HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ. เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง สงสัยมีไว้ทำอะไร

          หนุ่มเฝ้าคนไข้ เจอเหรียญ 5 บาทวางปริศนาใต้เตียง รพ. ทำเอาขนลุก สงสัยมีไว้ทำอะไร ด้านชาวเน็ตแห่เฉลยความเชื่อเบื้องหลัง
หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7  

          เมื่อพูดถึงโรงพยาบาล นอกจากจะเป็นสถานที่แห่งการรักษาโรคภัย แต่ในอีกมุมหนึ่ง ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไป เพราะด้วยบรรยากาศและเรื่องเล่าต่าง ๆ ล้วนค่อนข้างทำให้ชวนให้นึกถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น

          วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 แชร์เรื่องราวจากคนที่ต้องไปเฝ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ก็ไปเจอสิ่งผิดสังเกตที่เตียงคนไข้ เมื่อมีเหรียญ 5 บาท ถูกวางเอาไว้ ในลักษณะที่ไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญ คงไม่ได้มีใครทำหล่นไว้ จึงอยากอยู่ว่าเกิดจากความเชื่อเรื่องอะไร

หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า นอนเฝ้าคนป่วยในห้องพิเศษของโรงพยาบาล สังเกตเห็นเหรียญ 5 บาทวางอยู่บนคานใต้เตียง เกิดความสงสัยว่ามีความหมายหรือเรื่องราวอะไรอยู่เบื้องหลังครับ

          หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป มีผู้คนในโลกออนไลน์ต่างระบุว่า เป็นความเชื่อเรื่องการ ซื้อที่ สำหรับผู้ป่วยบางคน เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนก่อนที่เตียงนี้ คล้ายกับว่าเป็นการแสดงเจตนาที่ดี และไม่ได้มีอะไรต้องติดค้างกับสิ่งที่มองไม่เห็น

          นอกจากนี้ บางคนก็ยึดความเชื่อนี้ไปทำกับทุกที่ เช่น การเข้าพักในโรงแรม ทั้งในไทย หรือต่างประเทศ พอทำแล้วรู้สึกว่าสบายใจ ไม่เจอกับประสบการณ์ลี้ลับ จึงทำแบบนี้เรื่อย ๆ มา บ้างก็แนะนำด้วยว่า ถ้าเจอเหรียญถูกวางไว้ที่เตียงแบบนี้ก็ไม่ควรไปเก็บ เป็นต้น

หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง

หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง

หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง

หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง

หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง

หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มเฝ้าผู้ป่วยที่ รพ. เอะใจเจอเหรียญ 5 วางอยู่ที่คานใต้เตียง สงสัยมีไว้ทำอะไร โพสต์เมื่อ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 15:16:46
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย