อ.เจษฎา ซัดเขมรโชว์ภาพทุ่นระเบิด ส่อมัดผิดอนุสัญญาออตตาวา ลั่นห้ามใช้ - ห้ามครอบครอง

            อ.เจษฎา ซัดเขมรโชว์ภาพทุ่นระเบิด อ้างที่เจอในไทยยังไม่แกะสลัก กะแก้ตัว แต่ส่อมัดผิดอนุสัญญาออตตาวา หากบ่งชี้มีในครอบครอง ลั่นไม่ใช่แค่ห้ามใช้ แค่มีถือครองก็ผิด
เขมร โชว์ภาพ ทุ่นระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HENG Ratana

            จากกรณีสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา มีรายงานเมื่อเช้านี้ (17 สิงหาคม 2568) เรื่อง นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (CMAC) โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีไทยนำคณะฑูตต่างชาติไปดูทุ่นระเบิดที่กัมพูชานำมาวางบนแผ่นดินไทย โดยชี้ว่าเป็นเพียงทุ่นระเบิดสำหรับจัดแสดง พร้อมโชว์ภาพทุ่นระเบิดที่มีอยู่ในกัมพูชามาเปรียบเทียบ 

            และตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเทียบกับทุ่นระเบิด PMN-2 ที่ CMAC เก็บกู้ไปก่อนหน้า จะพบว่าทุ่นระเบิดที่ไทยอ้างว่ากองทัพกัมพูชานำไปวางไว้ในแผ่นดินไทย ล้วนเป็นทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้ถอดสลัก ทั้งที่ปกติในทางเทคนิค การวางทุ่นระเบิดในแดนศัตรูต้องถอดสลักออก มิเช่นนั้นจะไม่ระเบิด ต่างจากทุ่นระเบิด PMN-2 ที่กัมพูชาเก็บกู้ ซึ่งล้วนถูกถอดสลักแล้ว ดังนั้น ทุ่นระเบิดที่อ้างว่ากัมพูชานำไปว่าไว้ ทั้งหมดจึงไม่ถือว่าเป็นอาวุธ เพราะหากถูกใช้เพื่อก่อเหตุจริง สลักต้องถูกดึงออกแล้ว 

เขมร โชว์ภาพ ทุ่นระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HENG Ratana

อ.เจษฎา ชี้ภาพ-คลิปจากเขมร ส่อมัดผิดอนุสัญญาออตตาวา ไม่ใช่แค่ห้ามใช้ แค่มีถือครองก็ผิด 

            ในเรื่องนี้  รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้ว่า "อนุสัญญาออตตาวา ไม่ได้แค่ห้ามการใช้ทุ่นระเบิด แต่ห้ามถือครองด้วยครับ"

            โดยระบุว่า "อ่านข่าวคำให้สัมภาษณ์ จากทางฝั่งเจ้าหน้าที่กัมพูชา เรื่องหลักฐานการวางทุ่นระเบิดสังหาร PMN-2 ซึ่งไทยกล่าวหาว่าทางกัมพูชามาลอบวางไว้ .. แล้วเขาพูดเหมือนกับการแก้ตัว เหมือนจะบอกว่า "(ถึงเป็นทุ่นระเบิดกัมพูชา) ถ้ายังไม่ถอดสลัก ก็ไม่ผิด" หรือเปล่า ? เพราะถ้าสื่ออย่างนั้น ก็เหมือนเขาพูดฆ่าตัวตายเองเลยครับ ! 

            เพราะประเทศที่เป็นภาคีของ "อนุสัญญาออตตาวา" หรือ "สนธิสัญญาห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล" นั้น ไม่ใช่แค่ห้ามใช้ .. แต่จะไม่สามารถครอบครองทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ด้วยครับ !

