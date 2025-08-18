HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา เปลี่ยนเนื้อ 5 ก้อนลูกค้ายังไม่โอเค คนอึ้งหลังรู้ราคา

         ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา ลูกค้ากินเซต 555 รีเควสต์ขอเนื้อแบบเดิม ร้านเปลี่ยนให้ 5 ก้อน จนสุดท้ายต้องยุติให้บริการ โซเชียลเห็นใจ ชี้ต้นเหตุอาจอยู่ที่เนื้อจานแรก 
ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu

          เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อร้านอาหารญี่ปุ่นแนวปิ้งย่างแห่งหนึ่ง ออกมาโพสต์เล่ากรณีที่พบเจอ ว่าด้วยเรื่องเนื้อออสเจ้าปัญหา ที่ลูกค้าไม่พอใจ ขณะมาใช้บริการบุฟเฟต์เซต 555 ซึ่งทางร้านพยายามแก้ปัญหา มีการเปลี่ยนเนื้อให้หลายรอบ รวมถึงให้ลูกค้าชิมแล้วแต่ยังคงปฏิเสธเนื้อจานใหม่ จนสุดท้ายจบที่ร้านขอยุติการให้บริการ โดยไม่คิดค่าบริการลูกค้าทั้ง 2 คนของโต๊ะดังกล่าว

          โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ทางเพจ Oranjii - Japanese yakiniku & shabu โพสต์ข้อความว่า "เปิดร้านมาเข้าปีที่ 14 ปี วันนี้เป็น "ครั้งแรก" ที่เราไม่สามารถแก้ปัญหา และทำให้ลูกค้าท่านหนึ่งพอใจได้ ขออภัยที่ทำให้เกิด Bad Day กับ My-Prince-SS. ทุกท่านในรอบนั้นนะคะ" 

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu

          ต่อมาทางเพจ Oranjii - Japanese yakiniku & shabu ได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า เหตุเกิดกับลูกค้าโต๊ะ 8 ลูกค้าได้เนื้อจานแรกไป และต้องการแบบเดิมก้อนนี้เท่านั้น แต่ก้อนดังกล่าวหมดไปแล้ว แม้จะขอเนื้อแบบลูกค้าอีกโต๊ะ แต่เมื่อนำไปเสิร์ฟกลับไม่รับ ทางร้านพยายามเปลี่ยนให้ 5 ท่อน มีการสไลด์ให้ลองรอบละ 2 ชิ้น แต่ก็ยังไม่โอเค จึงต้องตัดสินใจยุติการให้บริการ 

          สำหรับรายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้... 

          "คุณลูกค้าโต๊ะ 8 : Order เนื้อออส 4 ที่ มารอบแรก 2 ที่ (จานที่คุณลูกค้าต้องการ) มาเสิร์ฟอีก 2 ที่ คุณลูกค้าบอกว่าคืน ไม่เหมือนจานแรก ส่วนที่เลือกกินแซลมอนเฉพาะส่วน ทางร้านทำได้ ก็เปลี่ยนให้ตามใจ

          พนักงานเสริฟ : ถ่ายภาพเนื้อจานที่คุณลูกค้าต้องการ แจ้งผู้จัดการสาขา พร้อมนำเข้าไปเปลี่ยนแจ้งในครัว ในครัวพยายามหาหน้าเนื้อที่ลายใกล้เคียงเดิมที่สุด 

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu

          ผู้จัดการสาขา : ขอดูเนื้อก้อนเดิมที่คุณลูกค้าชอบ ซึ่งเหลือก้อนเล็กมากแล้ว และพยายามสไลด์ เพื่อเสิร์ฟให้คุณลูกค้าได้อีก 1 ที่ คุณลูกค้ารับไว้ และนำก้อนใหม่ สไลด์เทสต์นำเสิร์ฟอีก 1 ชิ้น คุณลูกค้าไม่รับแจ้งว่า จะเอาแบบมันน้อย ผู้สาขาโทร. แจ้งเจ้าของร้าน

          เจ้าของร้าน : เรารีบมาโดยด่วน สอบถามความต้องการอีกครั้ง ลูกค้าแจ้งว่าเนื้อเราไม่โอเค ไม่เหมือนเดิม เรายอมรับพร้อมแจ้งว่ามันเป็นส่วนเดียวกันแต่ลายมันจะไม่เหมือนกันในบางท่อน เราจึงต้องใช้เสียง(ดัง) เรียนถามทุกโต๊ะในรอบบริการนั้น 

