HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นร. อินโดฯ 365 ชีวิต อาหารเป็นพิษ ต้นเหตุจากอาหารฟรี อึ้งไม่ถึงปีคนป่วยเพียบ

          นักเรียนอินโดนีเซีย อาหารเป็นพิษ 365 คน หลังกินอาหารกลางวันฟรี ในโครงการรัฐ ชี้ป่วยเยอะสุด นับตั้งแต่เริ่มโครงการ อึ้งไม่ถึงปีมีเด็กป่วยนับพัน 
นักเรียนอินโดนีเซีย อาหารเป็นพิษ 365 คน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุการณ์อาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองสราเกน จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย พบมีผู้ล้มป่วย 365 คน หลังรับประทานอาหารกลางที่โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอาหารกลางวันฟรีของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต 

          โดยมีการเปิดเผยว่านับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีผู้ที่เกิดอาการป่วยจากโครงการนี้แล้วร่วม 1,000 คน แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้นับว่ามีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

          ด้าน วิซดาน ริดโฮ อาบิมันยู นักเรียนชั้น ม.3 ในเมืองสราเกน เผยกับรอยเตอร์สว่า เขาตื่นมาตอนกลางดึกด้วยอาการปวดเสียดท้อง ท้องเสีย และปวดศีรษะ โดยเขาสงสัยว่าน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษ และหลังจากนั้นก็พบว่าเพื่อนร่วมชั้นมีการบ่นถึงอาการป่วยที่คล้ายกันผ่านโซเชียลมีเดีย 

          สำหรับอาหารที่ถูกสงสัยว่าเป็นต้นเหตุ คือข้าวขมิ้น ไข่คน เต้าหู้ทอด สลัดแตงกวา และนมกล่อง ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเตรียมจากครัวกลาง ก่อนแจกจ่ายไปยังหลาย ๆ โรงเรียนในเมือง โดยขณะนี้โครงการอาหารฟรีถูกระงับชั่วคราวในเมืองสราเกน ระหว่างเจ้าหน้าที่นำตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบการปนเปื้อน 


          สำหรับโครงการอาหารกลางวันฟรีดังกล่าว นับเป็นหนึ่งในแคมเปญหาเสียงสำคัญของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต แต่กลับเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องเกิดเหตุอาหารเป็นพิษเป็นระยะ ๆ ตลอดจนการใช้งบประมาณสูงถึง 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9 แสนล้านบาท) จนทำให้หลายกระทรวงถูกตัดงบประมาณเพื่อนำมาสนับสนุนโครงการนี้ ร่วมกับโครงการประชานิยมอื่น ๆ  
 
          โดยมีรายงานว่าหลายกระทรวงถูกตัดงบประมาณลงครึ่งหนึ่ง ข้าราชการต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ถูกจำกัดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ หรือแม้แต่เครื่องพิมพ์ ขณะที่ผู้คนหลายพันชีวิตได้ลงถนนประท้วง โดยมีป้ายหนึ่งเขียนว่า "เด็กกินฟรี พ่อแม่ถูกเลิกจ้าง"

          อนึ่ง รัฐบาลแถลงว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากเหตุที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองสราเกน เผยว่า ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้เฉพาะเจาะจงในทันที แต่ประเด็นคือปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่นี่ โดยรวมแล้วโครงการอาหารกลางวันฟรีจะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและถูกสุขลักษณะมากขึ้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นร. อินโดฯ 365 ชีวิต อาหารเป็นพิษ ต้นเหตุจากอาหารฟรี อึ้งไม่ถึงปีคนป่วยเพียบ อัปเดตล่าสุด 18 สิงหาคม 2568 เวลา 15:25:28
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย