HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เบื้องหลังภาพช็อก เด็กหญิง 3 ขวบมีดปักหัว แม่ใจเย็นจูงมือไปหาหมอ เผยอาการล่าสุด


          เบื้องหลังภาพช็อก เด็กหญิงตัวน้อยวัย 3 ขวบมีดปักหัว แม่ใจเย็นจูงมือไปหาหมอ ทำคนวิจารณ์เดือด รายงานเผยอาการล่าสุด

มีดปักหัวเด็ก
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Yahoo News รายงานว่า มีภาพเหตุการณ์น่าตกใจถูกแชร์เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งถูกมีดแหลมปักเข้าที่ศีรษะและคาอยู่เช่นนั้น ขณะที่แม่กำลังเดินจูงมือพาไปพบหมอที่โรงพยาบาลอย่างใจเย็น และเด็กหญิงก็อยู่ในอาการสงบไม่แสดงอาการร้องไห้แต่อย่างใด ผู้ที่ได้เห็นภาพดังกล่าวจึงพากันตกตะลึงไปตาม ๆ กัน

          ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกล่าวว่า "ทำไมปล่อยให้เด็กเดินเอง ?", "มันติดอยู่ได้ยังไง ?", "น่ากลัวมาก ทำไมแม่พาเดินไปแบบนั้น หากเด็กสะดุดหกล้มจะเป็นอย่างไร", "ฉันไม่กล้ามองเลยด้วยซ้ำ", "น่าตกใจจริง ๆ ดูเหมือนว่าเด็กจะไม่ได้เป็นคนทำให้มีดแทงเข้าที่ศีรษะของตัวเอง เจ้าหน้าที่ต้องมีการสอบเรื่องนี้" ในขณะที่บางส่วนก็สงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่

          จากนั้น เจ้าหน้าที่แผนกศัลยกรรมประสาท ของโรงพยาบาลประชาชนเขตตงชวน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขเขตตงชวน ได้ยืนยันเหตุการณ์ว่า มีเด็กหญิงวัย 3 ขวบ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกมีดแทงเข้าที่ศีรษะจริง รายงานระบุว่า ใบมีดแทงเข้าไปในกะโหลกศีรษะของเด็กหญิงลึกหลายเซนติเมตร โดยภายหลังจากได้รับการผ่าตัดเด็กหญิงมีอาการคงที่ ขณะนี้เธอปลอดภัยแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

มีดปักหัวเด็ก
ภาพจาก Weibo

          ต่อมาสื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่า เหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.00 น. หญิงนามสกุลอู่ ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงเผยว่า เธอกำลังเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอยู่ที่บ้าน แต่ในขณะที่สะบัดผ้าปูที่นอน ผ้าได้สะบัดไปโดนมีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ข้างเตียง ทำให้มีดกระเด็นปักเข้าที่ศีรษะของลูกสาววัย 3 ขวบที่กำลังเล่นอยู่ใกล้ ๆ

          อย่างไรก็ตาม แทนที่แม่ของเด็กจะโทรศัพท์เรียกรถพยาบาล เธอกลับค่อย ๆ พาลูกสาวเดินทางมาขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง

          เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กล่าวว่า "เธอไม่ได้โทร. แจ้ง 120 (หมายเลขฉุกเฉิน) จนเมื่อมาถึงโรงพยาบาล ฉันได้ยินว่าแม่ของเธอดึงมีดออกมาไม่ได้ จึงได้มาที่โรงพยาบาล"

          แพทย์อาวุโสรายหนึ่งของโรงพยาบาล (ไม่เปิดเผยชื่อ) เผยกับสื่อท้องถิ่นกล่าวว่า สถานการณ์ที่มีใบมีดฝังอยู่ในกะโหลกศีรษะ จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิต เนื่องจากคมมีดอาจแทงทะลุกะโหลกศีรษะได้ ในกรณีนี้คาดว่า ใบมีดน่าจะฝังอยู่ตรงส่วนกระดูก ซึ่งกะโหลกศีรษะของเด็กนั้นค่อนข้างอ่อน หากมีดฝังเขาไปลึกก็น่าเป็นกังวล แต่ที่ทำให้ตกใจมากก็คือ เขาไม่คาดคิดว่าเด็กหญิงจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้

          ทั้งนี้ แพทย์ยังได้เสริมว่า ในกรณีนี้ยังโชคดีที่แม่ของเด็กยังพอมีสติ ไม่รีบดึงมีดออกมาจากศีรษะลูก แต่ปล่อยให้คาไว้เช่นนั้นจนมาถึงมือหมอ เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น เด็กหญิงจะตกอยู่ในอันตรายมากขึ้น แต่ในสถานการณ์ที่ร้ายแรงเช่นนี้ แม่ควรจะรีบเรียกรถพยาบาลให้ไปรับตัวเด็กหญิง ไม่ควรเสี่ยงอันตรายพาลูกเดินทางมาเองเช่นนี้

          อย่างไรก็ดี ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์นี้โดยละเอียด


ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo News, CTWANT


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เบื้องหลังภาพช็อก เด็กหญิง 3 ขวบมีดปักหัว แม่ใจเย็นจูงมือไปหาหมอ เผยอาการล่าสุด อัปเดตล่าสุด 18 สิงหาคม 2568 เวลา 17:14:25 5,163 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย