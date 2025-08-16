ส่องภาพ ก๊วนรถแต่งซิ่งพังยับ 10 คัน เปิดนาทีแข่งกันมาบนทางด่วน ก่อนพลาดชนสนั่น

ส่องภาพรถหรูพังยับ หลังกลุ่มแต่งซิ่งแข่งกันมาก่อนชนสนั่นนับ 10 คัน บนทางด่วนอุดรรัถยา คนขับ BMW เล่านาทีก่อเกิดเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
วันที่ 16 สิงหาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 01.30 น. ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันจำนวนหลายคัน บนทางด่วนอุดรรัถยา ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางประอิน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยการทางพิเศษ เข้าตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ
สอบถาม นายอชิตพล อายุ 29 ปี ผู้ขับรถ BMW สีเทา ที่ถูกชน กล่าวว่า ตนขับรถมาในเลนขวา ส่วนรถคันที่ขับตามมาขับด้วยความเร็ว และเกือบจะมาชน ตนจึงจะหลบไปทางซ้าย แต่ถูกชนท้ายก่อน จากนั้นจึงถูกคันที่ขับมาชนอีกที โดยรถที่ชนทั้งหมดเป็นรถแต่งซิ่ง ไม่ติดป้ายทะเบียน หลังชนเสร็จก็ขับหนีไป ถ้าจำไม่ผิดเป็นรถฮอนด้า ซิตี้ หลังเกิดเหตุแฟนที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บศีรษะกระแทก กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
หลังเกิดเหตุทางตำรวจอยู่ระหว่างรอตรวจสอบกล้องวงจรปิด และสอบปากคำผู้ขับรถยนต์ทั้ง 10 คันเพื่อหาสาเหตุการชนกัน หากพบการว่ามีการแข่งขันรถบนทางด่วนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งมีโทษถึงขั้นถูกศาลสั่งยึดรถ
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3
วันที่ 16 สิงหาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 01.30 น. ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันจำนวนหลายคัน บนทางด่วนอุดรรัถยา ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางประอิน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยการทางพิเศษ เข้าตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุอยู่บนทางด่วนบริเวณเหนือเมืองทองธานี เป็นถนน 2 ช่องจราจร พบรถยนต์จำนวนหลายคันถูกชนได้รับความเสียหายยับเยิน ชิ้นส่วนของตัวรถกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มพื้นทั้ง 2 ช่องจราจร และยังพบคราบน้ำมันรั่วจากรถที่เฉี่ยวชนกันเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงประสานเร่งเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายออกจากผิวจราจร พร้อมทั้งใช้ทรายและสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน พร้อมทำความสะอาดเศษรถที่แตกออกจากผิวจราจร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเบื้องต้นมีรถยนต์เสียหายทั้งหมด 10 คัน ตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งพบว่า ช่วงเวลา 00.59 น. เป็นช่วงโค้งเมืองทอง ซึ่งถนนบีบช่องจราจรลงจาก 3 ช่องเหลือ 2 ช่องจราจร พบรถยนต์สีขาวจำนวน 3 คัน ขับแข่งกันมาในด้วยความเร็วโดยมี 1 คันขับเลนขวา และอีก 2 คันตามกันมาเลนซ้าย ขณะเดียวกันที่ด้านหน้าสุดมีรถยนต์ BMW สีเทาขับอยู่ในช่องจราจรด้านขวา พยายามหลบโดยจะเปลี่ยนเลนไปทางซ้าย จึงถูกรถยนต์สีขาวในเลนขวาชนท้ายอย่างแรง ทำให้รถเสียหลัก ปขวางอยู่ในเลนซ้ายจึงถูกชนซ้ำ แล้วทำให้รถคันหลังที่ตามท้ายพุ่งชนกันอีกหลายคัน
