรียผลิตสารพิษเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรง เช่น อวัยวะล้มเหลว หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต
หลังผ่านเหตุการณ์ในครั้งนั้นมา 2 ปี ซาวันนาห์สามารถนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเล่าแบบติดขำได้แล้ว อย่างไรก็ตาม เธอหวังว่าการแชร์ประสบการณ์ของเธอจะเป็นเรื่องเตือนใจสาว ๆ ให้ดูแลตัวเองดี ๆ และมีความระมัดระวังกันไว้ระหว่างมีประจำเดือน และเธอจะดีใจมากหากมันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้
ภาพจาก TikTok @savannahcmiller
ภาพจาก TikTok @savannahcmiller
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post