สลด นศ. พยาบาล เลิกงานจะกลับหอ ถูกเก๋งดำชนแล้วหนี กะโหลกยุบดับ - เพื่อนเจ็บ


          สลด นศ. พยาบาล ซ้อนท้ายรถเพื่อนหลังเลิกงาน ถูกเก๋งดำซิ่งชนแล้วหนี กะโหลกยุบดับ ตำรวจเร่งเช็กวงจรปิด ล่าสุดตีนผีมอบตัวแล้ว

กระบะชนแล้วหนี นักศึกษาพยาบาลเสียชีวิต
ภาพจาก โหนกระแส

          วานนี้ (17 สิงหาคม 2568) โหนกระแส รายงานว่า เมื่อเวลา 03.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครพนม ได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนท้ายรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ บริเวณหน้าโชว์รูมรถยนต์ ถนนบายพาสบ้านน้อยหนองเค็ม ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม โดยที่เกิดเหตุพบร่าง ลิลลี่ (นามสมมติ) นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ชั้นปี 2 นอนเสียชีวิต สภาพศีรษะด้านหลังกะโหลกยุบ

          ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีขาว-น้ำเงิน ที่ได้รับความเสียหาย ท้ายยุบ มีเศษชิ้นส่วนรถเก๋งตกอยู่ ขณะที่ชายวัย 18 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษาของผู้ตาย และเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว

กระบะชนแล้วหนี นักศึกษาพยาบาลเสียชีวิต
ภาพจาก โหนกระแส

          สอบสวนทราบว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่งเลิกงานพาร์ตไทม์ จึงให้เพื่อนที่ทำงานพาร์ตไทม์อยู่อีกแห่งมารับกลับหอพัก แต่ระหว่างทางกลับมีรถเก๋งสีดำที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชน เป็นผลให้ผู้เสียชีวิตที่นั่งซ้ายท้ายหงายหลังตกรถ ศีรษะกระแทกพื้น ส่วนคู่กรณีหลบหนีไป จากนั้นมีรถที่ขับตามมาเห็นเข้าจึงโทร. แจ้งศูนย์วิทยุ 191

          จากการแกะรอยกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่พบว่ารถเก๋งที่ก่อเหตุ ขับหนีมุ่งหน้าไปทางสี่แยกไฟแดงบ้านน้อยหนองเค็ม มีหลักฐานเป็นชิ้นส่วนบังโคลนที่ตกในจุดเกิดเหตุ ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับร่างไปแล้ว ท่ามกลางความโศกเศร้า

กระบะชนแล้วหนี นักศึกษาพยาบาลเสียชีวิต
ภาพจาก โหนกระแส

กระบะชนแล้วหนี นักศึกษาพยาบาลเสียชีวิต
ภาพจาก โหนกระแส

          กระทั่งต่อมา ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คนขับรถเก๋งสีดำที่ก่อเหตุ ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กระบะชนแล้วหนี นักศึกษาพยาบาลเสียชีวิต
ภาพจาก โหนกระแส

กระบะชนแล้วหนี นักศึกษาพยาบาลเสียชีวิต
ภาพจาก โหนกระแส


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส


