คนเมนต์ถาม พี่ฮง ทำไมผู้ชายเกาหลีนั่งไขว่ห้างเก่งมาก ฟังคำตอบแล้วพีค เอ็นดูไม่ไหว

           พี่ฮง ยูทูบเบอร์เกาหลีในไทย ตอบคำถามแฟนคลับ แต่งานนี้ไม่เข้าใจศัพท์ไทย อ่านผิดจนความหมายเปลี่ยน ชาวเน็ตแห่เอ็นดูเพียบ

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7

           ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนต่างชาติจริง ๆ สำหรับการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะแม้บางคนจะอยู่เมืองไทยมานาน พูดไทยและอ่านไทยได้แล้ว แต่พอเจอกับบางประโยคก็อาจจะงงหนักจนเข้าใจผิดไปไกล ทำเอาคนไทยต่างเอ็นดูไปตาม ๆ กัน

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7

           ล่าสุด (19 สิงหาคม 2568) พี่ฮง หรือ โอปป้าฮง Bangkokboy ยูทูบเบอร์เกาหลีในไทย เจ้าของช่อง Oppa Hong อัดคลิปตอบคำถามจากแฟนคลับผ่านสตอรี่ อินตาแกรม แต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ทำคนไทยฟังแล้วถึงกับหลุดขำหนักมาก เรียกว่าเอ็นดูในความไม่รู้คำศัพท์ไทยของหนุ่มเกาหลีสุด ๆ

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7

           คลิปดังกล่าวคน มีคนเข้าไปถามว่า "ทำไมผู้ชายเกาหลีนั่งไขว่ห้างเก่งมาก" แต่ปรากฏว่า งานนี้ พี่ฮง อ่านแล้วถึงกับงง คงจะไม่เข้าใจคำว่า ไขว่ห้าง ก่อนจะอ่านเป็น ไข่-ห้าง พร้อมกับถามกลับว่า หมายถึง นั่งโชว์ไข่ในห้างเหรอครับ

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7

           งานนี้พอคนไทยได้ฟังแล้วต่างทั้งขำทั้งเอ็นดูคำพูดของ พี่ฮง เพราะอ่านผิดคำเดียว ทำเอาเข้าใจผิดไปไกล บ้างก็แซวว่า มีด้วยเหรอที่นั่งโชว์ในห้าง พิกัดอยู่ตรงไหนโปรดแจ้ง ส่วนอีกหลายคนก็วอนว่า ใครอยู่ใกล้ ๆ ช่วยไปอธิบายให้หนุ่มเกาหลีฟังหน่อยว่า ไขว่ห้างคืออะไร เป็นต้น

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7

Oppa Hong
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7


คนเมนต์ถาม พี่ฮง ทำไมผู้ชายเกาหลีนั่งไขว่ห้างเก่งมาก ฟังคำตอบแล้วพีค เอ็นดูไม่ไหว อัปเดตล่าสุด 19 สิงหาคม 2568 เวลา 14:38:38 1,260 อ่าน
