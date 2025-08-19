HILIGHT
สาวหน้าหวาน อวดภาพแช่อ่าง วิวสวย ใครจะคิดว่างานเข้า ถึงกับต้องรื้อห้องน้ำ

 
           เน็ตไอดอลสาวไต้หวัน ลงรูปแช่อ่าง อวดวิวสวย แต่เบื้องหลังไม่ฟินอย่างที่คิด งานเข้าทำเพื่อนบ้านหลังคารั่ว จากนี้ต้องรื้อซ่อม

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก Instagram donna__0301 

            ในขณะที่ภาพถ่ายขณะแช่อ่างในความรู้สึกเซ็กซี่ ที่สาว ๆ หลายคนอยากลองสัมผัสประสบการณ์นั้น ยิ่งถ้าได้อาบน้ำไปพร้อมชมวิวจากตึกสูงก็ยิ่งดี แต่กว่าจะได้ภาพสวย ๆ แบบนั้นมา บางครั้งอาจมีเบื้องหลังที่ไม่ได้ฟินอย่างภาพที่ปรากฏ 

            ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ ดอนน่า เน็ตไอดอลสาวจากไต้หวัน ที่ไม่นานมานี้ได้โพสต์ภาพสวย ๆ ขณะลงแช่อ่างอาบน้ำในบ้าน แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจนงานเข้า จากโพสต์อวดอ่าง ต้องลงเอยด้วยคำขอโทษแทนซะอย่างนั้น 

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก Instagram donna__0301 

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก Instagram donna__0301 

            โดยจากรายงานของเว็บไซต์ ETtoday พบว่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ดอนน่า สาวหน้าหวาน คัพ E ได้แชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะที่เธอลงแช่น้ำในอ่างที่บ้าน แต่ไม่คาดคิดว่าหลังแช่เสร็จ จะทำให้หลังคาห้องที่อยู่ชั้นล่างรั่วซะอย่างนั้น จนเจ้าของบ้านที่อยู่ชั้นล่างโกรธมาก ซึ่งเธอยังได้ทิ้งท้ายว่า "ฉันขอโทษค่ะ"

            พร้อมกันนั้นยังอธิบายว่า เธอไม่เคยใช้อ่างอาบน้ำที่บ้านเลย แต่หลังจากลงแช่อ่างเป็นครั้งแรก เจ้าของบ้านชั้นล่างกลับร้องเรียนมาว่าหลังคาเขามีน้ำรั่วทั้งห้อง ปรากฏว่าตัวกันซึมของอ่างเกิดเสียตอนที่เธอใช้อ่าง จากนี้คงต้องรื้อห้องน้ำออกแล้วปรับปรุงใหม่ทั้งห้อง แต่ก็เข้าใจได้เพราะบ้านหลังนี้ก็อายุมากถึง 17 ปีแล้ว  

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก Instagram donna__0301 

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก Instagram donna__0301 

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก Instagram donna__0301 

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก Instagram donna__0301 

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก Instagram donna__0301 


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

อัปเดตล่าสุด 19 สิงหาคม 2568 เวลา 14:42:32
