ดีเจสาวแฉ ถูกนักแสดงชายทำร้ายกลางผับ หลังเลิกรากว่า 1 ปี ลั่นโมโหร้ายจนต้องเลิก

ดีเจสาวแฉ ถูกนักแสดงชายทำร้ายกลางผับโคราช แม้เลิกกันนานกว่า 1 ปี เพื่อนห้ามยังไม่หยุด ซ้ำเคยพาแฟนใหม่มารุม
วานนี้ (16 สิงหาคม 2568) โหนกระแส รายงานว่า ดีเจสาว อายุ 34 ปี เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน แฉพฤติกรรมของอดีตแฟนหนุ่มนักแสดง ที่ตามรังควานและทำร้ายร่างกายตน แม้เลิกรากันไปนานกว่า 1 ปี แถมเคยพาแฟนใหม่ร่วมสมทบ โดยมีคลิปหลักฐานมาเปิดเผย
สำหรับนักแสดงหนุ่มรายนี้ ตนเคยคบหาอยู่ 4 ปี ช่วงแรกที่คบกันเขาไม่เคยใช้ความรุนแรง แต่หลัง ๆ เริ่มมีพฤติกรรมโมโหร้าย เลยตัดสินใจเลิก เคยแจ้งความไว้ด้วยแต่คดีลงเอยด้วยการปรับทั้ง 2 ฝ่าย คนละ 3,000 บาท เพราะตนไปศาลไม่ทัน ทำให้ไม่ทันได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด ทำให้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
ต่อมาตนได้โพสต์บนเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามว่า ทำไมเลิกราแล้วยังตามรังควาน พร้อมลงคลิปเหตุการณ์ประกอบ ทำให้ได้รับหมายเรียกจาก สน.ดอนเมือง ข้อหาหมิ่นประมาท
ขณะที่เหตุรุนแรงล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ประมาณ 02.00 น. ขณะอยู่ที่ผับใน จ.นครราชสีมา ฝ่ายชายเข้ามาขอคุย ก่อนบอกว่า "กูขอมึงทีนึง" ก่อนจะกระชากศีรษะกดลงกับพื้น แม้เพื่อน ๆ จะห้าม แต่ยังถูกตามไปทำร้ายซ้ำบนรถเพื่อน จนต้องบีบแตรขอความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ปัจจุบันตนต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวง เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัย จึงนำเรื่องมาร้องเรียนสื่อมวลชนเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส
