เพจดังอัปเดตชีวิต แม่หญิงลี ตอนนี้กลายเป็นคนไร้บ้าน ต้องเช่าห้องอยู่ หลังเอาบ้านไปวาง แต่ไม่มีเงินจ่ายหนี้ จนโดนยึดบ้าน คนโอดเสียดายโอกาสที่เคยมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ๊อกจ๊อก
วานนี้ (16 สิงหาคม 2568) เพจ จ๊อกจ๊อก ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ อัปเดตชีวิตของ แม่หญิงลี ซึ่งเคยเป็นคนดังบนโลกออนไลน์ โดยระบุว่า...
"กลายเป็นคนไร้บ้านไปเรียบร้อยสำาหรับบังลี ต้องออกไปเช่าห้องอยู่ หลังจากที่เอาบ้านไปวางเอาเงินมาปั่น ๆ จน ไม่มีเงินใช้หนี้ สุดท้ายโดนยึด !
ย้อนไปปีที่แล้วช่วงตุลาคม บังลีเคยจะถูกยึดบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง เพราะไม่มีเงินจ่ายเดือนละ 20,000 บาท เพราะเอาบ้าน เอาที่ไปวางไว้ จนน้องชายตัวเองต้องขอผ่อนต่อเองแล้วย้ายข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้
บังลีก็ต้องออกไปเช่าห้องอยู่เป็นหนุ่มห้องเช่าไปเรียบร้อย จบแบบสมบูรณ์แบบ
แต่...ได้ข่าวมาว่ามีหนังติดต่อให้นางไปเล่น ไม่รู้จะเล่นไหมนะคะ"
ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น เสียดายในโอกาสที่เคยมีมากกว่าคนอื่น, สิ้นแล้ว..ครัวเมืองทิพย์, ตอนนั้นรุ่งมาก สถานีรถไฟแทบแตก แต่เสียดายที่เลือกทิ้งโอกาสหลาย ๆ อย่าง รวมถึงบางคนก็ยังอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับ เจ๊มิ่ง ที่ชีวิตหลังกระแสเริ่มซา ดูจะแตกต่างกันมาก
