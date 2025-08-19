คนเมนต์ถาม พี่ฮง ทำไมผู้ชายเกาหลีนั่งไขว่ห้างเก่งมาก ฟังคำตอบแล้วพีค เอ็นดูไม่ไหว

พี่ฮง ยูทูบเบอร์เกาหลีในไทย ตอบคำถามแฟนคลับ แต่งานนี้ไม่เข้าใจศัพท์ไทย อ่านผิดจนความหมายเปลี่ยน ชาวเน็ตแห่เอ็นดูเพียบ
ภาพจาก Instagram bangkokboy.du7
ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนต่างชาติจริง ๆ สำหรับการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะแม้บางคนจะอยู่เมืองไทยมานาน พูดไทยและอ่านไทยได้แล้ว แต่พอเจอกับบางประโยคก็อาจจะงงหนักจนเข้าใจผิดไปไกล ทำเอาคนไทยต่างเอ็นดูไปตาม ๆ กัน
ล่าสุด (19 สิงหาคม 2568) พี่ฮง หรือ โอปป้าฮง Bangkokboy ยูทูบเบอร์เกาหลีในไทย เจ้าของช่อง Oppa Hong อัดคลิปตอบคำถามจากแฟนคลับผ่านสตอรี่ อินตาแกรม แต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ทำคนไทยฟังแล้วถึงกับหลุดขำหนักมาก เรียกว่าเอ็นดูในความไม่รู้คำศัพท์ไทยของหนุ่มเกาหลีสุด ๆ
คลิปดังกล่าวคน มีคนเข้าไปถามว่า "ทำไมผู้ชายเกาหลีนั่งไขว่ห้างเก่งมาก" แต่ปรากฏว่า งานนี้ พี่ฮง อ่านแล้วถึงกับงง คงจะไม่เข้าใจคำว่า ไขว่ห้าง ก่อนจะอ่านเป็น ไข่-ห้าง พร้อมกับถามกลับว่า หมายถึง นั่งโชว์ไข่ในห้างเหรอครับ
งานนี้พอคนไทยได้ฟังแล้วต่างทั้งขำทั้งเอ็นดูคำพูดของ พี่ฮง เพราะอ่านผิดคำเดียว ทำเอาเข้าใจผิดไปไกล บ้างก็แซวว่า มีด้วยเหรอที่นั่งโชว์ในห้าง พิกัดอยู่ตรงไหนโปรดแจ้ง ส่วนอีกหลายคนก็วอนว่า ใครอยู่ใกล้ ๆ ช่วยไปอธิบายให้หนุ่มเกาหลีฟังหน่อยว่า ไขว่ห้างคืออะไร เป็นต้น
