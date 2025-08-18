สุดเศร้า ครูฝึกบินคนไทย เสียชีวิตแล้ว จากเหตุเครื่องบินพารามอเตอร์ตก กลางถนน จ.ภูเก็ต

ครูฝึกบินคนไทยเสียชีวิต จากเหตุพารามอเตอร์ตกกลางถนน จ.ภูเก็ต ด้านนักเรียนชาวต่างชาติอาการปลอดภัย ชาวบ้านเล่านาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ 18 สิงหาคม 2568 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วานนี้ (17 สิงหาคม) เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กพารามอเตอร์ตกบริเวณถนนสาย 4024 เมืองใหม่ป่าคลอก ตรงหน้าสนามบินป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีคนเจ็บ 2 คน คือ นายสุรศักดิ์ อายุ 40 ปี เป็นครูฝึกชาวไทย อาการสาหัส ข้อเท้าซ้ายหัก มีบาดแผลที่ศีรษะ ส่วนนักเรียนต่างชาติ 1 ราย คือ นายเซอร์เก ราชูคอฟ อายุ 36 ปี เป็นนักเรียนการบิน ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตมาประมาณ 5 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ทั้งคู่ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เห็นเครื่องบินพารามอเตอร์ร่อนอยู่กลางอากาศ 1 รอบ แล้วเหมือนมีเสียงระเบิดดังขึ้น 1 ครั้ง แล้วหลังจากนั้นเครื่องก็ตกลงมาบนถนนเลย
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
เบื้องต้นครูฝึกบินกับนักเรียน ทำการฝึกบินกันตั้งแต่ตอนประมาณ 14.00 น. จากสนามบินเล็กป่าคลอก แล้วก็มาประสบเหตุตกตอนช่วงประมาณ 16.00 น. ตรงจุดดังกล่าว ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ (17 สิงหาคม) ทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณโอ ผู้จัดการสนามบินและครูการบินของเรา และขอให้ไปสู่สุคติ สาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวน จึงไม่สามารถให้รายละเอียดได้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ทั้งนี้ ศิษย์การบินที่โดยสารมาด้วยปลอดภัยดี กำหนดการงานอภิธรรมศพ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจน ครอบครัวและทีมงานขอขอบคุณสำหรับทุกความรักและกำลังใจที่ส่งมาในช่วงเวลานี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ 18 สิงหาคม 2568 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วานนี้ (17 สิงหาคม) เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กพารามอเตอร์ตกบริเวณถนนสาย 4024 เมืองใหม่ป่าคลอก ตรงหน้าสนามบินป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีคนเจ็บ 2 คน คือ นายสุรศักดิ์ อายุ 40 ปี เป็นครูฝึกชาวไทย อาการสาหัส ข้อเท้าซ้ายหัก มีบาดแผลที่ศีรษะ ส่วนนักเรียนต่างชาติ 1 ราย คือ นายเซอร์เก ราชูคอฟ อายุ 36 ปี เป็นนักเรียนการบิน ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตมาประมาณ 5 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ทั้งคู่ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เห็นเครื่องบินพารามอเตอร์ร่อนอยู่กลางอากาศ 1 รอบ แล้วเหมือนมีเสียงระเบิดดังขึ้น 1 ครั้ง แล้วหลังจากนั้นเครื่องก็ตกลงมาบนถนนเลย
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
เบื้องต้นครูฝึกบินกับนักเรียน ทำการฝึกบินกันตั้งแต่ตอนประมาณ 14.00 น. จากสนามบินเล็กป่าคลอก แล้วก็มาประสบเหตุตกตอนช่วงประมาณ 16.00 น. ตรงจุดดังกล่าว ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ (17 สิงหาคม) ทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณโอ ผู้จัดการสนามบินและครูการบินของเรา และขอให้ไปสู่สุคติ สาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวน จึงไม่สามารถให้รายละเอียดได้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ทั้งนี้ ศิษย์การบินที่โดยสารมาด้วยปลอดภัยดี กำหนดการงานอภิธรรมศพ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจน ครอบครัวและทีมงานขอขอบคุณสำหรับทุกความรักและกำลังใจที่ส่งมาในช่วงเวลานี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน