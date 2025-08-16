ชายเจ้าโลกใหญ่สุดในโลก 14.5 นิ้ว โอดสุดลำบาก ใหญ่จนบังตา ล้มหัวทิ่ม-แขนหัก

ชายเจ้าโลกใหญ่ที่สุดในโลก เปิดชีวิตสุดลำบาก ล่าสุดโดนเจ้าโลกบังสายตา สะดุดล้มหัวทิ่ม แขนหัก สุดอับอาย ย้ำใหญ่เกินไปใช่ว่าจะดี
ในขณะที่ท่านชายหลาย ๆ คนภาคภูมิใจกับการมีเจ้าโลกขนาดใหญ่ และหลาย ๆ คนก็คาดหวังจะอัปไซซ์ขึ้นไปอีก แต่เรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าจากชายซึ่งได้ชื่อว่ามีเจ้าโลกใหญ่ที่สุดในโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมีอวัยวะเพศใหญ่นั้น ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป
โดยวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์มิร์เรอร์ รายงานว่า แมตต์ บาร์ (Matt Barr) ชายอังกฤษวัย 41 ปี ได้ออกมาเปิดใจถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าโลกขนาดใหญ่ 14.5 นิ้ว และวัดเส้นรอบวงได้ 8.5 นิ้ว ทำให้เขาต้องบาดเจ็บหนัก เหตุเพราะความใหญ่ที่บังสายตา จนเจ้าตัวสะดุดล้มหัวทิ่มขณะอาบน้ำ
แมตต์ บาร์ (Matt Barr) ซึ่งวัดเส้นรอบวงได้ 8.5 นิ้ว มักจะออกมาพูดถึงข้อเสียของสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเหมือนคำอวยพร และในเหตุการณ์พินาศล่าสุด ชายวัย 41 ปีคนนี้ลงเอยด้วยการแขนหัก ในเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าอับอายมาก
แมตต์ เล่าว่า เพราะถูกเจ้าโลกบังสายตา ทำให้เขามองไม่เห็นเจลอาบน้ำที่หลงเหลืออยู่ในอ่าง ตอนนั้นเขากำลังรีบอาบน้ำก่อนจะไปทำงาน และสุดท้ายก็เหยียบเจลอาบน้ำจนลื่นล้ม หัวทิ่มออกไปนอกอ่างอาบน้ำ ไหล่ของเขากระแทกพื้นแข็ง ๆ จนกระดูกหัก 2 จุด
ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI รายนี้ย้ำว่า มันเป็นอุบัติเหตุที่น่าอับอายมาก ปัญหาหนึ่งของการมีเจ้าโลกใหญ่จนเกินไป โดยเฉพาะตอนอยู่ในอ่าง คือไม่ง่ายเลยที่จะมองเห็นเท้าของตัวเอง ยิ่งหากเขาขยับตัวเร็วเกินไป มันก็จะส่งผลต่อการรักษาสมดุลของร่างกายด้วย
"ตอนที่ผมรีบเตรียมตัวก่อนไปทำงาน ผมมองไม่เห็นเจลอาบน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างเพราะเจ้าโลกเป็นเพียงอย่างเดียวที่อยู่ในระยะสายตา ผมลื่นบนนั้น ทำให้ล้มหัวทิ่มออกจากอ่าง" แมตต์ กล่าว
โดยแมตต์ ยอมรับว่า เขาเคยเกือบล้มเพราะมันมาแล้ว แต่ก็ไม่รุนแรงขนาดนี้ ปกติมันจะเกิดขึ้นเมื่อเขามีคนอาบน้ำอยู่ด้วย เจ้าโลกอันมโหฬารนี้ทำให้เขาเครียดทุกครั้งที่จะต้องใช้ห้องอาบน้ำสาธารณะ เพราะปฏิกิริยาที่เขาต้องพบเจอ แต่ขณะนี้เขาก็ค่อนข้างกลัวแม้แต่ห้องอาบน้ำส่วนตัวแล้ว และก็รู้ตัวว่าต้องอาบน้ำให้ช้าลงอีกนิด
อนึ่ง อุบัติเหตุนี้ไม่เพียงแค่จะน่าอาย แต่ยังทำให้แมตต์ต้องผิดหวัง เพราะแผนการพักผ่อนที่ทะเลในวันหยุดต้องล่มไป ขณะที่เขายอมรับว่าก่อนหน้านี้วันหยุดของเขาก็เคยพังเพราะเจ้าโลกใหญ่ ๆ นี่มาแล้ว โดยครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ เขาสวมกางเกงขาสั้นที่ค่อนข้างหลวมพอสมควร แต่เมื่อมันเปียก กลับเผยให้เห็นตรงนั้นมากจนเกินไป
"ผมอยู่ที่รีสอร์ต ใส่กางเกงขาสั้นสีเข้มกับกางเกงรัดรูปด้านใน ผมคิดว่ามันปกปิดทุกอย่างดีแล้ว แต่หลังจากว่ายน้ำ มันกลับแนบเนื้อเกินไป จนมีผู้จัดการเดินมาขอให้ผมออกไปจากสระ" แมตต์ กล่าว และชี้ว่าด้วยเหตุนี้ เขาจึงมักไม่ได้ไปผ่อนคลายตามสระว่ายน้ำโรงแรมสักเท่าไหร่
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแมตต์มักจะออกมาเล่าถึงข้อเสียของสิ่งที่หลายคนมองเป็นเหมือนคำอวยพรอยู่เสมอ ในขณะที่เขามีเจ้าโลกใหญ่ที่สุดในโลก โดยได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ แต่แมตต์ไม่ได้มองมันเป็นเรื่องน่าโอ้อวด กลับกันเขาอยากบอกให้ผู้คนได้รับรู้ ถึงความท้าทายที่เขาต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน
