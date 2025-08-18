พบศพคนเกาหลีใต้ในกัมพูชา สภาพถูกทารุณกรรมก่อนเสียชีวิต เชื่อเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ถูกหลอกมา รายงานเผยคำบอกเล่าของเหยื่อที่หนีออกมาได้
วันที่ 17 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ The Korea Herald รายงานว่า พบศพชายชาวเกาหลีใต้ในย่านอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยสภาพศพถูกห่อด้วยผ้าห่มและถุงพลาสติกสีดำ ใบหน้าบวมอย่างรุนแรง ร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำและคราบเลือด บ่งชี้ให้เห็นว่ามีการทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะเสียชีวิต
ทางตำรวจกัมพูชาเปิดเผยว่า ศพถูกพบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในจังหวัดกำปอด ทางตอนใต้ของประเทศ โดยมี 2 ศพอยู่ภายในถังขยะขนาดใหญ่ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ยืนยันว่าผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาวเกาหลีใต้ นามสกุลพัค พร้อมเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาสอบสวนเต็มรูปแบบทันที แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะระบุว่า "การยืนยันรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเรื่องยาก"
รายงานของเกาหลีใต้ระบุว่า นายพัคถูกกักขังและทำร้ายร่างกาย ก่อนที่จะถูกฆาตกรรม ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) ได้เผยข้อมูลเช่นเดียวกันว่า มีศูนย์ปฏิบัติการสแกมเมอร์เช่นนี้มากกว่า 50 แห่งในกัมพูชา ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยกลุ่มชาวจีน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการทรมานอย่างโหดร้าย รวมถึงการสังหารสมาชิกที่พยายามหลบหนี หรือไม่สามารถทำงานฉ้อโกงให้บรรลุเป้าหมายได้
ชายเกาหลีใต้รายหนึ่งวัย 28 ปี ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตสามารถหลบหนีออกมาจากศูนย์สแกมเมอร์ได้ ได้เผยกับสื่อเกาหลีใต้ว่า "สมาชิกแก๊งชาวจีนจะฆ่าคนได้ง่าย ๆ หากมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง" และเขาอธิบายว่า "การทุบตี การช็อตไฟฟ้า และการทรมานด้วยน้ำเป็นเรื่องปกติ"
ทั้งนี้ รายงานระบุว่า มีชาวเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งอยู่ที่นั่น โดยถูกหลอกลวงด้วยประกาศรับสมัครงานที่โฆษณาว่า "งานในต่างประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูง" แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับกลายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และถูกบังคับใช้แรงงาน
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า จำนวนชาวเกาหลีใต้ที่มีรายงานว่าถูกลักพาตัวหรือถูกคุมขังในกัมพูชา เพิ่มขึ้นจาก 21 ราย ในปี 2566 กลายเป็น 221 ราย ในปี 2567 และเพียงแค่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 มีมากถึง 212 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าในปีนี้ จำนวนเหยื่ออาจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากปีที่ผ่านมา
ขอบคุณข้อมูลจาก The Korea Herald, The Straits Times