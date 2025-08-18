HILIGHT
สาวจัดงานวันเกิด พี่เขยให้จดหมายเป็น "ของขวัญ" เปิดดูทำใจสลาย อยากออกจากบ้านทันที


          สาวจัดงานวันเกิดที่บ้านพี่สาว พี่เขยให้ซองจดหมายเป็น "ของขวัญ" เปิดดูทำใจสลาย เห็นแล้วอยากออกจากบ้านทันที 

สาวจัดงานวันเกิด พี่เขยให้จดหมายเป็นของขวัญ เปิดดูใจสลาย

          วันที่ 17 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวจากหญิงรายหนึ่งในเวียดนาม ซึ่งเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของตัวเอง เมื่ออยู่ ๆ พี่เขยของเธอได้ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนให้เป็น "ของขวัญ" แต่มันทำให้เธอถึงกับใจสลายจนอยากออกจากบ้านในทันที 

          โดยหญิงรายนี้ได้เล่าเรื่องราวผ่านทางชุมชนออนไลน์ เผยว่า พี่สาวของเธอเป็นคนเก่งและมีความสามารถ ได้แต่งงานกับพี่เขยซึ่งเป็นคนเรียบง่ายสบาย ๆ และอารมณ์ดี เธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่สาวและพี่เขย โดยพี่เขยมักจะชอบเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานและธุรกิจให้เธอฟังอยู่บ่อยครั้ง และในวันเกิดของเธอปีนี้ ทางครอบครัวของเธอได้มาจัดงานเลี้ยงที่บ้านของพี่สาว บรรยากาศในงานก็ดำเนินไปอย่างอบอุ่นราบรื่น  

          จนกระทั่งหลังจากตัดเค้ก และถ่ายรูปรวมเสร็จเรียบร้อย พี่เขยก็เดินมาหาเธอพร้อมรอยยิ้ม ก่อนที่จะหยิบซองจดหมายออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้เธอต่อหน้าทุกคน โดยเขากล่าวว่า "สุขสันต์วันเกิดนะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ นี่แค่ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ เอาไปเถอะ" 

          ตอนนั้นหญิงรายนี้รีบรับซองจดหมายนั้นมาด้วยความดีใจและไม่ได้เอะใจอะไร และยังไม่ได้เปิดมันในทันที จนเมื่อไปช่วยพี่สาวทำความสะอาดในครัว เธอจึงเปิดมันออกดูด้วยความอยากรู้ แต่ปรากฏว่าข้างในนั้นไม่ได้มีเงินหรือการ์ดอวยพรใด ๆ แต่กลับเป็นภาพถ่ายจำนวนมาก ที่ทำให้เธอตกใจจนมือสั่น 

          ภาพถ่ายเหล่านั้นแสดงให้เห็นสามีของเธออยู่กับ "ผู้หญิงปริศนา" คนหนึ่ง ในสถานที่ต่าง ๆ หลายสถานที่ ทั้งคาเฟ่ สวนสาธารณะ หรือแม้แต่หน้าบ้านของเธอเอง ทั้งสองจับมือกัน มองหน้ากัน และนั่งอยู่ด้วยกันในท่าทางที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกันมาก โดยที่ด้านหลังของรูปภาพ พี่เขยของเธอได้เขียนข้อความระบุว่า "ถ้าเธออยากคุยกับฉันก็โทร. มานะ อย่าเสียใจไป ฉันคอยอยู่เคียงข้างเธอ" 

          ระหว่างที่กำลังสับสนอยู่ในขณะนั้น เธอได้เงยหน้าขึ้นแล้วมองผ่านทางหน้าต่างห้องครัวเข้าไปในห้องนั่งเล่น เธอก็เห็นว่า พี่สาวของเธอกำลังหัวเราะและพูดคุยกับแขกอย่างสนุกสนาน และตั้งหน้าตั้งตาบริการรินน้ำให้พวกเขา อยู่ ๆ หัวใจของเธอก็เต้นแรงขึ้นมาและเข้าใจขึ้นมาว่า "บางทีพี่เขยของฉันอาจจะถูกทรยศด้วยเหมือนกัน เขาจึงส่งภาพเหล่านี้มาเตือนฉันอย่างเงียบ ๆ" 

          เธอรู้สึกร้อนใจจนไม่สามารถอยู่ที่บ้านหลังนั้นต่อไปได้ เธอจึงอ้างว่ามีธุระด่วนแล้วรีบออกมา ตลอดทางกลับบ้านของตัวเอง เธอรู้สึกจิตใจว้าวุ่น คิดไม่ตกว่าจะเผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่างได้อย่างไร ทั้งเรื่องของสามีตัวเองและพี่สาวของเธอ เมื่อกลับไปก็เห็นของขวัญที่สามีส่งมาให้ เธอก็ไม่รู้จะรู้สึกอย่างไร โดยเขากำลังเดินทางไปทำธุรกิจ ทั้งส่งรูปและโทรศัพท์หาเธอตลอด บอกว่าคิดถึง ขอโทษที่ไม่ได้อยู่บ้านฉลองวันเกิดด้วยกัน 

          "ฉันก็กลัวที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง กลัวที่จะเปิดเผยความจริง กลัวที่จะทำให้ครอบครัวแตกแยก กลัวแม้กระทั่งข้อความจากพี่เขยที่ถามว่าสบายดีไหม ฉันควรทำอย่างไรดี ?" หญิงสาว ถามด้วยความสับสนใจอย่างหนัก 

          นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องที่พี่เขยของเธอเลือกบอกความจริงในวันเกิดของเธอ ทำลายความสุขของเธอทั้งหมดที่มี ทั้ง ๆ ที่เขาสามารถบอกเธอวันอื่นได้ แต่ทำไมเขาจงใจเลือกวันนี้ ไม่รู้ว่าเขามีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงหรือไม่ "ฉันควรจะไปเจอพี่เขยและคุยกับเขาตามลำพังหรือเปล่า ?" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha


โพสต์เมื่อ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 12:14:04
