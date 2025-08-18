HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวอ้าง ได้แกงจากลุงแปลกหน้า กินไปเอะใจแปลก ๆ ช็อกหลังรู้เนื้ออะไร จะคายก็ไม่ทัน

          สาวอ้าง ได้แกงเนื้อมาฟรีจากคนแปลกหน้า แต่เอะใจแปลก ๆ กินไปรู้สึกได้ ไม่ใช่เนื้อวัว ช็อกหลังรู้ว่าเนื้ออะไร จะอ้วกก็ไม่ทันแล้ว คนคาใจ ทำไมกล้ากินของจากคนแปลกหน้า 

สาวอ้าง ได้แกงจากลุงแปลกหน้า กินไปเอะใจแปลก ๆ ช็อกหลังรู้เนื้ออะไร
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 16 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานกรณีที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ของมาเลเซีย หลังหญิงรายหนึ่งออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์ อาหารสุดสะพรึงที่ได้รับมาจากชายแปลกหน้า หลอกว่าเป็นแกงเนื้อแต่กลับไม่ใช่ ความจริงที่ได้รู้ทำให้เธอผวาหนัก ไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าอีกฝ่ายจะทำแบบนี้เพื่ออะไร  

          โดยหญิงรายดังกล่าวเผยว่า เธอพบลุงแปลกหน้าคนหนึ่งขณะเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำ ย่านชานเมืองของรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย อยู่ ๆ ลุงคนนี้ก็โบกมือเรียกเธอ ก่อนจะแบ่ง นาซิ อายัม แปแยะ ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองอินโดนีเซีย มาให้เธอกินอย่างใจกว้าง 
          หลังเธอกินอาหารดังกล่าวแล้ว ลุงก็ยังให้อาหารเธอมาอีกห่อ บอกว่าเป็นแกงเนื้อ ให้เธอเอากลับไปกินที่บ้าน ซึ่งเธอก็แทบไม่ได้เปิดดูของที่เขาให้มา หลังกลับมาถึงบ้านก็เอาเข้าตู้เย็น และไปอาบน้ำตามปกติ 
 
          จนกระทั่งวันรุ่งขึ้น เธอนำแกงเนื้อที่ได้รับจากคุณลุงมาอุ่นกิน จึงเพิ่งรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติ โดยบอกว่า "หลังจากฉันกินเข้าไป ก็รู้สึกว่าทำไมเนื้อรสชาติแปลก ๆ"

          ไม่เพียงเท่านั้น เนื้อดังกล่าวยังดูน่าสงสัยมาก เพราะมีผิวสีดำที่มีเกล็ดปรากฏอยู่ เธอจึงพยายามเสิร์ชหาบนโลกออนไลน์ว่าจริง ๆ แล้ว เนื้อที่กินเข้าไปคืออะไรกันแน่ กระทั่งสุดท้ายก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอาหารที่ได้รับมานั้น น่าจะเป็นแกงเนื้อกิ้งก่า ไม่ใช่เนื้อวัวตามที่เข้าใจ
 
          สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เธอหวาดผวา และไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าเหตุใดลุงคนนั้นจึงโกหก เขาเอาแกงนี้มาให้เธอกินทำไม หรือมีจุดประสงค์ใดแอบแฝงกันแน่ 

          เพียงไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็กลายมาเป็นที่สนใจของชาวเน็ต อย่างไรก็ตาม คนส่วนมากยังข้องใจว่าสิ่งที่สาวรายนี้เล่ามานั้น เป็นความจริงหรือไม่ รวมถึงตั้งคำถามด้วยว่าหากเป็นความจริง เธอกล้ารับอาหารจากชายแปลกหน้าแล้วนำไปกินได้อย่างไร 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวอ้าง ได้แกงจากลุงแปลกหน้า กินไปเอะใจแปลก ๆ ช็อกหลังรู้เนื้ออะไร จะคายก็ไม่ทัน โพสต์เมื่อ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 10:15:46 5,614 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย