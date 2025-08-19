หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ. เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง สงสัยมีไว้ทำอะไร

หนุ่มเฝ้าคนไข้ เจอเหรียญ 5 บาทวางปริศนาใต้เตียง รพ. ทำเอาขนลุก สงสัยมีไว้ทำอะไร ด้านชาวเน็ตแห่เฉลยความเชื่อเบื้องหลัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
เมื่อพูดถึงโรงพยาบาล นอกจากจะเป็นสถานที่แห่งการรักษาโรคภัย แต่ในอีกมุมหนึ่ง ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไป เพราะด้วยบรรยากาศและเรื่องเล่าต่าง ๆ ล้วนค่อนข้างทำให้ชวนให้นึกถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น
วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 แชร์เรื่องราวจากคนที่ต้องไปเฝ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ก็ไปเจอสิ่งผิดสังเกตที่เตียงคนไข้ เมื่อมีเหรียญ 5 บาท ถูกวางเอาไว้ ในลักษณะที่ไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญ คงไม่ได้มีใครทำหล่นไว้ จึงอยากอยู่ว่าเกิดจากความเชื่อเรื่องอะไร
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า นอนเฝ้าคนป่วยในห้องพิเศษของโรงพยาบาล สังเกตเห็นเหรียญ 5 บาทวางอยู่บนคานใต้เตียง เกิดความสงสัยว่ามีความหมายหรือเรื่องราวอะไรอยู่เบื้องหลังครับ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป มีผู้คนในโลกออนไลน์ต่างระบุว่า เป็นความเชื่อเรื่องการ ซื้อที่ สำหรับผู้ป่วยบางคน เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนก่อนที่เตียงนี้ คล้ายกับว่าเป็นการแสดงเจตนาที่ดี และไม่ได้มีอะไรต้องติดค้างกับสิ่งที่มองไม่เห็น
นอกจากนี้ บางคนก็ยึดความเชื่อนี้ไปทำกับทุกที่ เช่น การเข้าพักในโรงแรม ทั้งในไทย หรือต่างประเทศ พอทำแล้วรู้สึกว่าสบายใจ ไม่เจอกับประสบการณ์ลี้ลับ จึงทำแบบนี้เรื่อย ๆ มา บ้างก็แนะนำด้วยว่า ถ้าเจอเหรียญถูกวางไว้ที่เตียงแบบนี้ก็ไม่ควรไปเก็บ เป็นต้น
