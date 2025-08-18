HILIGHT
เจอไข่ปริศนาไหลมากับน้ำ แปลกตาลักษณะคล้ายงู คนแห่เฉลยแล้วมันคือตัวอะไร


          หญิงโพสต์ภาพไข่ปริศนาคล้ายงูโผล่ คาดไหลมากับน้ำหลังฝนตกหนัก ชาวเน็ตเฉลยคือ เขียดงู สัตว์หายากในไทย

ไข่ปริศนาไหลมากับน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pa'Tan Boonteeralerd

          วันที่ 17 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pa'Tan Boonteeralerd โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร สอบถามหลังเจอกับไข่ปริศนาบนพื้นดิน คาดว่าน่าจะไหลมากับน้ำ หลังจากเกิดฝนตกหนักมาต่อเนื่อง ผ่านไป 3 วัน เธอเพิ่งมาเห็นเพราะแมวไปนั่งเฝ้า จึงอยากรู้ว่ามันคือไข่อะไร และต้องจัดการอย่างไรดี

          จากภาพดูเหมือนกลุ่มไข่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ลักษณะเป็นถุงใสกลม ๆ คล้ายเม็ดลูกปัด แต่ละฟองมีแกนกลางสีเข้ม ตัวด้านในรูปร่างยาวเรียว สีดำมันเงา ลำตัวคล้ายงูหรือตัวหนอน

เขียดงู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pa'Tan Boonteeralerd

          ภายหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป มีผู้คนต่างเข้ามาให้ความรู้ว่าไข่ในภาพนั้นคือไข่ของ เขียดงู เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ลักษณะคล้ายปลาไหล โดยปกติจะวางไข่ใกล้กับแหล่งน้ำที่มีระบบนิเวศที่ดี

          ด้านเจ้าของโพสต์เผยว่า หลังจากได้รู้ข้อมูลของเขียดงู ตนเองจึงนำไข่ของเขียดงูไปฝังไว้ใกล้กับแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้ว

ไข่ปริศนาไหลมากับน้ำ

ไข่ปริศนาไหลมากับน้ำ

ไข่ปริศนาไหลมากับน้ำ

ไข่ปริศนาไหลมากับน้ำ

ไข่ปริศนาไหลมากับน้ำ


          สำหรับ เขียดงู (Caecilian) ไม่ใช่งู ไม่มีพิษหรืออันตราย เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหายากในกลุ่มเดียวกับกบและซาลาแมนเดอร์ เพียงแต่ไม่มีแขนขา จึงดูคล้ายงูหรือไส้เดือนใหญ่ โดยสายพันธุ์ที่โด่งดังที่สุดคือ Atretochoana eiselti พบครั้งแรกที่บราซิลเมื่อปี 2012 มีความยาวได้ถึง 81 เซนติเมตร ถือเป็นเขียดงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

          สัตว์ชนิดนี้ไม่มีปอด ใช้การหายใจผ่านผิวหนัง และอาศัยอยู่ในน้ำ กินปลาเล็ก หนอน และสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหาร

เขียดงู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pa'Tan Boonteeralerd


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์


