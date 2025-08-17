เซฟ กระทะฮ้าง โชว์รายได้เดือนนี้ ชี้ยอดวิวล้านกว่าซื้อไข่ได้ 1 แผง โอดคงต้องอำลาแล้ว

เซฟ กระทะฮ้าง โชว์รายได้เดือนนี้ โอด บ่ ได้ค่าผงชูรส ชี้ยอดวิวล้านกว่าซื้อไข่ได้ 1 แผง เปรย...คงต้องอำลาแล้ว แฟน ๆ ส่งกำลังใจ ได้เท่านี้ก็มากแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซฟ กระทะฮ้าง
เรียกเสียงฮือฮาไปก่อนหน้านี้ หลังจากมีการเปิดรายได้ เซฟ กระทะฮ้าง อินฟลูเอนเซอร์ด้านการทำอาหารท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้านี้แต่ละคลิปมีคนดูหลัก 20-30 ล้าน สร้างรายได้หลักแสนบาท
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (16 สิงหาคม 2568) ดูเหมือนรายได้ของ เซฟ กระทะฮ้าง จะไม่ได้เฟื่องฟูเท่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะทำอาหาร พร้อมแคปชั่น "ตะลิโตนเจ้าของเดือนนี้ฮอดบ่ได้ค่าผงชูรส" พร้อมโชว์รายได้ 13.25 US ซึ่งตกเป็นเงินไทยประมาณ 430 บาท
และพบว่าก่อนหน้านี้ เซฟ กระทะฮ้าง ยังพูดถึงเรื่องราวได้ในภาพทอดไข่ โดยบอกว่า "การรับชมล้านกว่าซื้อไข่ได้ 1 แผง ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ต่ำกว่าร้อยเหรียญงึด" โดยเงินที่ได้จากยอดวิว 1.1 ล้านนั้น อยู่ที่ 5.65 US หรือราว 180 บาท
ทั้งนี้ ก็มีแฟน ๆ เข้ามาให้กำลังใจ บอกว่าทำได้ยอดเยี่ยมแล้ว ได้ยอดวิวเยอะอยู่ รวมถึงบางคนที่สอบถามว่า ทางระบบเปลี่ยนวิธีคำนวณเงินใหม่หรือไม่ ซึ่งทาง เซฟ กระทะฮ้าง ตอบว่า "ใช่ครับ" อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าทั้ง 3 ตัวเลขที่แตกต่างนั้น เป็นรายได้ในส่วนใดบ้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซฟ กระทะฮ้าง