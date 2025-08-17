ไอดอลสาว เผยลุค ก่อน - หลังเลิกงาน แกงตัวเองจนไวรัล ทำคนแห่ขยี้ตา ยิ่งพีคเมื่อรู้อายุ !

ไอดอลสาวญี่ปุ่น โพสต์ลุคก่อน–หลังเลิกงาน แกงตัวเองจนเป็นไวรัล ต่างกันสุดขั้วทำเน็ตขยี้ตารัว ๆ ยิ่งพีคเมื่อเผยอายุจริง
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
16 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า โลกออนไลน์กำลังมีภาพที่กลายเป็นไวรัล กรณี ไอดอลสาวชาวญี่ปุ่น ลงรูปเปรียบเทียบช่วงก่อนทำงาน และหลังเปลี่ยนโฉมแบบจัดเต็ม ทำเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นต่างรู้สึกเซอร์ไพรส์ไปตาม ๆ กัน
ไม มิยาวากิ (Mai Miyawaki) อายุ 35 ปี เป็นไอดอลไต้ดิน สมาชิกวง KRD8 ซึ่งเธอนั้นยังเป็นหลานสาวของ จินไน โทโมโนริ นักแสดงตลกชื่อดัง ซึ่งแม้จจุบันเธอนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไอดอลระดับแถวหน้าในวงการ แต่จากโพสต์เบื้องหลังการทำงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เธอนั้นกลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตทันที
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ไอดอลสาว ลงคลิปภาพนิ่งพร้อมแคปชั่นแซวตัวเองว่า "จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ดังเท่าไหร่" เป็นภาพของเธอในลุคหลังเลิกงาน ไม่ได้แต่งหน้า พร้อมทั้งรวบผมและใส่แว่น สวมเสื้อเรียบ ๆ กับกางเกงยีน แววตา สีหน้า ดูเรียบร้อย ไม่ค่อยมีความมั่นใจ แตกต่างจากรูปอื่น ๆ ที่เธอแต่งหน้า แต่งตัวจัดเต็ม รวมทั้งยังขึ้นเวทีไปเอนเตอร์เทนแฟน ๆ อย่างสดใส ซึ่งถ้าใครเพิ่งมาเห็นรูปนี้คงจะคิดไม่ออกเลยว่าสาวในภาพคือไอดอลตัวจริงเสียงจริง
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ไม มิยาวากิ กล่าวติดตลกถึงความต่างนี้ว่า "รูปลักษณ์และท่วงท่าทางสำคัญจริง ๆ นะ" พร้อมยอมรับว่า เธอยังไม่ได้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามมากนัก
"พ่อคะ แม่คะ ขอโทษนะ... ฉันก็แค่ใช้ชีวิตสบาย ๆ เรื่อย ๆ ตามใจตัวเอง" เธอยังย้ำด้วยว่า ภาพที่เห็นไม่ได้ตั้งใจจัดฉาก โดยรูปดังกล่าวถูกถ่ายเมื่อคืนก่อนนี้เอง เป็นแค่ลุคส่วนตัวของเธอจริง ๆ
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ปรากฏว่าโพสต์ดังกล่าวมียอดเข้าชมกว่า 4.5 ล้านวิว โดยชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์เช่น ต้องล้อกันเล่นแน่ แค่แกล้งทำตัวบ้าน ๆ ใช่ไหม, จริง ๆ เธอแล้วสวยอยู่นะ แต่ท่าทางก็มีผลเยอะเลย, จริง ๆ ภายนอกเธอดูดีอยู่แล้วนะ และ นี่เธออายุ 35 จริง ๆ เหรอเนี่ย
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
16 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า โลกออนไลน์กำลังมีภาพที่กลายเป็นไวรัล กรณี ไอดอลสาวชาวญี่ปุ่น ลงรูปเปรียบเทียบช่วงก่อนทำงาน และหลังเปลี่ยนโฉมแบบจัดเต็ม ทำเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นต่างรู้สึกเซอร์ไพรส์ไปตาม ๆ กัน
ไม มิยาวากิ (Mai Miyawaki) อายุ 35 ปี เป็นไอดอลไต้ดิน สมาชิกวง KRD8 ซึ่งเธอนั้นยังเป็นหลานสาวของ จินไน โทโมโนริ นักแสดงตลกชื่อดัง ซึ่งแม้จจุบันเธอนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไอดอลระดับแถวหน้าในวงการ แต่จากโพสต์เบื้องหลังการทำงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เธอนั้นกลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตทันที
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ไอดอลสาว ลงคลิปภาพนิ่งพร้อมแคปชั่นแซวตัวเองว่า "จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ดังเท่าไหร่" เป็นภาพของเธอในลุคหลังเลิกงาน ไม่ได้แต่งหน้า พร้อมทั้งรวบผมและใส่แว่น สวมเสื้อเรียบ ๆ กับกางเกงยีน แววตา สีหน้า ดูเรียบร้อย ไม่ค่อยมีความมั่นใจ แตกต่างจากรูปอื่น ๆ ที่เธอแต่งหน้า แต่งตัวจัดเต็ม รวมทั้งยังขึ้นเวทีไปเอนเตอร์เทนแฟน ๆ อย่างสดใส ซึ่งถ้าใครเพิ่งมาเห็นรูปนี้คงจะคิดไม่ออกเลยว่าสาวในภาพคือไอดอลตัวจริงเสียงจริง
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ไม มิยาวากิ กล่าวติดตลกถึงความต่างนี้ว่า "รูปลักษณ์และท่วงท่าทางสำคัญจริง ๆ นะ" พร้อมยอมรับว่า เธอยังไม่ได้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามมากนัก
"พ่อคะ แม่คะ ขอโทษนะ... ฉันก็แค่ใช้ชีวิตสบาย ๆ เรื่อย ๆ ตามใจตัวเอง" เธอยังย้ำด้วยว่า ภาพที่เห็นไม่ได้ตั้งใจจัดฉาก โดยรูปดังกล่าวถูกถ่ายเมื่อคืนก่อนนี้เอง เป็นแค่ลุคส่วนตัวของเธอจริง ๆ
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ปรากฏว่าโพสต์ดังกล่าวมียอดเข้าชมกว่า 4.5 ล้านวิว โดยชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์เช่น ต้องล้อกันเล่นแน่ แค่แกล้งทำตัวบ้าน ๆ ใช่ไหม, จริง ๆ เธอแล้วสวยอยู่นะ แต่ท่าทางก็มีผลเยอะเลย, จริง ๆ ภายนอกเธอดูดีอยู่แล้วนะ และ นี่เธออายุ 35 จริง ๆ เหรอเนี่ย
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki
ภาพจาก Instagram mai.miyawaki