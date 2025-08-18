นร. อินโดฯ 365 ชีวิต อาหารเป็นพิษ ต้นเหตุจากอาหารฟรี อึ้งไม่ถึงปีคนป่วยเพียบ

นักเรียนอินโดนีเซีย อาหารเป็นพิษ 365 คน หลังกินอาหารกลางวันฟรี ในโครงการรัฐ ชี้ป่วยเยอะสุด นับตั้งแต่เริ่มโครงการ อึ้งไม่ถึงปีมีเด็กป่วยนับพัน
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุการณ์อาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองสราเกน จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย พบมีผู้ล้มป่วย 365 คน หลังรับประทานอาหารกลางที่โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอาหารกลางวันฟรีของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC