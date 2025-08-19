เผยเรื่องราวอีกมุม พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ ทหารกล้า ผู้สู้รบแนวหน้า สู่วันที่จากไป

กองทัพภาคที่ 2 แชร์เรื่องราว พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ อีกมุมของทหารกล้า ต่อสู้ 7 วัน 7 คืนในบังกอร์แนวหน้า สู่วันที่จากไป ส่วนเรื่องคดีไว้เป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาพจาก World Armed Forces
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 กองทัพภาคที่ 2 ได้แชร์ต่อเรื่องราวของ พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ จาก World Armed Forces ที่เปรียบเสมือนกระจกหลายด้าน เหรียญหลายมุม โดยเผยว่ามุมหนึ่งที่ยากจะปฏิเสธ คือ มุมแห่งความเสียสละเพื่อชาติ ! มุมของลูกกตัญญู มุมของพี่ชายที่แสนดี
มุมของคดี จะพลิกออกมุมไหน เป็นเรื่องของผู้เกี่ยวข้อง แต่มุมที่เราจะสะท้อนนับจากนี้ คือ มุมมองที่เรามองลึกลงไปในตัวของน้องจริง ๆ
"อาลัยแด่ 'พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ' วีรบุรุษผู้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสหายศึก
รู้หรือไม่... พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ คือหนึ่งในทหารกล้าที่ร่วมรบเคียงข้างพี่น้องสหายศึก ณ สมรภูมิ 'ปราสาทตาควาย' เขาคือ พลยิงเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง ผู้เข้าประจำการตั้งแต่วันแรกที่เกิดการปะทะ หน้าที่ของเขาหนักหน่วงและเสี่ยงอันตรายยิ่ง แต่ชายหนุ่มผู้พูดน้อย เงียบขรึม และจริงใจผู้นี้ ก็ยอมก้าวเข้าสู่ด่านหน้าอย่างไม่ลังเล
ภาพจาก World Armed Forces
7 วัน 7 คืนในบังเกอร์แนวหน้า
พลทหารรัฐภูมิ ประจำอยู่บังเกอร์หน้าแนว ร่วมกับสหายศึก เขาต่อสู้อย่างหนักหน่วงกลางเสียงปืนและระเบิดที่ดังสนั่นตลอดทั้งวันทั้งคืน
คืนแรกที่การรบปะทุ มีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เสียงโหยหวนปะปนกับเสียงสนั่นของกระสุน แต่เขาและสหายยังคงยืนหยัด ไม่ใช่เพียงในฐานะกำลังพล หากแต่เป็น พี่น้องร่วมเป็นร่วมตาย กินด้วยกัน นอนด้วยกัน และต่อสู้เคียงข้างกัน
วันที่ 30 กรกฎาคม เมื่อสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย กำลังพลได้รับคำสั่งหมุนเวียนไปยังฐานปฏิบัติการ วัดเขื่อนแก้ว ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ แต่บาดแผลทางใจจากการสู้รบที่ยาวนานเกินรับไหว ได้บีบคั้นจิตใจของเขาอย่างหนัก แม้สภาพจิตใจจะเหน็ดเหนื่อย แต่เขายังไม่เคยทอดทิ้งหน้าที่ ยังคงหยัดยืนเพื่ออธิปไตยไทยจนถึงที่สุด
ก่อนการเจรจาหยุดยิง พลทหารรัฐภูมิได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในฐานะ กำลังพลด่านหน้า เขาคือผู้ที่ยืนหยัดท่ามกลางเสียงกระสุน เพื่อให้ธงไตรรงค์ยังโบกสะบัดเหนือผืนแผ่นดินไทย
วันที่โลกเงียบงัน
เมื่อการหยุดยิงเริ่มมีผล และสถานการณ์ชายแดนคลี่คลาย เขาและสหายได้รับการสับเปลี่ยนกลับสู่ที่ตั้งใหม่ ทว่าไม่มีใครล่วงรู้ว่า ภายในใจของชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งกลับเต็มไปด้วยความเครียดและบาดแผลทางจิตใจ
เช้ามืดวันที่ 15 สิงหาคม 2568 พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ ตัดสินใจยุติชีวิตของตนเองในวัยเพียง 25 ปี ภายใต้เครื่องแบบทหารที่เขารัก และบนผืนแผ่นดินที่เขาได้พิทักษ์ด้วยเลือดเนื้อและลมหายใจ นี่ไม่ใช่เพียงการสูญเสียของครอบครัว หากแต่คือความอาลัยของเพื่อนร่วมรบ ผู้บังคับบัญชา และประชาชนไทยทั้งชาติ พลทหารรัฐภูมิ หรือ 'น้องหนึ่ง' ได้กลับบ้านแล้ว
กลับสู่บ้านเกิดด้วยร่างกายไร้ลมหายใจ แต่ทิ้งไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความทรงจำของผู้กล้า สงครามอาจพรากชีวิตผู้กล้าไป แต่ไม่อาจพรากเกียรติและความเสียสละที่สถิตอยู่ในหัวใจของแผ่นดิน
ภาพจาก World Armed Forces
ชีวิตและความฝันของลูกผู้ชายชื่อ รัฐภูมิ เทพศิริ
รัฐภูมิเติบโตขึ้นจากความรักของบิดาและแม่เลี้ยง หลังบิดามารดาแยกทางกันตั้งแต่วัยเพียง 2 เดือน เขาเป็นคนพูดน้อย ไม่ค่อยแสดงออก แต่หากตั้งใจสิ่งใดก็พร้อมทำจนสำเร็จ
เมื่อถึงวัยเกณฑ์ทหาร เขาเลือกเส้นทางที่ฝันไว้คือการเป็น "ทหาร" แม้จะประสบอุปสรรคจากความไม่สมบูรณ์ของเอกสารทะเบียนบ้าน แต่ด้วยความพยายาม เขาก็สามารถแก้ไขจนสำเร็จ และได้สมัครเข้ารับราชการทหารอย่างสมความตั้งใจ
เดือนพฤศจิกายน 2567 เขาเข้ารับการฝึกทหารใหม่ที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ และในที่สุดได้ก้าวขึ้นเป็นพลทหารประจำการเต็มภาคภูมิ
ภาพจาก World Armed Forces
ลูกที่กตัญญู พี่ชายที่ห่วงน้อง
นอกเหนือจากความเป็นทหารแล้ว รัฐภูมิยังเป็นคนรักครอบครัว เงินเดือนที่ได้รับทุกเดือน เขาจัดสรรส่งให้แม่ผู้ให้กำเนิด แม่เลี้ยงที่ดูแลมา บิดา และน้องสาวที่กำลังศึกษา
คำพูดสุดท้ายที่โทร. หาพ่อ เขาเอ่ยเพียงว่า "คิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน" พร้อมโอนเงินให้น้องสาวเพื่อใช้จ่ายค่าเล่าเรียน ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นคำลาสุดท้าย และจากไป พร้อมความฝันที่อยากจะเห็นน้องสาวได้เรียน เพราะตัวเขาไม่มีโอกาส
ด้วยเกียรติยศชายหนุ่มผู้กล้า และนี่คือเกียรติแห่งทหารกล้า
การจากไปของพลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ คือความสูญเสียอันใหญ่หลวง แต่เหนือความเศร้าโศกนั้นคือเกียรติยศของชายชาติทหารผู้ยืนหยัดเพื่อชาติ เขาคือหนึ่งในวีรบุรุษแห่งผืนแผ่นดินไทย ผู้ซึ่งเลือดเนื้อและลมหายใจได้หล่อหลอมเป็นเกราะปกป้องเอกราช และศักดิ์ศรีของกองทัพ พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ จะถูกจดจำในฐานะวีรบุรุษผู้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสหายศึก เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
ชีวิตของเขาอาจดับสูญ แต่เกียรติยศแห่งทหารกล้า จะส่องสว่างอยู่ในหัวใจของพี่น้องไทยทุกคนตราบนิรันดร์"
ภาพจาก World Armed Forces
