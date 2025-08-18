ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา เปลี่ยนเนื้อ 5 ก้อนลูกค้ายังไม่โอเค คนอึ้งหลังรู้ราคา

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา ลูกค้ากินเซต 555 รีเควสต์ขอเนื้อแบบเดิม ร้านเปลี่ยนให้ 5 ก้อน จนสุดท้ายต้องยุติให้บริการ โซเชียลเห็นใจ ชี้ต้นเหตุอาจอยู่ที่เนื้อจานแรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu
เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อร้านอาหารญี่ปุ่นแนวปิ้งย่างแห่งหนึ่ง ออกมาโพสต์เล่ากรณีที่พบเจอ ว่าด้วยเรื่องเนื้อออสเจ้าปัญหา ที่ลูกค้าไม่พอใจ ขณะมาใช้บริการบุฟเฟต์เซต 555 ซึ่งทางร้านพยายามแก้ปัญหา มีการเปลี่ยนเนื้อให้หลายรอบ รวมถึงให้ลูกค้าชิมแล้วแต่ยังคงปฏิเสธเนื้อจานใหม่ จนสุดท้ายจบที่ร้านขอยุติการให้บริการ โดยไม่คิดค่าบริการลูกค้าทั้ง 2 คนของโต๊ะดังกล่าว
โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ทางเพจ Oranjii - Japanese yakiniku & shabu โพสต์ข้อความว่า "เปิดร้านมาเข้าปีที่ 14 ปี วันนี้เป็น "ครั้งแรก" ที่เราไม่สามารถแก้ปัญหา และทำให้ลูกค้าท่านหนึ่งพอใจได้ ขออภัยที่ทำให้เกิด Bad Day กับ My-Prince-SS. ทุกท่านในรอบนั้นนะคะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu
ต่อมาทางเพจ Oranjii - Japanese yakiniku & shabu ได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า เหตุเกิดกับลูกค้าโต๊ะ 8 ลูกค้าได้เนื้อจานแรกไป และต้องการแบบเดิมก้อนนี้เท่านั้น แต่ก้อนดังกล่าวหมดไปแล้ว แม้จะขอเนื้อแบบลูกค้าอีกโต๊ะ แต่เมื่อนำไปเสิร์ฟกลับไม่รับ ทางร้านพยายามเปลี่ยนให้ 5 ท่อน มีการสไลด์ให้ลองรอบละ 2 ชิ้น แต่ก็ยังไม่โอเค จึงต้องตัดสินใจยุติการให้บริการ
สำหรับรายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้...
"คุณลูกค้าโต๊ะ 8 : Order เนื้อออส 4 ที่ มารอบแรก 2 ที่ (จานที่คุณลูกค้าต้องการ) มาเสิร์ฟอีก 2 ที่ คุณลูกค้าบอกว่าคืน ไม่เหมือนจานแรก ส่วนที่เลือกกินแซลมอนเฉพาะส่วน ทางร้านทำได้ ก็เปลี่ยนให้ตามใจ
พนักงานเสริฟ : ถ่ายภาพเนื้อจานที่คุณลูกค้าต้องการ แจ้งผู้จัดการสาขา พร้อมนำเข้าไปเปลี่ยนแจ้งในครัว ในครัวพยายามหาหน้าเนื้อที่ลายใกล้เคียงเดิมที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu
ผู้จัดการสาขา : ขอดูเนื้อก้อนเดิมที่คุณลูกค้าชอบ ซึ่งเหลือก้อนเล็กมากแล้ว และพยายามสไลด์ เพื่อเสิร์ฟให้คุณลูกค้าได้อีก 1 ที่ คุณลูกค้ารับไว้ และนำก้อนใหม่ สไลด์เทสต์นำเสิร์ฟอีก 1 ชิ้น คุณลูกค้าไม่รับแจ้งว่า จะเอาแบบมันน้อย ผู้สาขาโทร. แจ้งเจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน : เรารีบมาโดยด่วน สอบถามความต้องการอีกครั้ง ลูกค้าแจ้งว่าเนื้อเราไม่โอเค ไม่เหมือนเดิม เรายอมรับพร้อมแจ้งว่ามันเป็นส่วนเดียวกันแต่ลายมันจะไม่เหมือนกันในบางท่อน เราจึงต้องใช้เสียง(ดัง) เรียนถามทุกโต๊ะในรอบบริการนั้น
