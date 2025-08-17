HILIGHT
ไอดอลสาว เผยลุค ก่อน - หลังเลิกงาน แกงตัวเองจนไวรัล ทำคนแห่ขยี้ตา ยิ่งพีคเมื่อรู้อายุ !

         ไอดอลสาวญี่ปุ่น โพสต์ลุคก่อน–หลังเลิกงาน แกงตัวเองจนเป็นไวรัล ต่างกันสุดขั้วทำเน็ตขยี้ตารัว ๆ ยิ่งพีคเมื่อเผยอายุจริง
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki 

         16 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า โลกออนไลน์กำลังมีภาพที่กลายเป็นไวรัล กรณี ไอดอลสาวชาวญี่ปุ่น ลงรูปเปรียบเทียบช่วงก่อนทำงาน และหลังเปลี่ยนโฉมแบบจัดเต็ม ทำเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นต่างรู้สึกเซอร์ไพรส์ไปตาม ๆ กัน

         ไม มิยาวากิ (Mai Miyawaki) อายุ 35 ปี เป็นไอดอลไต้ดิน สมาชิกวง KRD8 ซึ่งเธอนั้นยังเป็นหลานสาวของ จินไน โทโมโนริ นักแสดงตลกชื่อดัง ซึ่งแม้จจุบันเธอนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไอดอลระดับแถวหน้าในวงการ แต่จากโพสต์เบื้องหลังการทำงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เธอนั้นกลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตทันที

ภาพจาก Instagram mai.miyawaki 

         ไอดอลสาว ลงคลิปภาพนิ่งพร้อมแคปชั่นแซวตัวเองว่า "จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ดังเท่าไหร่" เป็นภาพของเธอในลุคหลังเลิกงาน ไม่ได้แต่งหน้า พร้อมทั้งรวบผมและใส่แว่น สวมเสื้อเรียบ ๆ กับกางเกงยีน แววตา สีหน้า ดูเรียบร้อย ไม่ค่อยมีความมั่นใจ แตกต่างจากรูปอื่น ๆ ที่เธอแต่งหน้า แต่งตัวจัดเต็ม รวมทั้งยังขึ้นเวทีไปเอนเตอร์เทนแฟน ๆ อย่างสดใส ซึ่งถ้าใครเพิ่งมาเห็นรูปนี้คงจะคิดไม่ออกเลยว่าสาวในภาพคือไอดอลตัวจริงเสียงจริง
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki 

ภาพจาก Instagram mai.miyawaki 

         ไม มิยาวากิ กล่าวติดตลกถึงความต่างนี้ว่า "รูปลักษณ์และท่วงท่าทางสำคัญจริง ๆ นะ" พร้อมยอมรับว่า เธอยังไม่ได้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามมากนัก 

         "พ่อคะ แม่คะ ขอโทษนะ... ฉันก็แค่ใช้ชีวิตสบาย ๆ เรื่อย ๆ ตามใจตัวเอง" เธอยังย้ำด้วยว่า ภาพที่เห็นไม่ได้ตั้งใจจัดฉาก โดยรูปดังกล่าวถูกถ่ายเมื่อคืนก่อนนี้เอง เป็นแค่ลุคส่วนตัวของเธอจริง ๆ 

ภาพจาก Instagram mai.miyawaki

         ปรากฏว่าโพสต์ดังกล่าวมียอดเข้าชมกว่า 4.5 ล้านวิว โดยชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์เช่น ต้องล้อกันเล่นแน่ แค่แกล้งทำตัวบ้าน ๆ ใช่ไหม, จริง ๆ เธอแล้วสวยอยู่นะ แต่ท่าทางก็มีผลเยอะเลย, จริง ๆ ภายนอกเธอดูดีอยู่แล้วนะ และ นี่เธออายุ 35 จริง ๆ เหรอเนี่ย 
 
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki 

ภาพจาก Instagram mai.miyawaki 

ภาพจาก Instagram mai.miyawaki 

ภาพจาก Instagram mai.miyawaki 

ภาพจาก Instagram mai.miyawaki 

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

