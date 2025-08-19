พระอลงกต ลาออกเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ให้อนุญาต

หลวงพ่ออลงกต ลาออก เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุแล้ว หลังเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี อนุญาตให้ลาออก ด้านไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ ไม่ขอพูดรายละเอียด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
หลังจากมีกระแสข่าวเรื่องการลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ของ หลวงพ่ออลงกต หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ ซึ่งต่อมาช่วงเย็นวานนี้ (19 สิงหาคม) กลับมีรายงานข่าวว่า หลวงพ่ออลงกต ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้น
ล่าสุด (19 สิงหาคม 2568) ไทยพีบีเอส รายงานว่า เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี มีหนังสือที่ 022/2568 เรื่องให้พระสังฆาธิการลาออกจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต) ฉายา ติกฺขปญโญ อายุ 65 พรรษา 38 วิทยฐานะ น.ธ.โท เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 37 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2551) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
จึงอนุญาตให้พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต) ฉายา ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาออกของหลวงพ่ออลงกต
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
หลังจากมีกระแสข่าวเรื่องการลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ของ หลวงพ่ออลงกต หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ ซึ่งต่อมาช่วงเย็นวานนี้ (19 สิงหาคม) กลับมีรายงานข่าวว่า หลวงพ่ออลงกต ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้น
ล่าสุด (19 สิงหาคม 2568) ไทยพีบีเอส รายงานว่า เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี มีหนังสือที่ 022/2568 เรื่องให้พระสังฆาธิการลาออกจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต) ฉายา ติกฺขปญโญ อายุ 65 พรรษา 38 วิทยฐานะ น.ธ.โท เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 37 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2551) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
จึงอนุญาตให้พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต) ฉายา ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาออกของหลวงพ่ออลงกต
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส