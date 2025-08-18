HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พบศพคนเกาหลีในกัมพูชา สภาพสยองในถังขยะ เชื่อเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ถูกหลอกมา
           พบศพคนเกาหลีใต้ในกัมพูชา สภาพถูกทารุณกรรมก่อนเสียชีวิต เชื่อเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ถูกหลอกมา รายงานเผยคำบอกเล่าของเหยื่อที่หนีออกมาได้ 

พบศพคนเกาหลีในกัมพูชา สภาพถูกทารุณ เชื่อเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์
ภาพจาก Assa2215 / Shutterstock.com

           วันที่ 17 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ The Korea Herald รายงานว่า พบศพชายชาวเกาหลีใต้ในย่านอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยสภาพศพถูกห่อด้วยผ้าห่มและถุงพลาสติกสีดำ ใบหน้าบวมอย่างรุนแรง ร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำและคราบเลือด บ่งชี้ให้เห็นว่ามีการทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะเสียชีวิต 
           ทางตำรวจกัมพูชาเปิดเผยว่า ศพถูกพบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในจังหวัดกำปอด ทางตอนใต้ของประเทศ โดยมี 2 ศพอยู่ภายในถังขยะขนาดใหญ่ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ยืนยันว่าผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาวเกาหลีใต้ นามสกุลพัค พร้อมเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาสอบสวนเต็มรูปแบบทันที แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะระบุว่า "การยืนยันรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเรื่องยาก"  
           จุดที่พบศพของนายพัค เป็นหนึ่งในศูนย์ปฏิบัติการสแกมเมอร์หลายสิบแห่งในกัมพูชา โดยอาคารเหล่านี้ดูเหมือนเป็นอาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่รายการสืบสวนสอบสวนทางช่อง SBS ของเกาหลีใต้ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรรมจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การกักขัง และการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ บริเวณสถานที่จะถูกปิดล้อมและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา  

           รายงานของเกาหลีใต้ระบุว่า นายพัคถูกกักขังและทำร้ายร่างกาย ก่อนที่จะถูกฆาตกรรม ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) ได้เผยข้อมูลเช่นเดียวกันว่า มีศูนย์ปฏิบัติการสแกมเมอร์เช่นนี้มากกว่า 50 แห่งในกัมพูชา ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยกลุ่มชาวจีน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการทรมานอย่างโหดร้าย รวมถึงการสังหารสมาชิกที่พยายามหลบหนี หรือไม่สามารถทำงานฉ้อโกงให้บรรลุเป้าหมายได้

           ชายเกาหลีใต้รายหนึ่งวัย 28 ปี ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตสามารถหลบหนีออกมาจากศูนย์สแกมเมอร์ได้ ได้เผยกับสื่อเกาหลีใต้ว่า "สมาชิกแก๊งชาวจีนจะฆ่าคนได้ง่าย ๆ หากมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง" และเขาอธิบายว่า "การทุบตี การช็อตไฟฟ้า และการทรมานด้วยน้ำเป็นเรื่องปกติ" 

           ทั้งนี้ รายงานระบุว่า มีชาวเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งอยู่ที่นั่น โดยถูกหลอกลวงด้วยประกาศรับสมัครงานที่โฆษณาว่า "งานในต่างประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูง" แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับกลายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และถูกบังคับใช้แรงงาน 

           ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า จำนวนชาวเกาหลีใต้ที่มีรายงานว่าถูกลักพาตัวหรือถูกคุมขังในกัมพูชา เพิ่มขึ้นจาก 21 ราย ในปี 2566 กลายเป็น 221 ราย ในปี 2567 และเพียงแค่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 มีมากถึง 212 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าในปีนี้ จำนวนเหยื่ออาจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากปีที่ผ่านมา 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Korea Herald, The Straits Times  


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พบศพคนเกาหลีในกัมพูชา สภาพสยองในถังขยะ เชื่อเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ถูกหลอกมา อัปเดตล่าสุด 18 สิงหาคม 2568 เวลา 15:39:37
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย