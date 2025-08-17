HILIGHT
ดีเจสาวแฉ ถูกนักแสดงชายทำร้ายกลางผับ หลังเลิกรากว่า 1 ปี ลั่นโมโหร้ายจนต้องเลิก

          ดีเจสาวแฉ ถูกนักแสดงชายทำร้ายกลางผับโคราช แม้เลิกกันนานกว่า 1 ปี เพื่อนห้ามยังไม่หยุด ซ้ำเคยพาแฟนใหม่มารุม 
 นักแสดงชายทำร้ายแฟนเก่า

         วานนี้ (16 สิงหาคม 2568) โหนกระแส รายงานว่า ดีเจสาว อายุ 34 ปี เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน แฉพฤติกรรมของอดีตแฟนหนุ่มนักแสดง ที่ตามรังควานและทำร้ายร่างกายตน แม้เลิกรากันไปนานกว่า 1 ปี แถมเคยพาแฟนใหม่ร่วมสมทบ โดยมีคลิปหลักฐานมาเปิดเผย 

          สำหรับนักแสดงหนุ่มรายนี้ ตนเคยคบหาอยู่ 4 ปี ช่วงแรกที่คบกันเขาไม่เคยใช้ความรุนแรง แต่หลัง ๆ เริ่มมีพฤติกรรมโมโหร้าย เลยตัดสินใจเลิก เคยแจ้งความไว้ด้วยแต่คดีลงเอยด้วยการปรับทั้ง 2 ฝ่าย คนละ 3,000 บาท เพราะตนไปศาลไม่ทัน ทำให้ไม่ทันได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด ทำให้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม

          ต่อมาตนได้โพสต์บนเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามว่า ทำไมเลิกราแล้วยังตามรังควาน พร้อมลงคลิปเหตุการณ์ประกอบ ทำให้ได้รับหมายเรียกจาก สน.ดอนเมือง ข้อหาหมิ่นประมาท 


นักแสดงชายทำร้ายแฟนเก่า

          ขณะที่เหตุรุนแรงล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ประมาณ 02.00 น. ขณะอยู่ที่ผับใน จ.นครราชสีมา ฝ่ายชายเข้ามาขอคุย ก่อนบอกว่า "กูขอมึงทีนึง" ก่อนจะกระชากศีรษะกดลงกับพื้น แม้เพื่อน ๆ จะห้าม แต่ยังถูกตามไปทำร้ายซ้ำบนรถเพื่อน จนต้องบีบแตรขอความช่วยเหลือ 

          ทั้งนี้ ปัจจุบันตนต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวง เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัย จึงนำเรื่องมาร้องเรียนสื่อมวลชนเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส

ดีเจสาวแฉ ถูกนักแสดงชายทำร้ายกลางผับ หลังเลิกรากว่า 1 ปี ลั่นโมโหร้ายจนต้องเลิก โพสต์เมื่อ 17 สิงหาคม 2568