ทุกโต๊ะแจ้งว่าไม่ติดปัญหาใด แต่คุณลูกค้าโต๊ะ 8 แจ้งว่า คนอื่นไม่มีแต่เขามี และคุณลูกค้าแจ้งต่อว่า ต้องการเหมือนของโต๊ะ 6 เราขออนุญาตรบกวนคุณลูกค้าโต๊ะ 6 อีกครั้ง ให้พนักงานถ่ายภาพ แจ้งครัวให้สไลด์จากก้อนเดียวกัน เพื่อนำเสิร์ฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu
คุณลูกค้าโต๊ะ 8 : แจ้งกับพนักงานเสิร์ฟว่า ไม่รับ เนื้อมีควัน เราจึงเดินไปแจ้งกับคุณลูกค้าว่า เป็นไอเย็นเนื่องจากเนื้อแข็งมาก เราเปลี่ยนก้อน และรีบสไลด์ให้ ลูกค้าถามต่อถึงเนื้อไม่แช่แข็ง เราก็เรียนตามตรงว่าไม่มีคะ (เราใช้เนื้อที่แช่แข็งขึ้นรูปมาสไลด์สดเพื่อเสิร์ฟจานต่อจาน) เนื้อที่ส่งทางแอร์แบบชีล จะไม่ใช่เนื้อที่เสิร์ฟในเซต 555.- นี้
และเราได้แต่ปล่อยน้ำตาไหล ที่แก้ไขปัญหาไม่สำเร็จ ขออนุญาตยุติการให้บริการ ไม่คิดค่าใช้จ่าย และขออภัยในความไม่สะดวก เจ้าหญิงเจ้าชายทุกท่านในรอบนั้นด้วยนะคะ
จริง ๆ ปัญหาเรื่องลายเนื้อ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในตอนเปิดร้านใหม่ แต่ตลอดเกือบ 14 ปี เนื่องจากเราพยายามแก้ไข มาตลอดทั้งสอนพนักงานครัวให้เข้าใจลายเนื้อ และพนักงานเสิร์ฟหน้าร้านให้เข้าใจ ตอบปัญหาได้ พร้อมคัดเลือกเนื้อก้อนใหม่เปลี่ยนเสิร์ฟ หากคุณลูกค้าต้องการมันมากหรือมันน้อย ความหนาบาง ที่คุณลูกค้าแจ้งได้ เราพร้อมดูแลให้คุณลูกค้า อยากให้เป็นมื้อที่มากินโอเรนจิแล้วมีความสุขเสมอ
แต่ในเคสนี้ เกินความสามารถที่เราจะจัดการได้จริง ๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้ที่เข้าใจ ขอบคุณกำลังใจในคอมเมนต์ อ่านแล้วมันฮีลใจ อยากให้รู้ว่ามีความหมายมากจริง ๆ ไปออกแบบร้านสาขา 2 รามคำแหงต่อก่อนน้า"
ท่าทีชาวเน็ต มองยังไงเรื่องลายเนื้อ
ทั้งนี้ ชาวเน็ตมากมายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยมีทั้งคนที่ให้กำลังใจและเห็นใจทางร้าน รวมถึงมองว่าการที่เนื้อชนิดเดียวกัน เกรดเท่ากัน แต่มีความแตกต่างทางลักษณะภายนอกนั้นก็เป็นเรื่องปกติ ต่อให้ตัดมาจากวัวตัวเดียวกัน แต่อยู่คนละด้านก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้ว
ขณะที่บางคนมองว่า เนื้อจานแรกนั้นสวยมาก จนไม่ควรมาอยู่ในราคาเท่านี้ ลูกค้าเห็นแล้วอาจเข้าใจผิด เลยมีความคาดหวังสูง เผลอ ๆ พนักงานอาจนำเนื้อเกรดราคาสูงไปเสิร์ฟผิดก็เป็นได้ โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นภาพเนื้อจานแรก กับจานสุดท้ายแตกต่างกันสุด ๆ นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่มองถึงฝั่งลูกค้า ว่ากินเซต 555 แต่ต้องการบริการหลักพัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu
