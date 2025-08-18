HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สุดเศร้า ครูฝึกบินคนไทย เสียชีวิตแล้ว จากเหตุเครื่องบินพารามอเตอร์ตก กลางถนน จ.ภูเก็ต

          ครูฝึกบินคนไทยเสียชีวิต จากเหตุพารามอเตอร์ตกกลางถนน จ.ภูเก็ต ด้านนักเรียนชาวต่างชาติอาการปลอดภัย ชาวบ้านเล่านาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุ 
อาลัย ครูฝึกบินคนไทยเสียชีวิต
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

          วันที่ 18 สิงหาคม 2568 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วานนี้ (17 สิงหาคม) เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กพารามอเตอร์ตกบริเวณถนนสาย 4024 เมืองใหม่ป่าคลอก ตรงหน้าสนามบินป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีคนเจ็บ 2 คน คือ นายสุรศักดิ์ อายุ 40 ปี เป็นครูฝึกชาวไทย อาการสาหัส ข้อเท้าซ้ายหัก มีบาดแผลที่ศีรษะ ส่วนนักเรียนต่างชาติ 1 ราย คือ นายเซอร์เก ราชูคอฟ อายุ 36 ปี เป็นนักเรียนการบิน ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตมาประมาณ 5 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ทั้งคู่ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล

          ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เห็นเครื่องบินพารามอเตอร์ร่อนอยู่กลางอากาศ 1 รอบ แล้วเหมือนมีเสียงระเบิดดังขึ้น 1 ครั้ง แล้วหลังจากนั้นเครื่องก็ตกลงมาบนถนนเลย

อาลัย ครูฝึกบินคนไทยเสียชีวิต
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

          เบื้องต้นครูฝึกบินกับนักเรียน ทำการฝึกบินกันตั้งแต่ตอนประมาณ 14.00 น. จากสนามบินเล็กป่าคลอก แล้วก็มาประสบเหตุตกตอนช่วงประมาณ 16.00 น. ตรงจุดดังกล่าว  ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง

          ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก  Flying Phuket ทุ่งควายบิน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ (17 สิงหาคม) ทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณโอ ผู้จัดการสนามบินและครูการบินของเรา และขอให้ไปสู่สุคติ สาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวน จึงไม่สามารถให้รายละเอียดได้
 
อาลัย ครูฝึกบินคนไทยเสียชีวิต
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

          ทั้งนี้ ศิษย์การบินที่โดยสารมาด้วยปลอดภัยดี กำหนดการงานอภิธรรมศพ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจน ครอบครัวและทีมงานขอขอบคุณสำหรับทุกความรักและกำลังใจที่ส่งมาในช่วงเวลานี้ 

อาลัย ครูฝึกบินคนไทยเสียชีวิต
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้  

อาลัย ครูฝึกบินคนไทยเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน  

อาลัย ครูฝึกบินคนไทยเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน  

อาลัย ครูฝึกบินคนไทยเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน  

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, เฟซบุ๊ก Flying Phuket ทุ่งควายบิน 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สุดเศร้า ครูฝึกบินคนไทย เสียชีวิตแล้ว จากเหตุเครื่องบินพารามอเตอร์ตก กลางถนน จ.ภูเก็ต อัปเดตล่าสุด 18 สิงหาคม 2568 เวลา 15:16:19
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย