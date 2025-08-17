HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เที่ยวธรรมชาติเจอดี เจ้าถิ่นสุดแสบฉกกุญแจรถไปต่อหน้า วุ่นกันทั้งหมู่บ้าน ต้องขุดโพรงหา


          กลุ่มเพื่อนขับรถเที่ยวธรรมชาติ เจอสัตว์เจ้าถิ่นทำแสบ วิ่งฉกกุญแจรถหนีหายเข้าโพรงใต้ดิน ทำชาวบ้านแห่ช่วยตามหากันทั้งวัน

เจ้าถิ่นฉกกุญแจรถไปต่อหน้าต่อตา
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า เกิดเหตุการณ์สุดวุ่นที่ไม่มีใครคาดคิด หลังนักท่องเที่ยวคนหนึ่งโดนเจ้าถิ่นขโมยกุญแจรถหนีหายไปดื้อ ๆ เดือดร้อนถึงคนในหมู่บ้านต้องพากันช่วยตามหากันอย่างจ้าละหวั่น

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองหลี่ถัง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึ่งกลุ่มเพื่อนได้พากันนั่งรถมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งระหว่างที่ลงไปนั่งชิล ชมวิวธรรมชาติ พวกเขาได้วางกุญแจรถเอาไว้บนเสื้อโค้ท เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงที่เตรียมจะกลับ ปรากฏว่ามี ตัวกราวด์ฮ็อก สัตว์ตัวอ้วนขนฟู หน้าตาคล้ายพังพอนผสมกระรอกอยู่แถวนั้น จู่ ๆ มันก็วิ่งมาคว้ากุญแจรถเข้าปาก ก่อนจะมุดหายเข้าไปในโพรงทันที ทำเอาทุกคนต่างอึ้งไปตาม ๆ กัน

กราวด์ฮ็อก

          จากคลิปเผยให้เห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวที่ตกใจเท่านั้น แต่ชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงพลเมืองดี ต่างก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ทุกคนต่างช่วยกันออกแรงขุดดินเพื่อหากุญแจรถที่ถูกขโมยไป ถือเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาไม่มีวันลืมจริง ๆ

          อย่างไรก็ดี แม้ทุกคนจะพยายามเต็มที่ตลอดทั้งวัน แต่ก็ไม่สามารถตามหากุญแจรถเจอได้ แต่โชคดีที่รถนั้นสามารถปลดล็อกและสตาร์ตเครื่องได้ผ่านมือถือ ทำให้การเดินทางไม่ถึงกับสะดุดลง กระทั่งวันถัดมา ชาวบ้านจึงช่วยกันขุดจนเจอกุญแจรถในโพรงที่เจ้ากราวด์ฮ็อกสุดแสบเอาไปซ่อนได้สำเร็จ ก่อนจะส่งมันไปคืนเจ้าของรถต่อไป

          นอกจากนี้ เหตุการณ์สุดป่วนดังกล่าว ดูเหมือนจะไม่ใช่ครั้งแรกที่กราวด์ฮ็อกก่อเรื่องวุ่น ๆ ขโมยของราคาแพงจากผู้คน หลังก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีเคสที่กราวด์ฮ็อกขโมยโดรนของคนไปแล้วอีกด้วย

          ปรากฏว่า ความคิดเห็นจากชาวเน็ตบางส่วนต่างพากันชื่นชมในน้ำใจของชาวบ้านในพื้นที่เสฉวนตะวันตก ที่ช่วยกันตามหากุญแจรถอย่างเต็มที่สุด ๆ ขณะที่บางส่วนยังแซวว่า สงสัยกราวด์ฮ็อกมันจะชอบอะไรที่ทำจากโลหะเป็นพิเศษโลหะหรือเปล่า บ้างก็อำหนักว่า ไม่ใช่ว่าคราวหน้ามันจะมาขโมยรถไปทั้งคันเลยนะ เป็นต้น

เจ้าถิ่นขโมยกุญแจรถไปต่อหน้าต่อตา
ภาพจาก Weibo


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, SCMP


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยวธรรมชาติเจอดี เจ้าถิ่นสุดแสบฉกกุญแจรถไปต่อหน้า วุ่นกันทั้งหมู่บ้าน ต้องขุดโพรงหา อัปเดตล่าสุด 17 สิงหาคม 2568 เวลา 10:44:06 1,871 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย