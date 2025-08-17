HILIGHT
เพจดังอัปเดตชีวิต แม่หญิงลี กลายเป็นคนไร้บ้าน ไม่มีปัญญาจ่ายหนี้ คนเสียดายโอกาสที่เคยมี


          เพจดังอัปเดตชีวิต แม่หญิงลี ตอนนี้กลายเป็นคนไร้บ้าน ต้องเช่าห้องอยู่ หลังเอาบ้านไปวาง แต่ไม่มีเงินจ่ายหนี้ จนโดนยึดบ้าน คนโอดเสียดายโอกาสที่เคยมี

แม่หญิงลี กลายเป็นคนไร้บ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ๊อกจ๊อก

          วานนี้ (16 สิงหาคม 2568) เพจ จ๊อกจ๊อก ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ อัปเดตชีวิตของ แม่หญิงลี ซึ่งเคยเป็นคนดังบนโลกออนไลน์ โดยระบุว่า...

          "กลายเป็นคนไร้บ้านไปเรียบร้อยสำาหรับบังลี ต้องออกไปเช่าห้องอยู่ หลังจากที่เอาบ้านไปวางเอาเงินมาปั่น ๆ จน ไม่มีเงินใช้หนี้ สุดท้ายโดนยึด !

          ย้อนไปปีที่แล้วช่วงตุลาคม บังลีเคยจะถูกยึดบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง เพราะไม่มีเงินจ่ายเดือนละ 20,000 บาท เพราะเอาบ้าน เอาที่ไปวางไว้ จนน้องชายตัวเองต้องขอผ่อนต่อเองแล้วย้ายข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้

          แต่นานไปก็ไม่มีเงินมาจ่าย จะหาจากไหนได้เดือนละ 20,000 บาท สุดท้ายก็ไม่มีส่งเหมือนเดิม ต้องพากัน แยกย้าย ทางใครทางมัน

          บังลีก็ต้องออกไปเช่าห้องอยู่เป็นหนุ่มห้องเช่าไปเรียบร้อย จบแบบสมบูรณ์แบบ

          แต่...ได้ข่าวมาว่ามีหนังติดต่อให้นางไปเล่น ไม่รู้จะเล่นไหมนะคะ"

อัปเดตชีวิต แม่หญิงลี

          ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น เสียดายในโอกาสที่เคยมีมากกว่าคนอื่น, สิ้นแล้ว..ครัวเมืองทิพย์, ตอนนั้นรุ่งมาก สถานีรถไฟแทบแตก แต่เสียดายที่เลือกทิ้งโอกาสหลาย ๆ อย่าง รวมถึงบางคนก็ยังอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับ เจ๊มิ่ง ที่ชีวิตหลังกระแสเริ่มซา ดูจะแตกต่างกันมาก

แม่หญิงลี

แม่หญิงลี

แม่หญิงลี

แม่หญิงลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก VEEN

แม่หญิงลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก VEEN

แม่หญิงลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก VEEM

แม่หญิงลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก VEEM



