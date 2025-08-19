HILIGHT
ตู้เย็น ถอนตัวก่อนศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 ท่ามกลางกระแส ตรวจเพศ

         "ตู้เย็น" เหงียน ถิ บิค เตวียน นักตบลูกยางสาวเวียดนาม แจ้งถอนตัวก่อนร่วมศึกชิงแชมป์โลก อ้างเหตุผลเรื่องครอบครัว คนยังสงสัย หรือจะกลัวตรวจเพศ 
ตู้เย็น ถอนตัวก่อนศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก Instagram nguyentuyen10

          ท่ามกลางกระแสข่าวตรวจเพศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมชาติเวียดนามมีคิวมาร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกำลังจะเปิดฉากในวันที่ 22 สิงหาคม นี้ 

          ล่าสุด (19 สิงหาคม 2568) เว็บไซต์ Soha รายงานว่า เหงียน ถิ บิค เตวียน (Nguyen Thi Bich Tuyen) หรือ ตู้เย็น นักตบลูกยางตัวเก่งของทีมชาติเวียดนาม เพิ่งประกาศขอถอนตัวออกจากการแข่งขันรายการนี้ โดยอ้างเหตุผลเรื่องครอบครัว 

ตู้เย็น ถอนตัวก่อนศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก Instagram nguyentuyen10

          สื่อเวียดนามยังระบุว่า การถอนตัวนี้เป็นการตัดสินใจส่วนตัวของตู้เย็น และสมาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม (VFV) รวมถึงสตาฟฟ์โค้ชก็น่าจะเคารพการตัดสินใจนี้เช่นกัน ขณะที่เพื่อนร่วมทีมของตู้เย็นจะเดินทางออกจากเวียดนามไปประเทศไทย ในวันที่ 20 สิงหาคม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน 

          อย่างไรก็ตาม ชาวโซเชียลยังคงมีข้อกังขา ว่าสาเหตุในการถอนตัวของตู้เย็น เป็นเพราะเรื่องครอบครัวจริง ๆ หรือเป็นเพราะกลัวการถูกจับตรวจเพศกันแน่ เนื่องจากนักตบลูกยางรายนี้ถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องเพศ และมีกระแสเรียกร้องให้ตรวจเพศมาอย่างต่อเนื่อง 

ตู้เย็น ถอนตัวก่อนศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก Instagram nguyentuyen10

ตู้เย็น ถอนตัวก่อนศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก Instagram nguyentuyen10

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 

19 สิงหาคม 2568
