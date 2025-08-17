HILIGHT
ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา "หนี !" คนแห่ถาม อาตมา หรือ โยม - เพจดังเฉลยแล้วไหม ?

         ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา "หนี !" คนรอใส่ใจเพียบ หมายถึงใคร อาตมา หรือ โยม ล่าสุดเพจดังโพสต์เพิ่ม เฉลยแล้วไหม ?
ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aj. Trynh Phoraksa

          เรียกว่าเป็นโพสต์กลางดึกที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับขอบตาดำ อยากใส่ใจกันสุด ๆ เมื่อ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (16 สิงหาคม 2568) ระบุสั้น ๆ ว่า "หนี"
ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี

          ด้านชาวเน็ตเห็นโพสต์นี้ ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัว ๆ อยากรู้จริง ๆ ว่าคนที่หนีคือใคร ใช่เรื่องที่เกาะติดอยู่หรือไม่ บางคนยังถามว่า "อาตมา หรือ โยม ?" แม้แต่ ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ ยังบอกว่า "รอใส่ใจ" และ เอกภพ สายไหม ที่ร่วมเมนต์ว่า "พูดจริงหรือพูดจริง"
ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี

ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี

          ขณะที่เพจ อรรถรส  ยังร่วมเกาะติดเช่นกัน พร้อมตั้งคำถาม "แกรว่าใครหนี...? ประโยคหนึ่งที่ถูกถามในกลุ่ม" ตามมาด้วยโพสต์เพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น "รสไม่รู้เลยยยยบบ" และ "A or B ?"

ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี


          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (17 สิงหาคม) เพจ ท่านเปา  โพสต์ข้อความ "วัดพระบาทน้ำพุเลื่อนการแถลงข่าวไม่มีกำหนด !" พร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "หนี !" และ "คนดีย์ 555 สารภาพ เป็นวัดที่ทำกุผิดหวังที่สุด !!!" งานนี้ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไป ว่าที่หนีนั้นจะหมายถึงใคร ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี
ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี
ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี
ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี

ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา หนี

 
ดร.ตฤณห์ โพสต์ปริศนา "หนี !" คนแห่ถาม อาตมา หรือ โยม - เพจดังเฉลยแล้วไหม ? อัปเดตล่าสุด 17 สิงหาคม 2568 เวลา 14:23:15
