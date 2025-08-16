HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชายเจ้าโลกใหญ่สุดในโลก 14.5 นิ้ว โอดสุดลำบาก ใหญ่จนบังตา ล้มหัวทิ่ม-แขนหัก

        ชายเจ้าโลกใหญ่ที่สุดในโลก เปิดชีวิตสุดลำบาก ล่าสุดโดนเจ้าโลกบังสายตา สะดุดล้มหัวทิ่ม แขนหัก สุดอับอาย ย้ำใหญ่เกินไปใช่ว่าจะดี
โอดสุดลำบาก ใหญ่จนบังตา ล้มหัวทิ่มแขนหัก
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

         ในขณะที่ท่านชายหลาย ๆ คนภาคภูมิใจกับการมีเจ้าโลกขนาดใหญ่ และหลาย ๆ คนก็คาดหวังจะอัปไซซ์ขึ้นไปอีก แต่เรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าจากชายซึ่งได้ชื่อว่ามีเจ้าโลกใหญ่ที่สุดในโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมีอวัยวะเพศใหญ่นั้น ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป 

          โดยวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์มิร์เรอร์ รายงานว่า แมตต์ บาร์ (Matt Barr) ชายอังกฤษวัย 41 ปี ได้ออกมาเปิดใจถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าโลกขนาดใหญ่ 14.5 นิ้ว และวัดเส้นรอบวงได้ 8.5 นิ้ว ทำให้เขาต้องบาดเจ็บหนัก เหตุเพราะความใหญ่ที่บังสายตา จนเจ้าตัวสะดุดล้มหัวทิ่มขณะอาบน้ำ  

          แมตต์ บาร์ (Matt Barr) ซึ่งวัดเส้นรอบวงได้ 8.5 นิ้ว มักจะออกมาพูดถึงข้อเสียของสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเหมือนคำอวยพร และในเหตุการณ์พินาศล่าสุด ชายวัย 41 ปีคนนี้ลงเอยด้วยการแขนหัก ในเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าอับอายมาก 

          แมตต์ เล่าว่า เพราะถูกเจ้าโลกบังสายตา ทำให้เขามองไม่เห็นเจลอาบน้ำที่หลงเหลืออยู่ในอ่าง ตอนนั้นเขากำลังรีบอาบน้ำก่อนจะไปทำงาน และสุดท้ายก็เหยียบเจลอาบน้ำจนลื่นล้ม หัวทิ่มออกไปนอกอ่างอาบน้ำ ไหล่ของเขากระแทกพื้นแข็ง ๆ จนกระดูกหัก 2 จุด 

          ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI รายนี้ย้ำว่า มันเป็นอุบัติเหตุที่น่าอับอายมาก ปัญหาหนึ่งของการมีเจ้าโลกใหญ่จนเกินไป โดยเฉพาะตอนอยู่ในอ่าง คือไม่ง่ายเลยที่จะมองเห็นเท้าของตัวเอง ยิ่งหากเขาขยับตัวเร็วเกินไป มันก็จะส่งผลต่อการรักษาสมดุลของร่างกายด้วย 
  
          "ตอนที่ผมรีบเตรียมตัวก่อนไปทำงาน ผมมองไม่เห็นเจลอาบน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างเพราะเจ้าโลกเป็นเพียงอย่างเดียวที่อยู่ในระยะสายตา ผมลื่นบนนั้น ทำให้ล้มหัวทิ่มออกจากอ่าง" แมตต์ กล่าว 


โอดสุดลำบาก ใหญ่จนบังตา ล้มหัวทิ่มแขนหัก
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแมตต์มักจะออกมาเล่าถึงข้อเสียของสิ่งที่หลายคนมองเป็นเหมือนคำอวยพรอยู่เสมอ ในขณะที่เขามีเจ้าโลกใหญ่ที่สุดในโลก โดยได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ แต่แมตต์ไม่ได้มองมันเป็นเรื่องน่าโอ้อวด กลับกันเขาอยากบอกให้ผู้คนได้รับรู้ ถึงความท้าทายที่เขาต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน 
 
          โดยแมตต์ ยอมรับว่า เขาเคยเกือบล้มเพราะมันมาแล้ว แต่ก็ไม่รุนแรงขนาดนี้ ปกติมันจะเกิดขึ้นเมื่อเขามีคนอาบน้ำอยู่ด้วย เจ้าโลกอันมโหฬารนี้ทำให้เขาเครียดทุกครั้งที่จะต้องใช้ห้องอาบน้ำสาธารณะ เพราะปฏิกิริยาที่เขาต้องพบเจอ แต่ขณะนี้เขาก็ค่อนข้างกลัวแม้แต่ห้องอาบน้ำส่วนตัวแล้ว และก็รู้ตัวว่าต้องอาบน้ำให้ช้าลงอีกนิด 

          อนึ่ง อุบัติเหตุนี้ไม่เพียงแค่จะน่าอาย แต่ยังทำให้แมตต์ต้องผิดหวัง เพราะแผนการพักผ่อนที่ทะเลในวันหยุดต้องล่มไป ขณะที่เขายอมรับว่าก่อนหน้านี้วันหยุดของเขาก็เคยพังเพราะเจ้าโลกใหญ่ ๆ นี่มาแล้ว โดยครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ เขาสวมกางเกงขาสั้นที่ค่อนข้างหลวมพอสมควร แต่เมื่อมันเปียก กลับเผยให้เห็นตรงนั้นมากจนเกินไป 
  
          "ผมอยู่ที่รีสอร์ต ใส่กางเกงขาสั้นสีเข้มกับกางเกงรัดรูปด้านใน ผมคิดว่ามันปกปิดทุกอย่างดีแล้ว แต่หลังจากว่ายน้ำ มันกลับแนบเนื้อเกินไป จนมีผู้จัดการเดินมาขอให้ผมออกไปจากสระ" แมตต์ กล่าว และชี้ว่าด้วยเหตุนี้ เขาจึงมักไม่ได้ไปผ่อนคลายตามสระว่ายน้ำโรงแรมสักเท่าไหร่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชายเจ้าโลกใหญ่สุดในโลก 14.5 นิ้ว โอดสุดลำบาก ใหญ่จนบังตา ล้มหัวทิ่ม-แขนหัก โพสต์เมื่อ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 18:24:30
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย