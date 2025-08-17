HILIGHT
ซ้อก้าด - ซุง ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink หลังเปิดตัว 4 เดือน เผยเหตุขาดทุน

          เลิฟโพชั่น ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink หลังเปิดตัว 4 เดือน ซ้อก้าด - ซุง แจ้งข่าว รับเป็นฝันที่ไปไม่รอด เล่าสาเหตุขาดทุน ยังซื้อได้ถึงเมื่อไหร่ ? 
ซ้อก้าด - ซุง ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink หลังเปิดตัว 4 เดือน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LOVEPOTION

          เป็นข่าวที่ทำให้แฟน ๆ ที่ติดตามแบรนด์ประหลาดใจ หลังจากที่วานนี้ (16 สิงหาคม 2568) เพจ LOVEPOTION โพสต์ประกาศหยุดการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม Lovely drink ที่ทางเลิฟโพชั่นเพิ่งเปิดตัวไปได้เพียง 4 เดือน โดยระบุว่า 

          "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัท เลิฟโพชั่น จำกัด ได้มีโอกาสนำเสนอ 'เครื่องดื่ม Lovely drink' บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านมาโดยตลอด 

          บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า จะหยุดการผลิต 'เครื่องดื่ม Lovely drink' ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป โดยท่านยังสามารถหาซื้อ 'เครื่องดื่ม Lovely drink' ได้จนถึงเดือนตุลาคม 2568 ในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย (CJ MORE , ร้านค้าส่ง) 

          บริษัทรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านที่มีต่อ 'เครื่องดื่ม Lovely drink' ของเรามาโดยตลอด เราทุกคนขอบคุณอย่างใจจริงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราและขอบคุณทุกเสียงที่ติชมเพราะทุกคนอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้น เราได้ยินเสียงของทุกคน นั้นคือแรงผลักดันที่ทำให้เราอยากทำให้ดีกว่าเดิม ครั้งนี้เราจะยอมถอยแต่ไม่ได้หมายถึงแพ้ หรือ หยุด แต่เพื่อไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจากเสียงของคนที่รักเรา และเพื่อให้คุณทุกคนรัก 'เครื่องดื่ม Lovely drink' ได้มากกว่าเดิม สุดท้ายพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไป"
ซ้อก้าด - ซุง ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink หลังเปิดตัว 4 เดือน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LOVEPOTION

          ขณะที่ ซ้อก้าด ได้โพสต์แจ้งข่าวทางหน้าเฟซบุ๊กเช่นกัน ระบุว่า "หยุดการผลิตน้ำดื่ม lovely drink ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ขอบพระคุณลูกค้าทุก ๆ คน ทุกเสียงติชมมีค่าสำหรับพวกเราเสมอค่ะ"

ซ้อก้าด - ซุง ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink หลังเปิดตัว 4 เดือน


          ทั้งนี้ ซุง ศตาวิน  ก็ได้โพสต์แจ้งข่าวพร้อมลงคลิปพาไปซื้อน้ำรอบท้าย ๆ ในร้านที่ยังขายอยู่ในตู้ โดยกล่าวว่า "หยุดการผลิตน้ำ Lovely drink ครับ ฝันที่ไปไม่รอด" รวมถึงเผยว่าน่าจะยังหาซื้อได้อีกสัก 2 เดือนตามร้านต่าง ๆ 

ซ้อก้าด - ซุง ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink หลังเปิดตัว 4 เดือน
เฟซบุ๊ก Sungstarwin

ซ้อก้าด - ซุง ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink หลังเปิดตัว 4 เดือน
เฟซบุ๊ก Sungstarwin

          "ฝันที่ไม่เป็นดั่งฝันครับ หยุดแล้วก็กลับมาทบทวนสิ่งที่ตัวเองผิดพลาด ขาดทุนครับ" โดยชี้ว่า ขาดทุนเนื่องจากตั้งราคาไว้ออปชั่นเดียว ว่าแพ็คสินค้าจะต้องเป็นแบบนี้ คือตั้งอยู่สวยงาม แต่ว่าพอส่งไปจริงสินค้ามันล้ม แล้วพอล้มเขาก็ปฏิเสธบางส่วนกลับมา จนต้องมาแก้ไขแล้วส่งกลับไป ระหว่างที่ส่งไปมามันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

          พอแบบนี้ขายแล้วนำไปส่งต่ออีกที เขาก็ไม่รับ จึงต้องมีอีกเวอร์ชั่นที่เป็นลัง ซึ่งตัวลังนั้นแพงมาก แถมยังเจอต้นทุนแฝงอีกในเรื่องฝา ที่ช่วงแรกต้องใช้สติ๊กเกอร์กรมสรรพาสามิตติดไปก่อน ส่วนฟีดแบคที่ได้รับก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ จึงกลับมาคุยกันว่าจะยอมถอย 1 ก้าว เพื่อกลับมาศึกษา เราจะสามารถปรับอะไรได้บ้าง ยอมรับว่าใหม่ในวงการนี้มาก แต่เราก็ได้บทเรียนจากสิ่งนี้  

ซ้อก้าด - ซุง ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink หลังเปิดตัว 4 เดือน
เฟซบุ๊ก Sungstarwin

ซ้อก้าด - ซุง ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink หลังเปิดตัว 4 เดือน
เฟซบุ๊ก Sungstarwin


