ดราม่า สาวป่วยมะเร็ง ขอบริจาคได้ 1.6 ล้าน รพ. แจงไม่ได้เก็บค่ารักษา เจ้าตัวพร้อมคืนเงิน

สาวป่วยมะเร็ง โพสต์ขอบริจาคเงินรักษาตัวได้ 1.6 ล้าน โรงพยาบาลชี้แจงไม่ได้เก็บค่ารักษา เจ้าตัวยอมคืนเงินทุกเคส เตรียมชี้แจงค่ารักษา
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความขอรับบริจาคเงิน โดยอ้างว่าเพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 3 ชนิดรุนแรง ระบุถึงความจำเป็นในการใช้ ยามุ่งเป้าราคาแพง รวมถึงค่ายากระตุ้นเม็ดเลือดขาวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการรักษา พร้อมเล่าถึงชีวิตที่ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าและโรคแพนิคนานกว่า 8 ปี จนไม่สามารถทำงานได้ ทำให้เงินเก็บถูกใช้หมดไปกับการรักษา และเหลือเพียงมารดาสูงอายุเป็นที่พึ่งพา จึงตัดสินใจเปิดรับความช่วยเหลือจากสังคมเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ส่งผลให้มีผู้บริจาคจำนวนมาก จนคาดว่าตัวเลขอาจแตะหลักล้าน แต่ต่อมากลับเกิดกระแสตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในการจัดการเงินบริจาค โดยเพจดังได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า มีความผิดปกติในการเคลื่อนย้ายเงิน จนทำให้หลายคนเกิดข้อกังขา แม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าป่วยจริงและมีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ แต่เมื่อผู้บริจาครายหนึ่งพยายามติดต่อขอเงินคืนแล้วกลับถูกบล็อก ก็ยิ่งทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นที่ถกเถียงอย่างร้อนแรง
โรงพยาบาลยัน ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามสิทธิ ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม
วันที่ 16 สิงหาคม 2568 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแถลงการณ์ชี้แจงประเด็นดังกล่าว ยืนยันว่า ผู้ป่วยรายนี้ยังคงได้รับสิทธิการรักษาตามมาตรฐาน และไม่ได้ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามที่กล่าวอ้าง โดยมีเนื้อหาระบุว่า
"ประกาศชี้แจงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีมีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพและข้อความการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และขอรับบริจาคเงิน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ ข้อเท็จจริง เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิที่ถูกต้อง จึงเรียนชี้แจงดังนี้
จากกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะของผู้ที่อ้างถึงว่าเป็นผู้ป่วยที่กำลังรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมีการลงภาพถ่ายใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีการขอรับบริจาคเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษานั้น
ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เข้ารับการรักษา และได้รับยาตามแนวทางมาตรฐาน เป็นไปตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย โดยไม่ได้มีการเรียกเก็บค่ายา ค่ารักษา ที่เบิกได้ตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยรายดังกล่าว
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่น ในการสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี การดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และการปฏิบัติตามแนวทางของ การให้การรักษาตามสิทธิ์การรักษาที่พึงได้ในแต่ละสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยทุกท่าน"
ผู้ป่วยยืนดีคืนเงินคนที่ไม่สบายใจ เตรียมชี้แจงรายละเอียดค่ารักษาอีกครั้ง
ขณะที่ผู้ป่วยรายดังกล่าว ออกมาโพสต์ระบุว่า ตอนนี้มีคนขอเงินคืน ตนคืนให้ทุกคนและมีการโอนคืนไปเยอะแล้ว หากใครต้องการเงินคืนทักแชตมาได้เลย พร้อมย้ำว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ตนนำไปรักษาตัวจริง ๆ ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนในการรักษาซึ่งต้องใช้เงิน
วันที่ 19 นี้หมอได้นัดให้ยาเคมีบำบัด+ยามุ่งเป้า ยังไงจะขอคุยรายละเอียดกับคุณหมอให้แน่ชัดอีกรอบ แล้วจะมาอธิบายชี้แจงค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้ทราบกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ โดยตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นจึงอาจจะตอบไม่หมดทุกคน ขออภัยด้วย
ทั้งนี้ ล่าสุด (17 สิงหาคม) โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ออกประกาศชี้แจง ยัน ยินดีให้ความร่วมมือภาครัฐ หากส่งตัวผู้ป่วยมารักษา แม้ไม่ได้ให้บริการสิทธิประกันสังคมโดยตรง ให้บริการตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนด เบิกค่าใช้จ่ายจากภาครัฐโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ป่วย ยกเว้นจะขอรับบริการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิที่ภาครัฐครอบคลุม
โดยระบุว่า "โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ในเครือ BDMS เราใส่ใจทุกการรักษา ด้วยจริยธรรมและความโปร่งใส
แม้ว่าโรงพยาบาลจะไม่ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมโดยตรง แต่เรายินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาล หากมีการส่งตัวผู้ป่วยมาเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา
โรงพยาบาลสามารถให้บริการตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนด และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายจากภาครัฐโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ป่วย
ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอรับบริการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิที่ภาครัฐครอบคลุม ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมทางการแพทย์ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในทุกขั้นตอน"
