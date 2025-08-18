เบื้องหลังภาพช็อก เด็กหญิง 3 ขวบมีดปักหัว แม่ใจเย็นจูงมือไปหาหมอ เผยอาการล่าสุด

เบื้องหลังภาพช็อก เด็กหญิงตัวน้อยวัย 3 ขวบมีดปักหัว แม่ใจเย็นจูงมือไปหาหมอ ทำคนวิจารณ์เดือด รายงานเผยอาการล่าสุด
ภาพจาก Weibo
วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Yahoo News รายงานว่า มีภาพเหตุการณ์น่าตกใจถูกแชร์เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งถูกมีดแหลมปักเข้าที่ศีรษะและคาอยู่เช่นนั้น ขณะที่แม่กำลังเดินจูงมือพาไปพบหมอที่โรงพยาบาลอย่างใจเย็น และเด็กหญิงก็อยู่ในอาการสงบไม่แสดงอาการร้องไห้แต่อย่างใด ผู้ที่ได้เห็นภาพดังกล่าวจึงพากันตกตะลึงไปตาม ๆ กัน
ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกล่าวว่า "ทำไมปล่อยให้เด็กเดินเอง ?", "มันติดอยู่ได้ยังไง ?", "น่ากลัวมาก ทำไมแม่พาเดินไปแบบนั้น หากเด็กสะดุดหกล้มจะเป็นอย่างไร", "ฉันไม่กล้ามองเลยด้วยซ้ำ", "น่าตกใจจริง ๆ ดูเหมือนว่าเด็กจะไม่ได้เป็นคนทำให้มีดแทงเข้าที่ศีรษะของตัวเอง เจ้าหน้าที่ต้องมีการสอบเรื่องนี้" ในขณะที่บางส่วนก็สงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่
ภาพจาก Weibo
ต่อมาสื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่า เหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.00 น. หญิงนามสกุลอู่ ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงเผยว่า เธอกำลังเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอยู่ที่บ้าน แต่ในขณะที่สะบัดผ้าปูที่นอน ผ้าได้สะบัดไปโดนมีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ข้างเตียง ทำให้มีดกระเด็นปักเข้าที่ศีรษะของลูกสาววัย 3 ขวบที่กำลังเล่นอยู่ใกล้ ๆ
อย่างไรก็ตาม แทนที่แม่ของเด็กจะโทรศัพท์เรียกรถพยาบาล เธอกลับค่อย ๆ พาลูกสาวเดินทางมาขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กล่าวว่า "เธอไม่ได้โทร. แจ้ง 120 (หมายเลขฉุกเฉิน) จนเมื่อมาถึงโรงพยาบาล ฉันได้ยินว่าแม่ของเธอดึงมีดออกมาไม่ได้ จึงได้มาที่โรงพยาบาล"
แพทย์อาวุโสรายหนึ่งของโรงพยาบาล (ไม่เปิดเผยชื่อ) เผยกับสื่อท้องถิ่นกล่าวว่า สถานการณ์ที่มีใบมีดฝังอยู่ในกะโหลกศีรษะ จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิต เนื่องจากคมมีดอาจแทงทะลุกะโหลกศีรษะได้ ในกรณีนี้คาดว่า ใบมีดน่าจะฝังอยู่ตรงส่วนกระดูก ซึ่งกะโหลกศีรษะของเด็กนั้นค่อนข้างอ่อน หากมีดฝังเขาไปลึกก็น่าเป็นกังวล แต่ที่ทำให้ตกใจมากก็คือ เขาไม่คาดคิดว่าเด็กหญิงจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้
ทั้งนี้ แพทย์ยังได้เสริมว่า ในกรณีนี้ยังโชคดีที่แม่ของเด็กยังพอมีสติ ไม่รีบดึงมีดออกมาจากศีรษะลูก แต่ปล่อยให้คาไว้เช่นนั้นจนมาถึงมือหมอ เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น เด็กหญิงจะตกอยู่ในอันตรายมากขึ้น แต่ในสถานการณ์ที่ร้ายแรงเช่นนี้ แม่ควรจะรีบเรียกรถพยาบาลให้ไปรับตัวเด็กหญิง ไม่ควรเสี่ยงอันตรายพาลูกเดินทางมาเองเช่นนี้
อย่างไรก็ดี ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์นี้โดยละเอียด
ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo News, CTWANT