โอ้โห ! สตง. ประเมินความโปร่งใส ได้ที่ 1 ในองค์กรอิสระ - ดูหน่วยงานที่จัด ได้กี่คะแนน ?

          ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น สตง. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ได้ 94.64 คะแนน เป็นอันดับ 1 ขององค์กรอิสระไทย - เผยผลประเมิน ITA ของหน่วยงานที่จัด ได้กี่คะแนน
สตง ประเมินความโปร่งใส ได้ที่ 1 ในองค์กรอิสระ

ภาพจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

          เป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อล่าสุด (18 สิงหาคม 2568) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับผลการประเมิน ITA 94.64 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 1 ของหน่วยงานประเภทองค์กรอิสระ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568"

          ทั้งนี้ หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวออกไปในโลกออนไลน์ ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยจากสังคม เนื่องจากทาง สตง. นั้น ยังคงตกเป็นประเด็นถูกกังขา จากกรณีตึกใหม่ที่กำลังก่อสร้างถล่มขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทำให้มีการสอบสวนถึงความโปร่งใสในการก่อสร้างตึกดังกล่าว
 

สตง ประเมินความโปร่งใส ได้ที่ 1 ในองค์กรอิสระ

ภาพจาก itas.nacc.go.th

          ต่อมาเมื่อทาง สตง. ได้รับการประเมิน ITA สูงเป็นลำดับที่ 1 ของหน่วยงานประเภทองค์กรอิสระ ทำให้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยรู้สึกสงสัยในมาตรฐานการประเมินดังกล่าว อีกทั้งยังตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่จัดการประเมินนี้อย่าง ป.ป.ช. อีกด้วย

          โดยคอมเมนต์จากเพจดัง อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก ที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ ตรวจสอบการให้คะแนน ITA ของ ป.ป.ช. ด้วยเลยว่าใสแค่ไหน, ถ้าตึกไม่ถล่มคงได้ 100, อย่าลืมตรวจสอบ ITA ด้วยนะคะ, เขิลบ้างไหมคะ, คนที่ประเมินบ่งบอกความน่าเชื่อถือมากกก, โปร่งใส ถล่มทลายมากค่ะ, แบบใหม่แบบสับแบบไทย ๆ, โปร่งใส ใส ๆ ตึกอยู่ใส 555, แสดงว่าองค์กรอื่น……..กว่าอีกหรอ ว้าวตื่นเต้นจัง, ตามหาผู้รับผิดชอบตึกไม่ได้ ตามหาอี ITA ก่อนเลย ฯลฯ
 

สตง ประเมินความโปร่งใส ได้ที่ 1 ในองค์กรอิสระ

          จากการตรวจสอบพบว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น จัดขึ้นโดย โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

          สำหรับรายงานผลการประเมิน ITA ปี 2568 ในประเภทหน่วยงาน : องค์กรอิสระ พบว่ามี 5 หน่วยงาน ที่อยู่ในประเภทดังกล่าว โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีคะแนนเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 94.64 คะแนน ขณะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้จัดการประเมินอย่าง ป.ป.ช. อยู่ในอันดับ 3 คือ 93.18 คะแนน
 

สตง ประเมินความโปร่งใส ได้ที่ 1 ในองค์กรอิสระ

สตง ประเมินความโปร่งใส ได้ที่ 1 ในองค์กรอิสระ

สตง ประเมินความโปร่งใส ได้ที่ 1 ในองค์กรอิสระ

สตง ประเมินความโปร่งใส ได้ที่ 1 ในองค์กรอิสระ

ภาพจาก itas.nacc.go.th

