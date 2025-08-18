สาวอ้าง ได้แกงจากลุงแปลกหน้า กินไปเอะใจแปลก ๆ ช็อกหลังรู้เนื้ออะไร จะคายก็ไม่ทัน

สาวอ้าง ได้แกงเนื้อมาฟรีจากคนแปลกหน้า แต่เอะใจแปลก ๆ กินไปรู้สึกได้ ไม่ใช่เนื้อวัว ช็อกหลังรู้ว่าเนื้ออะไร จะอ้วกก็ไม่ทันแล้ว คนคาใจ ทำไมกล้ากินของจากคนแปลกหน้า
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 16 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานกรณีที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ของมาเลเซีย หลังหญิงรายหนึ่งออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์ อาหารสุดสะพรึงที่ได้รับมาจากชายแปลกหน้า หลอกว่าเป็นแกงเนื้อแต่กลับไม่ใช่ ความจริงที่ได้รู้ทำให้เธอผวาหนัก ไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าอีกฝ่ายจะทำแบบนี้เพื่ออะไร
โดยหญิงรายดังกล่าวเผยว่า เธอพบลุงแปลกหน้าคนหนึ่งขณะเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำ ย่านชานเมืองของรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย อยู่ ๆ ลุงคนนี้ก็โบกมือเรียกเธอ ก่อนจะแบ่ง นาซิ อายัม แปแยะ ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองอินโดนีเซีย มาให้เธอกินอย่างใจกว้าง
จนกระทั่งวันรุ่งขึ้น เธอนำแกงเนื้อที่ได้รับจากคุณลุงมาอุ่นกิน จึงเพิ่งรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติ โดยบอกว่า "หลังจากฉันกินเข้าไป ก็รู้สึกว่าทำไมเนื้อรสชาติแปลก ๆ"
ไม่เพียงเท่านั้น เนื้อดังกล่าวยังดูน่าสงสัยมาก เพราะมีผิวสีดำที่มีเกล็ดปรากฏอยู่ เธอจึงพยายามเสิร์ชหาบนโลกออนไลน์ว่าจริง ๆ แล้ว เนื้อที่กินเข้าไปคืออะไรกันแน่ กระทั่งสุดท้ายก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอาหารที่ได้รับมานั้น น่าจะเป็นแกงเนื้อกิ้งก่า ไม่ใช่เนื้อวัวตามที่เข้าใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เธอหวาดผวา และไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าเหตุใดลุงคนนั้นจึงโกหก เขาเอาแกงนี้มาให้เธอกินทำไม หรือมีจุดประสงค์ใดแอบแฝงกันแน่
เพียงไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็กลายมาเป็นที่สนใจของชาวเน็ต อย่างไรก็ตาม คนส่วนมากยังข้องใจว่าสิ่งที่สาวรายนี้เล่ามานั้น เป็นความจริงหรือไม่ รวมถึงตั้งคำถามด้วยว่าหากเป็นความจริง เธอกล้ารับอาหารจากชายแปลกหน้าแล้วนำไปกินได้อย่างไร
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew