หลวงพ่ออลงกต ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ หลังปมร้อนเงินบริจาค

หลวงพ่ออลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ ลาออกตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี ท่ามกลางประเด็นเงินบริจาค ซ้ำเลื่อนแถลงข่าวหลายรอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
จากกรณีที่สังคมจับตา เกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ รวมถึงมีการขุดประเด็นพิรุธหลายอย่างของ หลวงพ่ออลงกต หรือพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุมาพูดถึงเป็นประเด็นร้อนในสังคมนั้น
ล่าสุด (18 สิงหาคม 2568) แนวหน้า รายงานว่า หลวงพ่ออลงกต ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี แล้ว โดยสาเหตุของการลาออก มีเป้าหมายหลักเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อมูลภายในวัดได้อย่างโปร่งใส หลังจากที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด รวมถึงเรื่องที่ดินและทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดแรงกดดันอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
อนึ่ง มีรายงานว่าการตัดสินใจลาออกของหลวงพ่ออลงกต เกิดขึ้นภายหลังเลื่อนการแถลงข่าวมาหลายครั้ง ซึ่งให้เหตุผลว่าเพื่อรอให้มีการแต่งตั้งทีมทนายความชุดใหม่ และรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนทราบ
อย่างไรก็ตาม แม้จะลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แต่ขณะนี้หลวงพ่ออลงกต ยังมีสถานะเป็นพระสงฆ์ ไม่ได้มีการลาสิกขา
ขณะที่ข่าวช่องวัน รายงาน สำนักพุทธฯ ลพบุรี เปิดเผยว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องที่ หลวงพ่ออลงกต ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แต่อย่างใด
ขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้า, ข่าวช่องวัน