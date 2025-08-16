HILIGHT
ขุดประวัติ ไมเคิล อัลฟาโร ล็อบบี้ยิสต์ รับงานเขมรมาไลฟ์ ย้ำไม่ใช่นักข่าวทำเนียบขาว

          ขุดประวัติ ไมเคิล อัลฟาโร ล็อบบี้ยิสต์ รับงานเขมรมาไลฟ์ป้ายสีไทย ย้ำไม่ใช่นักข่าวทำเนียบขาวแบบที่สื่อเขมรอ้าง เพจดังค้านรัฐบาล หลังจ่อเชิญมาทำข่าว 
 ไมเคิล อัลฟาโร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force 

         จากกรณีสื่อกัมพูชาเชิญ นายไมเคิล อัลฟาโร (Michael A Alfaro) มาไลฟ์โดยอ้างว่าเป็นนักข่าวด้านความมั่นคงจากทำเนียบขาว ซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวหาไทยว่ารุกล้ำดินแดนและกีดกันไม่ให้ชาวกัมพูชาเดินเข้า-ออกบ้านเรือนได้ รวมถึงใส่ร้ายป้ายสีไทยต่าง ๆ ซึ่งต่อมามีการลบคลิปไปแล้วนั้น 

          ล่าสุด (15 สิงหาคม 2568) นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ข้อความผ่าน X ระบุว่า ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงว่า นายไมเคิล อัลฟาโร ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวทางการของทำเนียบขาว และไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่กับองค์กรข่าวใด 

          และจากการสืบค้นและสอบถามข้อมูล ข่าวที่นายไมเคิลรายงานไม่สามารถฟังได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นเพียงความคิดเห็นของบุคคลเพียงบุคคลหนึ่งเท่านั้นประกอบกับทางโฆษกกองทัพบก เคยแถลงประณามกัมพูชาที่ออกข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงว่า ไทยเตรียมโจมตีกัมพูชาอีกครั้ง จนทางการกัมพูชา ต้องอพยพประชาชนไป จ.อุดรมีชัย  

ไมเคิล อัลฟาโร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force 

          ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์เจ้าตัว ระบุว่า Michael A Alfaro เป็นนักล็อบบี้ยิสต์ระดับรัฐบาลกลาง และเป็นเจ้าของบริษัท PR แห่งหนึ่งในวอชิงตันดีซี ชื่อ Capitol Hill & Friends โดยชื่อบริษัทตั้งใจจะสื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับทำเนียบข่าว และเพิ่งก่อตั้งในปีนี้ ส่วนเว็บไซต์นี้เป็นเว็บของบริษัทเอง ข้อมูลที่เขียนจึงยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีข้อพิรุธหลายจุด

เมื่อทีมได้ตรวจข้อมูลจดเว็บไซต์ ผ่าน WHOIS เพิ่มเติม ยิ่งมีข้อสงสัย เพราะ 

          1. หมายเลขโทรศัพท์ ไม่น่าจะจริง  
          2. อีเมลลงทะเบียน tvfc.alfaro@gmail.com
          3. ที่อยู่แจ้งแค่ว่า Plainfield USA แต่ไม่ระบุว่าเป็นรัฐไหนระหว่าง New Jersey และ Illinois 

          นอกจากนี้ ยังได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการข่าวต่างประเทศ วิเคราะห์ว่า ลักษณะการรายงานข่าวของ Michael A Alfaro ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งของสำนักข่าวต่างประเทศ โดยมาตรฐานสากลจะระมัดระวังคำพูด และใช้คำที่คงความเป็นกลาง ที่หมายถึงต่างฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ฟันธงว่าใครถูกหรือผิด เช่นคำว่า allegedly, accused, claimed 

          โดยสรุป ข่าวที่ Michael A Alfaro รายงานจึงไม่สามารถฟังได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นเพียงความคิดเห็นของบุคคลเพียงบุคคลหนึ่งเท่านั้น 

          ขณะที่เพจ Drama-addict เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า Michael A Alfaro เป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯ ปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง และล็อบบี้ยิสต์ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทล็อบบี้ยิสต์ และมีเอกสารรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานเป็นล็อบบี้ยิสต์ชัดเจน ตรวจสอบได้ แต่ไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าเป็นนักข่าวทำเนียบขาว ตามที่สื่อกัมพูชาแอบอ้าง 

          สาเหตุที่บนเฟซบุ๊กของเจ้าตัวมีภาพคู่กับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เนื่องจากเคยเป็นคนสนับสนุน และช่วยระดมทุนการเลือกตั้งให้ทรัมป์ ในรัฐอิลลินอยส์ จึงได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดกับทำเนียบขาว และไม่มีบทบาทหน้าที่ใด ๆ ในรัฐบาลสหรัฐฯ 

ไมเคิล อัลฟาโร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force 

ชัดเจน ขเมรเซตฉาก พา ไมเคิล อัลฟาโร มาไลฟ์ - เพจดังย้ำ ไทยไม่ควรเชิญมา


          ทางด้าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการสืบค้นและสอบถามข้อมูล พบว่าข่าวที่นายไมเคิล รายงานในชายแดนกัมพูชานั้น เป็นการได้รับเชื้อเชิญ จากนายซอนโซเพียบ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทพีอาร์ให้กับรัฐบาลกัมพูชา โดยเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทุกดอลลาร์ตลอดทริป
     
          ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าผู้บริหารบริษัทนี้ เป็นผู้จ่ายค่าเดินทางและไปรับที่สนามบินดูแลที่พัก อาหารการกินให้ทุกอย่าง พร้อมทั้งเซตฉากให้นายไมเคิลไปทำคลิปไลฟ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขัดต่อข้อตกลง GBC ที่ระบุว่าจะไม่ปล่อยข่าวโกหกหรือเฟกนิวส์

          อย่างไรก็ตาม ทางเพจ Drama-addict แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย ที่นายจิรายุ จะเชิญนายไมเคิลให้เดินทางมาที่ประเทศไทย โดยจะออกค่าใช้จ่าย ค่าเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง รวมถึงคต่าอาหารให้ เพื่อให้ไปเยี่ยมชมทุ่งกับระเบิด และทัวร์ชายแดนไทย-กัมพูชา 

          โดยระบุว่า บุคคลดังกล่าวเป็นแค่ล็อบบี้ยิสต์ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไร ที่เป็นข่าวเพราะเขมรเอาไปประโคมทำเฟคนิวส์ และรับงานเขมรไปแล้ว ต่อให้เชิญมาไทย จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะพูดตามความเป็นจริง หากมาไลฟ์ด่าไทยอีก เราจะกลายเป็นกระบอกเสียงให้อีก แต่สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือเชิญสื่อตัวจริงที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ ให้มาดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากกว่า เช่น CNN BBC CNBC REUTERS หรือ Al Jazeera

ขอบคุณข้อมูลจาก X @Chayika, เฟซบุ๊ก Drama-addict, รัฐบาลไทย 



โพสต์เมื่อ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 17:38:10
