ฮือฮา ขายบ้านแถมสิงโต มีเอกสาร-กรงเลี้ยง ยอมขายขาดทุน 7.3 ล้าน จริงหรือปั่น ?

         ฮือฮา ประกาศขายบ้านแถมสิงโต ยังมีเอกสารและที่เลี้ยง กรงสัตว์เพียบ สนนราคา 7.3 ล้าน เผยเหมาะสำหรับทำพูลวิลล่า อยู่ไกลคน 
ประกาศขายบ้านแถมสิงโต

         ทำเอาโซเชียลถึงกับฮือฮา เมื่อพบผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ลงกลุ่มขายบ้านในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยระบุว่า ขายบ้านแถมสิงโต มีเอกสารและสถานที่เลี้ยงดูตามกฎหมาย โดยยอมขายขาดทุน ต่ำกว่าราคาประเมิน สนนราคาเพียง 7.3 ล้านบาท (ค่าโอนคนละครึ่ง) จากราคาประเมิน 14 ล้านบาท 

         สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ นั้น ระบุว่า บ้านเนื้อที่ 1-3-86 ไร่ (786 ตร.ว.) มีโฉนด น.ส4 พร้อมโอน เหมาะสำหรับทำพูลวิลล่า บ้านพักสัตว์พิเศษ ฟาร์มสัตว์ บ้านตากอากาศ โดยบรรยากาศสงบ ร่มรื่น ไม่มีเพื่อนบ้านใกล้ชิด สถานที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเลี้ยงสัตว์พิเศษ เช่น สิงโต

         ในส่วนของบ้านหลังใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้

         - ห้องนอน 2 ห้อง พร้อมอ่างจากุชชี่

         - 1 ห้องโถง

         - ครัวบิวท์อิน (เครื่องล้างจาน / เตาไฟฟ้า+เครื่องดูดควัน / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า / เครื่องอบผ้า)

         - แอร์ 3 เครื่อง

         - เฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหลัง พร้อมอยู่

ประกาศขายบ้านแถมสิงโต


         บ้านหลังที่ 2 (ด้านหน้า)

         - 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

         - แอร์ 2 เครื่อง

         - แถมชุดโซฟา + โต๊ะรับแขก

         โซนสัตว์เลี้ยงพร้อมใช้งาน

         - โรงเรือนสัตว์แข็งแรง

         - กรงหมา - แมว 4 กรง

         - บ่อปลาคราฟ + สวนสวย

         - ลานจอดรถ 3 คัน

         - รั้วคอนกรีตรอบบ้าน + ประตูไฟฟ้า

ประกาศขายบ้านแถมสิงโตประกาศขายบ้านแถมสิงโตประกาศขายบ้านแถมสิงโต

         ทั้งนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการขายบ้านจริงหรือแค่ปั่น โดยมีส่วนที่ประเด็นที่น่าสนใจคือการแถมสิงโตให้แก่ผู้ซื้อบ้านด้วย 

ประกาศขายบ้านแถมสิงโต


โพสต์เมื่อ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 17:27:01