            อนุสัญญานี้ กำหนดให้รัฐภาคีห้ามใช้ สะสม ผลิต หรือเคลื่อนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และต้องทำลายทุ่นระเบิดที่มีอยู่ทั้งหมด จะมียกเว้นไว้ก็เพียงแต่เพื่อการฝึกอบรมการตรวจจับ การกวาดล้าง หรือการทำลายทุ่นระเบิดได้ (แต่ก็มีข้อจำกัด และมีเงื่อนไขที่เข้มงวด)

เขมร โชว์ภาพ ทุ่นระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HENG Ratana

            ดังนั้น ถ้าคำให้สัมภาษณ์ใด ๆ ของทางฝั่งกัมพูชา รวมถึงหลักฐานตัวระเบิด คลิปและภาพถ่ายที่เคยเผยแพร่กัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการครอบครองทุ่นระเบิดสังหาร แม้จะไม่ได้ใช้ ไม่ได้ถอดสลัก ก็ถือว่าผิดข้อตกลงของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาออตตาวา แล้วครับ 

            ป.ล. แต่อนุสัญญาฯ เอง ก็ไม่ได้มีบทลงโทษชัดเจนอะไรนะครับ มีแค่ใช้ในการร้องเรียน เพื่อให้มีการประนาม ในระดับนานาชาติเท่านั้น" 


ทบ. ลั่นเขมรเลือกภาพบางส่วนมาใช้บิดเบือน หวังทำลายความน่าเชื่อถือ แต่เชื่อไม่เป็นผล 

            ขณะที่ล่าสุด โฆษกกองทัพบกออกมายืนยันข้อเท็จจริง กรณี นายเฮง รัตนา ผอ. CMAC กล่าวอ้างว่าทุ่นระเบิด PMN-2 ยังไม่ถูกดึงสลักนิรภัย เป็นการนำเสนอข้อมูลบางส่วน หวังบิดเบือนให้เกิดความสับสน

            โดยระบุว่า กรณี นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการ CMAC มีการชี้แจงต่อสาธารณะว่า "ทุ่นระเบิด PMN-2 ที่ฝ่ายไทยนำมาแสดง และกล่าวอ้างว่ากัมพูชาลอบวางนั้น ยังไม่ถูกดึงสลักนิรภัย ซึ่งโดยทางเทคนิค ระเบิดที่นำไปวางต้องดึงสลักนิรภัยออกก่อน มิฉะนั้นระเบิดจะไม่ทำงาน" ซึ่งการชี้ประเด็นดังกล่าวมีเจตนาหวังให้ผู้รับสารเข้าใจผิดว่าไทยสร้างภาพหลอกนักข่าวและนักการทูตนั้น

            พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกกล่าวว่า ทุ่นระเบิดที่นำมาจัดแสดงให้คณะผู้แทนจากต่างประเทศได้ดู ในส่วนที่นายเฮง รัตนา กล่าวว่ายังไม่ดึงสลักนิรภัยออกนั้น ถูกตรวจพบจากการเข้าตรวจค้นและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยหน่วยทหารช่าง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม บริเวณพื้นที่ภูมะเขือ ในจุดที่ทหารกัมพูชาเคยวางกำลังอยู่

เขมร โชว์ภาพ ทุ่นระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HENG Ratana

            บริเวณดังกล่าวฝ่ายไทยได้ตรวจพบทุ่นระเบิดเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นทุ่นระเบิดแบบ PMN-2 ซึ่งที่พบมีทั้ง 2 ลักษณะ คือ ทุ่นระเบิดที่เก็บไว้ยังไม่ได้นำไปติดตั้ง จึงเห็นในภาพว่ายังมีสลักนิรภัยติดอยู่ และ ทุ่นระเบิดที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีสลักนิรภัย

            โดยทั้งสองลักษณะได้ถูกนำมาแสดงให้คณะผู้แทนจากต่างประเทศได้ดูเมื่อวานนี้ (16 สิงหาคม)

            กรณีที่นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการ CMAC นำภาพมาประกอบข่าวนั้น เป็นการเลือกภาพมาเพียงบางส่วน ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งเป็นลักษณะของการพยายามนำภาพบางส่วนมาบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อหวังให้เกิดความสับสน และมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับพยานหลักฐานของฝ่ายไทย แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นผล เพราะผู้แทนจากต่างประเทศได้เห็นและสัมผัสกับของจริงทั้งหมดอย่างละเอียดและครบถ้วนแล้ว

เขมร โชว์ภาพ ทุ่นระเบิด

เขมร โชว์ภาพ ทุ่นระเบิด

เขมร โชว์ภาพ ทุ่นระเบิด

เขมร โชว์ภาพ ทุ่นระเบิด