          ทุกโต๊ะแจ้งว่าไม่ติดปัญหาใด แต่คุณลูกค้าโต๊ะ 8 แจ้งว่า คนอื่นไม่มีแต่เขามี และคุณลูกค้าแจ้งต่อว่า ต้องการเหมือนของโต๊ะ 6 เราขออนุญาตรบกวนคุณลูกค้าโต๊ะ 6 อีกครั้ง ให้พนักงานถ่ายภาพ แจ้งครัวให้สไลด์จากก้อนเดียวกัน เพื่อนำเสิร์ฟ 

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu

          คุณลูกค้าให้พนักงานวางไว้ขอชิมก่อน เรารอจนได้รับคำตอบ ว่าปฏิเสธไม่รับอีกครั้ง จนในที่สุด เนื้อออสที่เรามีอยู่ 5 แบบที่มันน้อยไม่มีแล้ว เนื่องจาก คุณลูกค้าที่มากินส่วนใหญ่ชอบแบบติดมัน จึงได้สไลด์ไปเสิร์ฟ 2 ชิ้นอีกครั้ง 

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oranjii - Japanese yakiniku & shabu


          คุณลูกค้าโต๊ะ 8 : แจ้งกับพนักงานเสิร์ฟว่า ไม่รับ เนื้อมีควัน เราจึงเดินไปแจ้งกับคุณลูกค้าว่า เป็นไอเย็นเนื่องจากเนื้อแข็งมาก เราเปลี่ยนก้อน และรีบสไลด์ให้ ลูกค้าถามต่อถึงเนื้อไม่แช่แข็ง เราก็เรียนตามตรงว่าไม่มีคะ (เราใช้เนื้อที่แช่แข็งขึ้นรูปมาสไลด์สดเพื่อเสิร์ฟจานต่อจาน) เนื้อที่ส่งทางแอร์แบบชีล จะไม่ใช่เนื้อที่เสิร์ฟในเซต 555.- นี้ 

          และเราได้แต่ปล่อยน้ำตาไหล ที่แก้ไขปัญหาไม่สำเร็จ ขออนุญาตยุติการให้บริการ ไม่คิดค่าใช้จ่าย และขออภัยในความไม่สะดวก เจ้าหญิงเจ้าชายทุกท่านในรอบนั้นด้วยนะคะ

          จริง ๆ ปัญหาเรื่องลายเนื้อ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในตอนเปิดร้านใหม่ แต่ตลอดเกือบ 14 ปี เนื่องจากเราพยายามแก้ไข มาตลอดทั้งสอนพนักงานครัวให้เข้าใจลายเนื้อ และพนักงานเสิร์ฟหน้าร้านให้เข้าใจ ตอบปัญหาได้ พร้อมคัดเลือกเนื้อก้อนใหม่เปลี่ยนเสิร์ฟ หากคุณลูกค้าต้องการมันมากหรือมันน้อย ความหนาบาง ที่คุณลูกค้าแจ้งได้ เราพร้อมดูแลให้คุณลูกค้า อยากให้เป็นมื้อที่มากินโอเรนจิแล้วมีความสุขเสมอ  

          แต่ในเคสนี้ เกินความสามารถที่เราจะจัดการได้จริง ๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้ที่เข้าใจ ขอบคุณกำลังใจในคอมเมนต์ อ่านแล้วมันฮีลใจ อยากให้รู้ว่ามีความหมายมากจริง ๆ ไปออกแบบร้านสาขา 2 รามคำแหงต่อก่อนน้า"

          ท่าทีชาวเน็ต มองยังไงเรื่องลายเนื้อ

          ทั้งนี้ ชาวเน็ตมากมายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยมีทั้งคนที่ให้กำลังใจและเห็นใจทางร้าน รวมถึงมองว่าการที่เนื้อชนิดเดียวกัน เกรดเท่ากัน แต่มีความแตกต่างทางลักษณะภายนอกนั้นก็เป็นเรื่องปกติ ต่อให้ตัดมาจากวัวตัวเดียวกัน แต่อยู่คนละด้านก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้ว 

          ขณะที่บางคนมองว่า เนื้อจานแรกนั้นสวยมาก จนไม่ควรมาอยู่ในราคาเท่านี้ ลูกค้าเห็นแล้วอาจเข้าใจผิด เลยมีความคาดหวังสูง เผลอ ๆ พนักงานอาจนำเนื้อเกรดราคาสูงไปเสิร์ฟผิดก็เป็นได้ โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นภาพเนื้อจานแรก กับจานสุดท้ายแตกต่างกันสุด ๆ นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่มองถึงฝั่งลูกค้า ว่ากินเซต 555 แต่ต้องการบริการหลักพัน 

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา

ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านบุฟเฟต์ เล่าเคสเนื้อออสเจ้าปัญหา เปลี่ยนเนื้อ 5 ก้อนลูกค้ายังไม่โอเค คนอึ้งหลังรู้ราคา อัปเดตล่าสุด 18 สิงหาคม 2568 เวลา 14:35:10 6,052 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย