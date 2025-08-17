กลุ่มเพื่อนขับรถเที่ยวธรรมชาติ เจอสัตว์เจ้าถิ่นทำแสบ วิ่งฉกกุญแจรถหนีหายเข้าโพรงใต้ดิน ทำชาวบ้านแห่ช่วยตามหากันทั้งวัน
ภาพจาก Weibo
วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า เกิดเหตุการณ์สุดวุ่นที่ไม่มีใครคาดคิด หลังนักท่องเที่ยวคนหนึ่งโดนเจ้าถิ่นขโมยกุญแจรถหนีหายไปดื้อ ๆ เดือดร้อนถึงคนในหมู่บ้านต้องพากันช่วยตามหากันอย่างจ้าละหวั่น
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองหลี่ถัง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึ่งกลุ่มเพื่อนได้พากันนั่งรถมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งระหว่างที่ลงไปนั่งชิล ชมวิวธรรมชาติ พวกเขาได้วางกุญแจรถเอาไว้บนเสื้อโค้ท เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงที่เตรียมจะกลับ ปรากฏว่ามี ตัวกราวด์ฮ็อก สัตว์ตัวอ้วนขนฟู หน้าตาคล้ายพังพอนผสมกระรอกอยู่แถวนั้น จู่ ๆ มันก็วิ่งมาคว้ากุญแจรถเข้าปาก ก่อนจะมุดหายเข้าไปในโพรงทันที ทำเอาทุกคนต่างอึ้งไปตาม ๆ กัน
จากคลิปเผยให้เห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวที่ตกใจเท่านั้น แต่ชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงพลเมืองดี ต่างก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ทุกคนต่างช่วยกันออกแรงขุดดินเพื่อหากุญแจรถที่ถูกขโมยไป ถือเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาไม่มีวันลืมจริง ๆ
อย่างไรก็ดี แม้ทุกคนจะพยายามเต็มที่ตลอดทั้งวัน แต่ก็ไม่สามารถตามหากุญแจรถเจอได้ แต่โชคดีที่รถนั้นสามารถปลดล็อกและสตาร์ตเครื่องได้ผ่านมือถือ ทำให้การเดินทางไม่ถึงกับสะดุดลง กระทั่งวันถัดมา ชาวบ้านจึงช่วยกันขุดจนเจอกุญแจรถในโพรงที่เจ้ากราวด์ฮ็อกสุดแสบเอาไปซ่อนได้สำเร็จ ก่อนจะส่งมันไปคืนเจ้าของรถต่อไป
ปรากฏว่า ความคิดเห็นจากชาวเน็ตบางส่วนต่างพากันชื่นชมในน้ำใจของชาวบ้านในพื้นที่เสฉวนตะวันตก ที่ช่วยกันตามหากุญแจรถอย่างเต็มที่สุด ๆ ขณะที่บางส่วนยังแซวว่า สงสัยกราวด์ฮ็อกมันจะชอบอะไรที่ทำจากโลหะเป็นพิเศษโลหะหรือเปล่า บ้างก็อำหนักว่า ไม่ใช่ว่าคราวหน้ามันจะมาขโมยรถไปทั้งคันเลยนะ เป็นต้น
ภาพจาก Weibo
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, SCMP