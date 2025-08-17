ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา "หนี !" คนแห่ถาม อาตมา หรือ โยม - เพจดังเฉลยแล้วไหม ?

ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา "หนี !" คนรอใส่ใจเพียบ หมายถึงใคร อาตมา หรือ โยม ล่าสุดเพจดังโพสต์เพิ่ม เฉลยแล้วไหม ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aj. Trynh Phoraksa
เรียกว่าเป็นโพสต์กลางดึกที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับขอบตาดำ อยากใส่ใจกันสุด ๆ เมื่อ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (16 สิงหาคม 2568) ระบุสั้น ๆ ว่า "หนี"
ด้านชาวเน็ตเห็นโพสต์นี้ ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัว ๆ อยากรู้จริง ๆ ว่าคนที่หนีคือใคร ใช่เรื่องที่เกาะติดอยู่หรือไม่ บางคนยังถามว่า "อาตมา หรือ โยม ?" แม้แต่ ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ ยังบอกว่า "รอใส่ใจ" และ เอกภพ สายไหม ที่ร่วมเมนต์ว่า "พูดจริงหรือพูดจริง"
ขณะที่เพจ อรรถรส ยังร่วมเกาะติดเช่นกัน พร้อมตั้งคำถาม "แกรว่าใครหนี...? ประโยคหนึ่งที่ถูกถามในกลุ่ม" ตามมาด้วยโพสต์เพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น "รสไม่รู้เลยยยยบบ" และ "A or B ?"
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (17 สิงหาคม) เพจ ท่านเปา โพสต์ข้อความ "วัดพระบาทน้ำพุเลื่อนการแถลงข่าวไม่มีกำหนด !" พร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "หนี !" และ "คนดีย์ 555 สารภาพ เป็นวัดที่ทำกุผิดหวังที่สุด !!!" งานนี้ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไป ว่าที่หนีนั้นจะหมายถึงใคร
