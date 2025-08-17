ฮือฮา ขายบ้านแถมสิงโต มีเอกสาร-กรงเลี้ยง ยอมขายขาดทุน 7.3 ล้าน จริงหรือปั่น ?

ฮือฮา ประกาศขายบ้านแถมสิงโต ยังมีเอกสารและที่เลี้ยง กรงสัตว์เพียบ สนนราคา 7.3 ล้าน เผยเหมาะสำหรับทำพูลวิลล่า อยู่ไกลคน
ทำเอาโซเชียลถึงกับฮือฮา เมื่อพบผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ลงกลุ่มขายบ้านในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยระบุว่า ขายบ้านแถมสิงโต มีเอกสารและสถานที่เลี้ยงดูตามกฎหมาย โดยยอมขายขาดทุน ต่ำกว่าราคาประเมิน สนนราคาเพียง 7.3 ล้านบาท (ค่าโอนคนละครึ่ง) จากราคาประเมิน 14 ล้านบาท
สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ นั้น ระบุว่า บ้านเนื้อที่ 1-3-86 ไร่ (786 ตร.ว.) มีโฉนด น.ส4 พร้อมโอน เหมาะสำหรับทำพูลวิลล่า บ้านพักสัตว์พิเศษ ฟาร์มสัตว์ บ้านตากอากาศ โดยบรรยากาศสงบ ร่มรื่น ไม่มีเพื่อนบ้านใกล้ชิด สถานที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเลี้ยงสัตว์พิเศษ เช่น สิงโต
ในส่วนของบ้านหลังใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้
- ห้องนอน 2 ห้อง พร้อมอ่างจากุชชี่
- 1 ห้องโถง
- ครัวบิวท์อิน (เครื่องล้างจาน / เตาไฟฟ้า+เครื่องดูดควัน / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า / เครื่องอบผ้า)
- แอร์ 3 เครื่อง
- เฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหลัง พร้อมอยู่
บ้านหลังที่ 2 (ด้านหน้า)
- 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
- แอร์ 2 เครื่อง
- แถมชุดโซฟา + โต๊ะรับแขก
โซนสัตว์เลี้ยงพร้อมใช้งาน
- โรงเรือนสัตว์แข็งแรง
- กรงหมา - แมว 4 กรง
- บ่อปลาคราฟ + สวนสวย
- ลานจอดรถ 3 คัน
- รั้วคอนกรีตรอบบ้าน + ประตูไฟฟ้า
ทั้งนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการขายบ้านจริงหรือแค่ปั่น โดยมีส่วนที่ประเด็นที่น่าสนใจคือการแถมสิงโตให้แก่ผู้ซื้อบ้านด้วย