วาฬพุ่งงับผู้ดูแล ลากขากลางการแสดง ทำคนดูผวาหนัก สวนสัตว์แจงไม่ใช่อย่างที่คิด

โซเชียลแชร์ว่อน นาทีวาฬงับลากขาผู้ดูแลกลางการแสดง ทำเด็ก ๆ กรี๊ดสนั่น สวนสัตว์แจงไม่ใช่การทำร้าย แต่เป็นเพียงการเล่นเฉย ๆ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่โอเชียนปาร์กแห่งหนึ่งในเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึ่งจากคลิปเผยให้เห็นจังหวะที่ผู้ดูแล 2 คน สวมชุดดำน้ำในอาคารจัดแสดง พร้อมกับปลาวาฬเบลูก้า 3 ตัว แต่ช่วงหนึ่งมีปลาวาฬตัวหนึ่งว่ายเข้าหาผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ ๆ ก่อนจะงับเข้าที่ขา ก่อนที่ผู้ดูแลจะต้องสะบัดขาเพื่อสลัดออก
ภาพจาก Weibo
ปรากฏว่า หลังจากนั้นไม่นาน ปลาวาฬตัวเดียวกัน ก็เปลี่ยนเป้าหมาย ไปงับขาผู้ดูแลอีกคนหนึ่ง แต่ครั้งนี้มันลากขาของเจ้าตัวลงมาอย่างชัดเจน โดยเหตุการณ์นี้ทำให้เด็ก ๆ ที่กำลังรับชมการแสดงต่างร้องอุทานด้วยความตกใจ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
เจ้าหน้าที่อธิบายว่า อาการดังกล่าวเป็นการเล่นสนุกระหว่างสัตว์กับผู้ดูแล ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มีการกัดเกิดขึ้นจริง โดยปลาวาฬเบลูก้าเป็นสัตว์ที่มีนิสัยอ่อนโยนและขี้เล่น ฟันและแรงกัดของมันไม่ได้เป็นอันตรายกับมนุษย์ อีกทั้งจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีเหตุที่สัตว์น้ำทำร้ายผู้คนในสวนสัตว์นี้ นอกจากนี้ ความจริงแล้ว สัตว์ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่จะมีนิสัยค่อนข้างเชื่องอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก 163.com
วันที่ 15 สิงหาคม เว็บไซต์ 163 รายงานว่า โลกออนไลน์แชร์เหตุการณ์ชวนระทึกในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งหนึ่ง จากคลิปวาฬเบลูก้าขนาดใหญ่ คล้ายกำลังไล่กัดและลากขาผู้ดูแล จนสร้างความตกใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่กำลังรับชม
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่โอเชียนปาร์กแห่งหนึ่งในเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึ่งจากคลิปเผยให้เห็นจังหวะที่ผู้ดูแล 2 คน สวมชุดดำน้ำในอาคารจัดแสดง พร้อมกับปลาวาฬเบลูก้า 3 ตัว แต่ช่วงหนึ่งมีปลาวาฬตัวหนึ่งว่ายเข้าหาผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ ๆ ก่อนจะงับเข้าที่ขา ก่อนที่ผู้ดูแลจะต้องสะบัดขาเพื่อสลัดออก
ภาพจาก Weibo
ปรากฏว่า หลังจากนั้นไม่นาน ปลาวาฬตัวเดียวกัน ก็เปลี่ยนเป้าหมาย ไปงับขาผู้ดูแลอีกคนหนึ่ง แต่ครั้งนี้มันลากขาของเจ้าตัวลงมาอย่างชัดเจน โดยเหตุการณ์นี้ทำให้เด็ก ๆ ที่กำลังรับชมการแสดงต่างร้องอุทานด้วยความตกใจ
ภาพจาก Weibo
จากการสอบถามไปที่โอเชียนปาร์กดังกล่าว ยอมรับว่า คลิปที่เห็นเป็นการแสดงโชว์ปลาวาฬเบลูกาของพวกเขาจริง แต่พฤติกรรมที่เห็นไม่ใช่การกัดเพื่อทำร้าย แต่เป็นเพียงการเล่นกัน ระหว่างวาฬกับผู้ดูแลเพียงเท่านั้น
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
เจ้าหน้าที่อธิบายว่า อาการดังกล่าวเป็นการเล่นสนุกระหว่างสัตว์กับผู้ดูแล ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มีการกัดเกิดขึ้นจริง โดยปลาวาฬเบลูก้าเป็นสัตว์ที่มีนิสัยอ่อนโยนและขี้เล่น ฟันและแรงกัดของมันไม่ได้เป็นอันตรายกับมนุษย์ อีกทั้งจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีเหตุที่สัตว์น้ำทำร้ายผู้คนในสวนสัตว์นี้ นอกจากนี้ ความจริงแล้ว สัตว์ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่จะมีนิสัยค่อนข้างเชื่องอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก 163.com